झीरम घाटी हमले को अंजाम देने में अंदर के लोग थे शामिल: जेपी नड्डा

जांजगीर चांपा में आयोजित जनादेश परब में शामिल हो रहे नड्डा ने राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर तंज कसा.

JP Nadda visit Chhattisgarh
जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ दौरा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 22, 2025 at 5:48 PM IST

6 Min Read
रायपुर: भारतीय जनता पार्टी ने जांजगीर चांपा में राज्य स्तरीय जनादेश परब का आयोजन किया है. विष्णु देव साय सरकार के 2 साल पूरे होने पर ये जनादेश परब मनाया जा रहा है. जनादेश परब में शामिल होने के लिए केंद्रीय जेपी नड्डा आज छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा पहुंचे हैं. रायपुर पहुंचने पर जेपी नड्डा का बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने शानदार स्वागत किया.

झीरम घाटी हमले पर जेपी नड्डा का कांग्रेस पर बड़ा बयान

झीरम घाटी में हुए नक्सली हमले को लेकर जेपी नड्डा ने कहा कि हमले को अंजाम देने में अंदर के ही लोग शामिल थे, जिसकी वजह से कांग्रेस के नेताओं की हत्या हुई. जेपी नड्डा ने कहा कि अब डबल इंजन की सरकार यहां काम कर रही है. इसका नतीजा है कि बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं या फिर मारे जा रहे हैं. जेपी नड्डा ने कहा कि हम नक्सलवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई में बिल्कुल निर्णायक दौर में पहुंच गए हैं. जेपी नड्डा ने कहा कि माओवाद अब कुछ जिलों और गांवों तक सिमट कर रह गया है. नड्डा ने कहा कि हमने बसवराजू और हिड़मा जैसे नक्सलियों को मारकर माओवाद की कमर तोड़ दी है. नड्डा ने कहा कि कांग्रेस का जब शासनकाल था तब उसने इन समस्याओं को खत्म करने के लिए कोई काम नहीं किया. कांग्रेस ने सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया और किया.

''देश राष्ट्रवाद का धुन सुनना चाहता है स्वार्थवाद का नहीं''

जांजगीर चांपा पहुंचे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, देश में कांग्रेस की राजनीति अब नहीं चलेगी, विदेश में जाकर के देश को गाली देना यह राहुल गांधी का एजेंडा बना हुआ है, वह भी तब जब नरेंद्र मोदी को 23 देशों में सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है. जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े करते हैं. नड्डा ने कहा कि देश को किस चीज की जरूरत है यह कांग्रेस को पता ही नहीं है. राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत के पाक पर किए एयर स्ट्राइक का विरोध करते हैं. नड्डा ने कहा कि देश किस धुन को सुनना चाहती है कांग्रेस के लोगों को पता ही नहीं है. जेपी नड्डा ने कहा कि देश राष्ट्रवाद का धुन सुनना चाहता है, स्वार्थवाद का धुन नहीं सुनना चाहता.

कांग्रेस पर तुष्टिकरण का लगाया आरोप

जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण, नक्सलवाद से दोस्ती, झूठ बोलो और वोट लेकर भूल जाओ की रणनीति पर काम करती है. यह कांग्रेस का तरीका है. सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी को यही नहीं पता है कि जनता कौन सा धुन सुनना चाहती है. धारा 370 का विरोध करते हो, तीन तलाक पर विरोध करते हो, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में प्रश्न खड़े करते हो ? राम मंदिर के बनने पर खुशी जाहिर करने में तुम्हें तकलीफ होती. राहुल गांधी तो चांदी का चम्मच लेकर आए हैं. नड्डा ने कहा कि आप तो पढ़े लिखे और नामदार लोग हैं लेकिन जब सदन चलता है तो आप जर्मनी चले जाते हैं. जब भारत और मोदी जी सम्मानित होते हैं तो आप बुराई करने में जुट जाते हैं.

''घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाल रही कांग्रेस''

जेपी नड्डा ने कहा, बिहार चुनाव में राहुल गांधी ने एक यात्रा निकाली वोट बचाव यात्रा लेकिन हमने नाम दिया था घुसपैठियों बचाओ यात्रा. 125 विधानसभा में राहुल गांधी ने यात्रा की, 16 जिले में गए और पूरी कोशिश के बाद कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 6 सीटें मिली, सूपड़ा साफ हो गया. पूरा विपक्ष सिमट कर रह गया.

राहुल की जर्मनी यात्रा पर उठाए सवाल

जेपी नड्डा ने कहा कि जब पार्लियामेंट में हम इस बात का जवाब देते हैं तो यह पार्लियामेंट छोड़कर भाग जाते हैं. जब गृहमंत्री जवाब दे रहे थे तो यह देश से बाहर चले गए. नड्डा ने कहा कि ये लोग स्वार्थ की राजनीति करते हैं, हम देश सेवा का काम करते हैं. केंद्रीय मंत्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं. हमारे नेता अपने काम का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखता हैं. जेपी नड्डा ने विष्णु देव साय सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि जनता के हित में ये सरकार लगातार काम कर रही है. मोदी की गारंटी पूरी हो रही है. इस सरकार ने माओवाद समस्या को खत्म करने का जो बीड़ा उठाया है उसे पूरा कर रही है. नड्डा ने कहा कि जनता भी कांग्रेस से अब मुक्ति चाहती है.

जेपी नड्डा के भाषण से जुड़ी बड़ी बातें

  • झीरम घाटी हमले में अंदर के ही लोग शामिल थे.
  • पिछली कांग्रेस सरकारों ने नक्सलियों के साथ मिलीभगत की थी.
  • जब रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं, तो आम लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है.
  • 2013 के झीरम घाटी नक्सली हमले के दौरान वह छत्तीसगढ़ में बीजेपी के प्रभारी थे और उन्होंने इससे जुड़ी घटनाओं को करीब से देखा.
  • डबल इंजन की सरकार में वामपंथी उग्रवाद से हम डटकर मुकाबला कर रहे.
  • साय के शासन काल में नक्सलवाद के खिलाफ कड़ा प्रहार किया जा रहा.
  • नक्सलवाद राज्य के कुछ ही गांवों और जिलों तक सीमित हो गया.
  • पिछले दो सालों में लगभग 2,500 नक्सलियों ने सरेंडर किया.
  • पिछले 2 सालों में 1,853 नक्सली गिरफ्तार किए गए.
  • हिडमा और बसवराजू जैसे शीर्ष नेताओं को फोर्स ने खत्म किया.
  • बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई जारी है.
  • कांग्रेस के शासनकाल में सिर्फ तुष्टिकारण का काम हुआ.

