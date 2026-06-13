'हिमाचल को पैसा दे रहे हैं लेकिन सुक्खू सरकार से खर्च नहीं हो रहा, एडिशनल चार्ज पर है CM'
नड्डा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार चुनावी वादों को पूरा करने में असफल रही है. सरकार विकास की जगह अन्य मुद्दों में व्यस्त है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 13, 2026 at 2:34 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके जेपी नड्डा ने शिमला में प्रेस वार्ता कर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा. नड्डा ने आरोप लगाया कि हिमाचल में प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर हो चुकी है और सरकार निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है. उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए.
'एडहॉक व्यवस्था पर चल रही सरकार'
जेपी नड्डा ने कहा कि हिमाचल में सरकार स्थायी व्यवस्था के बजाय एडहॉक तरीके से चल रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी तक एडिशनल चार्ज पर हैं. नड्डा ने दावा किया कि प्रदेश सरकार का संचालन शिमला से नहीं बल्कि दिल्ली से हो रहा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में अधिकारी एक-दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है. नड्डा ने कांग्रेस सरकार को विजनलेस और दिशाहीन बताते हुए कहा कि जनता कई समस्याओं का सामना कर रही है.
'केंद्र से हिमाचल को मिली हर संभव मदद'
नड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार लगातार केंद्र से सहायता नहीं मिलने का आरोप लगा रही है, जबकि केंद्र सरकार ने हिमाचल के लिए हर संभव मदद की है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हिमाचल प्रदेश विशेष महत्व रखता है और केंद्र के पास विकास कार्यों के लिए संसाधनों की कमी नहीं है. उन्होंने दावा किया कि हाल के चुनावी नतीजे भी प्रदेश की जनता के रुझान को दर्शाते हैं और भाजपा को जनता का समर्थन मिल रहा है.
सरकार पर लगाए कई आरोप
भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार अपने चुनावी वादों को पूरा करने में असफल रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर हो चुकी है और सरकार विकास की जगह अन्य मुद्दों में उलझी हुई है. नड्डा ने तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश की स्थिति ऐसी हो गई है कि "रिवॉल्वर लेने के लिए भी बंदूक का लाइसेंस मांगा जाता है." उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार में फैसले लेने की क्षमता कमजोर हो गई है. उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रदेश की ट्रेजरी व्हाट्सएप के माध्यम से संचालित हो रही है और मंत्रिमंडल के अंदर भी मतभेद हैं.
केंद्र की सहायता का गिनाया आंकड़ा
जेपी नड्डा ने केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल को दी गई आर्थिक सहायता का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में विशेष सहायता योजना के तहत प्रदेश को 2,381 करोड़ रुपये दिए गए. इसके अलावा राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) के तहत 2,006 करोड़ रुपये और बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 2,150 करोड़ रुपये की मदद दी गई. उन्होंने कहा कि हिमाचल में 40,000 करोड़ रुपये से अधिक लागत की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर काम चल रहा है. वहीं रेलवे क्षेत्र में रिकॉर्ड 2,911 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
रेल, स्वास्थ्य और बड़े प्रोजेक्ट्स का किया जिक्र
नड्डा ने कहा कि प्रदेश में 13,168 करोड़ रुपये की लागत वाली चार प्रमुख रेल परियोजनाओं पर काम जारी है. अमृत भारत स्टेशन योजना और वंदे भारत ट्रेन से राज्य की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जा रहा है. उन्होंने आईआईएम सिरमौर, आईआईआईटी ऊना, एम्स बिलासपुर, मेडिकल कॉलेजों, पीजीआई सैटेलाइट सेंटर और अन्य परियोजनाओं में केंद्र सरकार के सहयोग का उल्लेख किया.
स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना
स्वास्थ्य क्षेत्र का मुद्दा उठाते हुए नड्डा ने कहा कि जाइका समर्थित 1,422 करोड़ रुपये की परियोजना के माध्यम से स्वास्थ्य संस्थानों को मजबूत किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम-एबीएचआईएम योजना के तहत स्वीकृत कई स्वास्थ्य परियोजनाओं का काम अभी पूरा नहीं हो पाया है. नड्डा ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए स्वीकृत राशि का भी पूरी तरह उपयोग नहीं किया गया है.
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