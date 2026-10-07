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फिर हिमाचल दौरे पर जेपी नड्डा, 12 अक्टूबर को केलांग में हिमालयी स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र की रखेंगे आधारशिला

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ( FB@JP-NADDA )

कुल्लू: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा एक बार फिर हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं. जुलाई में खराब मौसम के कारण टला लाहौल-स्पीति का उनका दौरा अब 12 अक्टूबर को प्रस्तावित है. इस दौरान जेपी नड्डा केलांग में ICMR के उच्च हिमालयी चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र की आधारशिला रखेंगे. कुल्लू में पत्रकारों से बातचीत के दौरान पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने नड्डा के दौरे और कार्यक्रम की जानकारी दी.