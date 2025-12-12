कांग्रेस के जश्न के ठीक एक दिन बाद नड्डा पहुंच रहे शिमला, जानें क्या है वजह

ETV Bharat / state

आज जेपी नड्डा शिमला पहुंचेंगे. बीजेपी ने उनके कार्यक्रम के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं.

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 12, 2025 at 2:20 PM IST

शिमला: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आज दो दिवसीय प्रवास पर शिमला पहुंचेंगे. नड्डा के दौरे को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल कार्यकर्ताओं से इसे लेकर समीक्षा बैठक भी कर चुके हैं. कार्यकर्ताओं से सभी तैयारियों को समय पर पूरा करने के आदेश दिए हैं. जेपी नड्डा 13 दिसंबर को सुबह पार्टी के शिमला में टुटू के मज्ठाई के नजदीक बनने वाले प्रदेश कार्यालय भवन का शिलान्यास करेंगे. इस कार्यक्रम में पार्टी के 300 से ज्यादा कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे.

भाजपा महामंत्री एवं कार्यक्रम संयोजक संजीव कटवाल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 'बीजेपी अध्यक्ष बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद पहली बार हिमाचल आ रहे हैं. इसी खुशी में डॉ. बिंदल की अध्यक्षता में 13 दिसंबर को पीटरहॉफ ग्राउंड में राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अभिनंदन समारोह आयोजित किया जाएगा. बिहार में ऐतिहासिक विजय के बाद जेपी नड्डा का ये प्रवास संगठन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए कार्यक्रम की भव्यता, अनुशासन और सुव्यवस्था हर हाल में सुनिश्चित की जाएगी. सभी मंडलों, प्रकोष्ठों और मोर्चों को स्पष्ट जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं. हजारों की संख्या में कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के स्वागत के लिए शिमला पहुंचेंगे. ये आयोजन न केवल संगठन को नई ऊर्जा प्रदान करेगा, बल्कि आगामी चुनावी तैयारियों और संगठन विस्तार की दिशा में भी एक मजबूत और प्रेरक संदेश देगा.'

पीटरहॉफ में कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित

रैली में कार्यकर्ताओं को लाने के लिए 21 विधानसभा क्षेत्र के नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है. इसमें शिमला संसदीय क्षेत्र के 17 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं. इसके अलावा चार क्षेत्र रामपुर,आनी सहित अन्य क्षेत्रों को शामिल किया है. शिलान्यास और भूमिपूजन के बाद 13 दिसंबर को नड्डा पीटरहॉफ मैदान में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर उनमें जोश भी भरेंगे. नड्डा का ये दौरा सरकार के तीन साल के जश्न के ठीक एक दिन बाद ही हो रहा है.

संगठन को मिलेगी नई ऊर्जा

वहीं, राजीव बिंदल ने कहा कि 'राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हैं. इस दौरान वो नए कार्यालय के भवन के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे. यह प्रवास न केवल संगठन को नई ऊर्जा देगा, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनावों की दृष्टि से भी एक मजबूत संदेश लेकर आएगा. वहीं, मंडी में सरकार की रैली की लेकर बिंदल ने कहा कि 'सुक्खू सरकार के तीन साल बीजेपी को गाली देते बीत गए. करोड़ों रुपये खर्च कर मंडी में रैली की गई थी, लेकिन वहां भी बीजेपी को हो गाली दी गई. अब इनका बचा हुआ समय भी सरकरा को गाली देते हुए बीत गया. कांग्रेस सरकार न अपने पुराने संकल्प पूरे कर पाई और न ही नए संकल्पों पर जनता को कोई विश्वास है, जो सरकार तीन वर्ष में एक भी वादा पूरा नहीं कर सकी, उसका नया संकल्प कार्यक्रम सिर्फ हिमाचल की जनता के साथ धोखा है. ये सरकार का सिर्फ तू-तू-मैं-मैं कार्यक्रम था.'

