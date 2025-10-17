ETV Bharat / state

प्रोफेसरों की प्रोन्नति पर लगी जेपीएससी की मुहर, छह विश्वविद्यालयों के 488 शिक्षकों को दीवाली से पहले मिली बड़ी सौगात

जेपीएससी ने सहायक प्रोफेसरों के पदोन्नति प्रस्तावों को मंजूरी दे दी. छह विश्वविद्यालयों के कुल 488 शिक्षकों की पदोन्नति की अनुशंसा की गई.

JPSC APPROVED PROMOTION PROPOSALS
झारखंड लोक सेवा आयोग (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 17, 2025 at 12:11 PM IST

रांचीः झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने लंबे समय से लंबित 2008 बैच के असिस्टेंट प्रोफेसरों के पदोन्नति प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. आयोग ने दीपावली से ठीक पहले राज्य के छह विश्वविद्यालयों के कुल 488 शिक्षकों को स्टेज-1 से स्टेज-2 में प्रोन्नति की अनुशंसा कर दी है. यह प्रोन्नति विश्वविद्यालय प्रोन्नति नियमावली 2010 के तहत की गई है.

गुरुवार को जेपीएससी अध्यक्ष एल. खियांग्ते की अध्यक्षता में हुई बैठक में सदस्य डॉ. अजिता भट्टाचार्य, डॉ. अनिमा हांसदा, डॉ. जमाल अहमद और सचिव संदीप सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने प्रोन्नति सूची पर मुहर लगाई.

उच्च शिक्षा क्षेत्र को सशक्त बनाएगाः जेपीएससी सचिव

आयोग ने बताया कि कोल्हान विश्वविद्यालय और जमशेदपुर वीमेंस यूनिवर्सिटी से प्रस्ताव नहीं मिलने के कारण वहां के शिक्षकों की प्रोन्नति फिलहाल लंबित रखी गई है. जेपीएससी सचिव संदीप सिंह ने कहा कि यह निर्णय राज्य के उच्च शिक्षा क्षेत्र को सशक्त बनाएगा. जिन मामलों में आवश्यक कागजात लंबित हैं, उन्हें नवंबर तक निपटाने का लक्ष्य रखा गया है ताकि कोई योग्य शिक्षक न छूटे. इस बैठक में आयोग ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सह चीफ साइंटिस्ट पद के साक्षात्कार का परिणाम जारी करने का भी निर्णय लिया.

बांग्ला विषय में खुला प्रोन्नति का खाता

आयोग ने बांग्ला विषय की शिक्षिका डॉ. मधुश्री सन्याल को स्टेज-4 से स्टेज-5 (रीडर से प्रोफेसर) में प्रोन्नति देकर प्रक्रिया की शुरुआत की. अब ये शिक्षक प्राध्यापक व प्रशासनिक अधिकारी बनने के पात्र होंगे. प्रोन्नति के बाद ये सभी शिक्षक अब विश्वविद्यालयों में प्राध्यापक (Professor) तथा गैर-शैक्षणिक पदाधिकारी बनने की योग्यता प्राप्त कर चुके हैं.

किन-किन विषयों में हुई पदोन्नति

अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, भूगर्भशास्त्र, गणित, समाजशास्त्र, इतिहास, मैथिली, म्यूजिक, परशियन, संताली, गृह विज्ञान, मानवशास्त्र, उर्दू, भूगोल, वाणिज्य, वनस्पतिशास्त्र, जंतु विज्ञान, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति शास्त्र, भौतिकी, दर्शनशास्त्र और रसायनशास्त्र हैं.

विश्वविद्यालयवार पदोन्नति विवरण

  • रांची विश्वविद्यालय– 177
  • डीएसपीएमयू– 33
  • विनोबा भावे विश्वविद्यालय– 66
  • नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय– 23
  • सिदो-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय– 120
  • विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय– 69

प्रोफेसर एसोसिएशन ने जताया आभार

झारखंड प्रोफेसर एसोसिएशन ने जेपीएससी और राज्य सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह निर्णय शिक्षकों के मनोबल को बढ़ाने वाला है. एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. राजकुमार ने कहा कि भले ही देर से सही, पर यह फैसला उच्च शिक्षा में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा. आने वाले समय में इसका लाभ राज्य के विश्वविद्यालयों को मिलेगा.

