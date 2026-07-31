जेपीएससी आंदोलन में गुटबाजी, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हंगामे के बीच छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च
जेपीएससी आंदोलन में अलग-अलग छात्र समूहों के बीच नोकझोंक हो गई. छात्रों ने आंदोलन का श्रेय लेने का आरोप लगाया.
Published : July 31, 2026 at 8:59 PM IST
रांची : झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, परीक्षा प्रक्रिया में देरी और भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग को लेकर चल रहा छात्र आंदोलन अब नए मोड़ पर पहुंच गया है.
राजधानी रांची के ऐतिहासिक जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन के दौरान उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया, जब आंदोलन में शामिल अलग-अलग छात्र समूहों के बीच नेतृत्व और मंच की भूमिका को लेकर तीखी नोकझोंक शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आंदोलन स्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
जानकारी के अनुसार, विभिन्न मांगों को लेकर राज्य के अलग-अलग जिलों से पहुंचे छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में एकत्र हुए थे. इस बीच आंदोलन को समर्थन देने के लिए कुछ नए छात्र संगठन और विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े लोग भी मौके पर पहुंचे. इसी दौरान आंदोलन के नेतृत्व, मंच के संचालन और इसकी दिशा को लेकर दो पक्षों के बीच मतभेद सामने आ गया.
आंदोलन में लंबे समय से जुड़े छात्रों का आरोप था कि कुछ लोग पहले से चल रहे आंदोलन का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं. उनका कहना था कि छात्रों के संघर्ष को राजनीतिक मंच बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि आंदोलन पूरी तरह छात्रों का है और इसकी कमान भी छात्रों के हाथ में ही रहनी चाहिए. दूसरी ओर, दूसरे पक्ष का कहना था कि उनका उद्देश्य केवल छात्रों की आवाज को मजबूती देना और आंदोलन को व्यापक समर्थन दिलाना है.
इसी मुद्दे पर शुरू हुई बहस कुछ ही देर में तीखी नोकझोंक में बदल गई. दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई, जिससे कुछ समय के लिए आंदोलन स्थल पर अव्यवस्था फैल गई. हालांकि, बाद में मौजूद छात्रों ने हस्तक्षेप कर माहौल को शांत कराया और आंदोलन को आगे बढ़ाया.
मौके पर मौजूद ईटीवी भारत की टीम ने दोनों पक्षों से बातचीत की. एक छात्र ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दलों से जुड़े लोग आंदोलन में हस्तक्षेप कर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं. उनका कहना था कि छात्र अपने आंदोलन को किसी भी राजनीतिक दल के प्रभाव से दूर रखना चाहते हैं.
वहीं, जेपीएससी अभ्यर्थी और छात्र नेता राहुल क्रांति ने कहा कि छात्रों के आंदोलन का नेतृत्व केवल छात्र ही करेंगे. उन्होंने कहा कि यदि कोई राजनीतिक दल नैतिक या आर्थिक समर्थन देना चाहता है तो उसका स्वागत है, लेकिन आंदोलन का मंच और उसकी दिशा छात्रों के हाथ में ही रहेगी. उन्होंने स्पष्ट कहा कि छात्रों के संघर्ष का राजनीतिक इस्तेमाल किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा.
इस पूरे घटनाक्रम के बावजूद छात्रों का आंदोलन रूका नहीं. हंगामे के बाद बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक कैंडल मार्च निकाला. मार्च के दौरान छात्रों ने राज्य सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) के खिलाफ नारेबाजी की. अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचने के बाद कैंडल मार्च सभा में बदल गया, जहां वक्ताओं ने आंदोलन को और तेज करने का एलान किया.
छात्रों ने दोहराया कि उनकी सभी पुरानी मांगें पहले की तरह कायम हैं. उन्होंने कहा कि "क्लीन जेपीएससी" अभियान लगातार जारी रहेगा. अभ्यर्थियों ने एक बार फिर जेपीएससी से जुड़े मामलों की सीबीआई जांच कराने की मांग उठाई. साथ ही कथित अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, भर्ती प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता और युवाओं के भविष्य से जुड़े मामलों मेंवाबदेही तय करने की मांग भी दोहराई. छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.
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