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जेपीएससी ने जारी की संशोधित उत्तर कुंजी, जुलाई में आयोजित होगी मुख्य परीक्षा

जेपीएससी ने बैकलॉग प्रारंभिक परीक्षा-2023 की संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर दी है, जिसमें कुल 125 अभ्यर्थी सफल हुए हैं.

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झारखंड लोक सेवा आयोग परिसर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 25, 2026 at 9:02 AM IST

3 Min Read
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रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा (बैकलॉग) प्रारंभिक परीक्षा-2023 की संशोधित उत्तर कुंजी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी है. अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों और विशेषज्ञों द्वारा किए गए परीक्षण के बाद उत्तरों की दोबारा समीक्षा की गई, जिसके आधार पर अंतिम संशोधित उत्तर कुंजी जारी की गई है.

आयोग की ओर से बताया गया कि प्रारंभिक परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों को निर्धारित अवधि में उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया गया था. बड़ी संख्या में प्राप्त सुझावों और आपत्तियों का विषय विशेषज्ञों की टीम ने विस्तार से अध्ययन किया. समीक्षा प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवश्यक बदलाव करते हुए संशोधित उत्तर कुंजी को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, ताकि अभ्यर्थी अपने उत्तरों का मिलान कर सकें.

इधर, राज्य सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम भी घोषित कर दिया गया है. आयोग द्वारा जारी परिणाम के अनुसार कुल 125 अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की है और उन्हें मुख्य लिखित परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा. सफल घोषित अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन प्रक्रिया 27 जून से शुरू होगी और 2 जुलाई की शाम 5 बजे तक जारी रहेगी.

आयोग ने उम्मीदवारों को समय सीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी है. मुख्य लिखित परीक्षा का आयोजन 25, 26 और 27 जुलाई को किया जाएगा. परीक्षा राज्य के निर्धारित केंद्रों पर आयोजित होगी. प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ही इसमें शामिल हो सकेंगे.

आयोग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन से संबंधित सभी दिशा-निर्देश और जरूरी सूचनाएं उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं. यह भर्ती प्रक्रिया वाणिज्य कर विभाग में स्टेट टैक्स ऑफिसर के सात बैकलॉग पदों को भरने के लिए संचालित की जा रही है. चयन प्रक्रिया के तहत प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और अन्य निर्धारित चरणों के आधार पर अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी.

आयोग ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे किसी भी सूचना के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी पर ही भरोसा करें. संशोधित उत्तर कुंजी, परीक्षा कार्यक्रम, आवेदन प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं समय-समय पर वेबसाइट पर जारी की जाती रहेंगी. इसलिए उम्मीदवार नियमित रूप से वेबसाइट का अवलोकन करते रहें, ताकि किसी भी महत्वपूर्ण अपडेट से वंचित न रहें.

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