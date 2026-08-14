तिरंगा यात्रा की तैयारी जानने धरना स्थल पहुंचे एसडीओ और एडीएम, छात्रों से जुटाई जानकारी
रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकालेंगे. इसे लेकर प्रशासन ने जानकारी जुटाई है.
Published : August 14, 2026 at 7:10 PM IST
रांची: जेपीएससी-जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है. इसी बीच शुक्रवार को एसडीओ कुमार रजत और एडीएम धनंजय कुमार जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित धरना स्थल पहुंचे और आंदोलनरत विद्यार्थियों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों का हालचाल जाना और आगामी 15 अगस्त को प्रस्तावित तिरंगा यात्रा को लेकर जानकारी जुटाई.
बताया गया कि 15 अगस्त को आंदोलनरत विद्यार्थियों की ओर से ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकाली जानी है. इसे लेकर छात्रों ने बाकायदा यात्रा का रूट चार्ट भी जारी किया है. इसी यात्रा के स्वरूप, संभावित विद्यार्थियों की संख्या और मार्ग की जानकारी लेने के लिए एसडीओ कुमार रजत धरना स्थल पहुंचे थे. उन्होंने विद्यार्थियों से तिरंगा यात्रा की तैयारियों और आयोजन से जुड़ी जानकारी ली.
विद्यार्थियों के मुताबिक, तिरंगा यात्रा 15 अगस्त की सुबह 9:30 बजे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शुरू होगी. इसके बाद यात्रा कचहरी चौक, न्यूक्लियस मॉल, लालपुर चौक, प्लाजा चौक, फिरायालाल चौक और शहीद चौक होते हुए वापस जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचेगी.
यात्रा में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है. ऐसे में प्रशासन की ओर से यात्रा के रूट और विद्यार्थियों की संभावित संख्या की जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शहर में यातायात और सुरक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित रखा जा सके.
मौके पर छात्र प्रतिनिधि रविंद्र पासवान ने बताया कि एसडीओ कुमार रजत लगातार विद्यार्थियों का हालचाल लेने धरना स्थल पर पहुंचते रहे हैं. उन्होंने कहा, एसडीओ कुमार रजत डेली छात्रों का हालचाल लेने के लिए धरना स्थल पर आते हैं. इसी क्रम में आज उन्होंने 15 अगस्त को होने वाली तिरंगा यात्रा के बारे में भी जानकारी ली. हमने उन्हें यात्रा के रूट और कार्यक्रम के प्रारूप की जानकारी दी है.
छात्रों की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार तिरंगा यात्रा का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एकजुटता और देशभक्ति का संदेश देना है. आंदोलनरत विद्यार्थियों का कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी.
प्रशासन की ओर से यात्रा के दौरान विद्यार्थियों की संख्या, निर्धारित मार्ग और कार्यक्रम के स्वरूप की जानकारी जुटाई गई है. अब 15 अगस्त को प्रस्तावित इस यात्रा को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां किए जाने की संभावना है.
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