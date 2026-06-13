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'हिमाचल को पैसा दे रहे हैं लेकिन सुक्खू सरकार से खर्च नहीं हो रहा, एडिशनल चार्ज पर है CM'

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके जेपी नड्डा ने शिमला में प्रेस वार्ता कर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा. नड्डा ने आरोप लगाया कि हिमाचल में प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर हो चुकी है और सरकार निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है. उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए.

'एडहॉक व्यवस्था पर चल रही सरकार'

जेपी नड्डा ने कहा कि हिमाचल में सरकार स्थायी व्यवस्था के बजाय एडहॉक तरीके से चल रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी तक एडिशनल चार्ज पर हैं. नड्डा ने दावा किया कि प्रदेश सरकार का संचालन शिमला से नहीं बल्कि दिल्ली से हो रहा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में अधिकारी एक-दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है. नड्डा ने कांग्रेस सरकार को विजनलेस और दिशाहीन बताते हुए कहा कि जनता कई समस्याओं का सामना कर रही है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा (ETV BHARAT)

'केंद्र से हिमाचल को मिली हर संभव मदद'

नड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार लगातार केंद्र से सहायता नहीं मिलने का आरोप लगा रही है, जबकि केंद्र सरकार ने हिमाचल के लिए हर संभव मदद की है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हिमाचल प्रदेश विशेष महत्व रखता है और केंद्र के पास विकास कार्यों के लिए संसाधनों की कमी नहीं है. उन्होंने दावा किया कि हाल के चुनावी नतीजे भी प्रदेश की जनता के रुझान को दर्शाते हैं और भाजपा को जनता का समर्थन मिल रहा है.

सरकार पर लगाए कई आरोप

भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार अपने चुनावी वादों को पूरा करने में असफल रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर हो चुकी है और सरकार विकास की जगह अन्य मुद्दों में उलझी हुई है. नड्डा ने तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश की स्थिति ऐसी हो गई है कि "रिवॉल्वर लेने के लिए भी बंदूक का लाइसेंस मांगा जाता है." उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार में फैसले लेने की क्षमता कमजोर हो गई है. उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रदेश की ट्रेजरी व्हाट्सएप के माध्यम से संचालित हो रही है और मंत्रिमंडल के अंदर भी मतभेद हैं.