ETV Bharat / state

जेपीएससी बैकलॉग पीटी परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न, रांची के 15 केंद्रों पर 7 हजार अभ्यर्थी हुए शामिल

रांची के विभिन्न केंद्रों पर जेपीएससी बैकलॉग पीटी परीक्षा संपन्न ( Etv Bharat )