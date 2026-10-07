फिर हिमाचल दौरे पर जेपी नड्डा, 12 अक्टूबर को केलांग में हिमालयी स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र की रखेंगे आधारशिला
ICMR का यह केंद्र खास तौर पर ऊंचाई वाले और जलवायु संवेदनशील हिमालयी क्षेत्रों में स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों पर शोध करेगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 6:31 PM IST
कुल्लू: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा एक बार फिर हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं. जुलाई में खराब मौसम के कारण टला लाहौल-स्पीति का उनका दौरा अब 12 अक्टूबर को प्रस्तावित है. इस दौरान जेपी नड्डा केलांग में ICMR के उच्च हिमालयी चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र की आधारशिला रखेंगे. कुल्लू में पत्रकारों से बातचीत के दौरान पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने नड्डा के दौरे और कार्यक्रम की जानकारी दी.
गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 9 अक्टूबर की शाम कुल्लू पहुंचेंगे. इसके बाद 11 अक्टूबर को पतलीकूहल के मेला मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे. इसके बाद 12 अक्टूबर को जेपी नड्डा लाहौल-स्पीति जिला मुख्यालय केलांग पहुंचेंगे. यहां वह ICMR के हाई-एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखेंगे. उन्होंने बताया कि इस परियोजना के लिए भूमि चिन्हित की जा चुकी है और लंबे समय से प्रस्तावित इस केंद्र के धरातल पर आने से क्षेत्र में स्वास्थ्य और अनुसंधान से जुड़ी सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा.
क्या है ICMR हाई-एल्टीट्यूड रिसर्च सेंटर?
ICMR का यह केंद्र खास तौर पर ऊंचाई वाले और जलवायु संवेदनशील हिमालयी क्षेत्रों में स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों पर शोध करेगा. केंद्र में हाई-एल्टीट्यूड मेडिसिन, ऊंचाई से जुड़ी बीमारियों, जलवायु परिवर्तन के स्वास्थ्य पर असर और जनस्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर वैज्ञानिक अध्ययन किया जाएगा. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक यह केंद्र केलांग में पहले से संचालित ICMR फील्ड स्टेशन को एक पूर्ण बहुविषयक शोध केंद्र के रूप में विकसित करेगा.
लाहौल-स्पीति के साथ हिमालयी क्षेत्रों को मिलेगा लाभ
प्रस्तावित केंद्र का फोकस सिर्फ स्थानीय स्वास्थ्य समस्याओं तक सीमित नहीं रहेगा. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहने वाली आबादी, जनजातीय समुदायों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी चुनौतियों पर यहां शोध किया जाएगा. केंद्र के जरिए हाई-एल्टीट्यूड क्षेत्रों के लिए बेहतर स्वास्थ्य रणनीति और शोध आधारित समाधान विकसित करने की दिशा में काम किया जाएगा.
बता दें कि इससे पहले जेपी नड्डा को 11 जुलाई 2026 को केलांग में इसी केंद्र की आधारशिला रखनी थी. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 10 जुलाई को आधिकारिक तौर पर कार्यक्रम स्थगित करने की जानकारी दी थी. भारी बारिश और भूस्खलन के कारण क्षेत्र में आवागमन और सुरक्षा प्रभावित हुई थी, जिसके चलते नड्डा का दौरा टालना पड़ा था.
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