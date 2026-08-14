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तिरंगा यात्रा की तैयारी जानने धरना स्थल पहुंचे एसडीओ और एडीएम, छात्रों से जुटाई जानकारी

रांची: जेपीएससी-जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है. इसी बीच शुक्रवार को एसडीओ कुमार रजत और एडीएम धनंजय कुमार जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित धरना स्थल पहुंचे और आंदोलनरत विद्यार्थियों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों का हालचाल जाना और आगामी 15 अगस्त को प्रस्तावित तिरंगा यात्रा को लेकर जानकारी जुटाई.

बताया गया कि 15 अगस्त को आंदोलनरत विद्यार्थियों की ओर से ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकाली जानी है. इसे लेकर छात्रों ने बाकायदा यात्रा का रूट चार्ट भी जारी किया है. इसी यात्रा के स्वरूप, संभावित विद्यार्थियों की संख्या और मार्ग की जानकारी लेने के लिए एसडीओ कुमार रजत धरना स्थल पहुंचे थे. उन्होंने विद्यार्थियों से तिरंगा यात्रा की तैयारियों और आयोजन से जुड़ी जानकारी ली.

छात्र और एडीएम का बयान (ETV Bharat)

विद्यार्थियों के मुताबिक, तिरंगा यात्रा 15 अगस्त की सुबह 9:30 बजे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शुरू होगी. इसके बाद यात्रा कचहरी चौक, न्यूक्लियस मॉल, लालपुर चौक, प्लाजा चौक, फिरायालाल चौक और शहीद चौक होते हुए वापस जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचेगी.

यात्रा में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है. ऐसे में प्रशासन की ओर से यात्रा के रूट और विद्यार्थियों की संभावित संख्या की जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शहर में यातायात और सुरक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित रखा जा सके.