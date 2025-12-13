ETV Bharat / state

'कांग्रेस की राजनीति 'खाओ, पियो और मौज करो' तक सीमित, हिमाचल की ट्रेजरी बार-बार हो रही बंद'

शिमला में आयोजित बीजेपी अभिनंदन समारोह में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा.

बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा
बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 13, 2025 at 4:38 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: बिहार विधानसभा में मिली प्रचंड जीत को लेकर शिमला में भारतीय जनता पार्टी ने अभिनंदन समारोह का आयोजन किया. इस मौके पर मंच से भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सुक्खू सरकार और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा. इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस भविष्य की नहीं, केवल सत्ता सुख की राजनीति करती है, इसलिए भाजपा और कांग्रेस की सोच का मेल संभव ही नहीं है.

'कांग्रेस की 'खाओ, पियो और मौज करो' तक राजनीति सीमित'

जेपी नड्डा ने कहा, 'पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान उन्होंने हिमाचल की जनता से स्पष्ट कहा था कि कांग्रेस को सत्ता में लाने की गलती न करें, क्योंकि हिमाचल के विकास का एकमात्र रास्ता डबल इंजन की सरकार है. यहां बैठे लोग हिमाचल को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस की राजनीति केवल 'खाओ, पियो और मौज करो' तक सीमित है'.

'केंद्र ने की हिमाचल की हर संभव मदद'

नड्डा ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से सवाल किया कि आखिर केंद्र सरकार ने हिमाचल को क्या कमी छोड़ी है? आपदा राहत के लिए केंद्र सरकार ने 3789 करोड़ रुपये दिए, स्मार्ट सिटी के लिए 1000 करोड़ से अधिक की राशि दी, वाइब्रेंट विलेज योजना, मेडिकल कॉलेज, एम्स बिलासपुर, बल्क ड्रग पार्क, फोरलेन परियोजनाएं और बद्दी को फार्मा हब के रूप में विकसित किया. इसके बावजूद कांग्रेस सरकार केंद्र पर झूठे आरोप लगा रही है.

'कांग्रेस सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं'

बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र ने हिमाचल को 2000 करोड़ से अधिक की विशेष सहायता और 1442 करोड़ रुपये का जायका फंड स्वीकृत किया, लेकिन कांग्रेस सरकार ने कई योजनाओं में केवल 50 प्रतिशत राशि ही खर्च की. ऐसी सरकार जो धन का उपयोग न कर सके, उसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है.

'एडहॉक व्यवस्था पर चल रही पूरी सरकार'

उन्होंने कहा कि आज हिमाचल की ट्रेजरी बार-बार बंद हो रही है. पूरी सरकार एडहॉक व्यवस्था पर चल रही है. मुख्यमंत्री व मंत्रियों के बीच तालमेल नहीं है. कांग्रेस सरकार एक भी ठोस परियोजना बनाकर केंद्र के पास नहीं लाई है. नड्डा ने चुनौती देते हुए कहा कि यदि कांग्रेस सरकार कोई भी प्रोजेक्ट बनाकर लाए, केंद्र सरकार उसे तुरंत स्वीकृत करेगी.

'नड्डा ने भाजपा की कार्यशैली को किया परिभाषित'

नड्डा ने भाजपा की कार्यशैली को परिभाषित करते हुए ‘5 क’—कार्यकर्ता, कार्यक्रम, कोर्स, कोष और कार्यालय—पर विशेष जोर दिया. नड्डा ने कहा कि भाजपा के कार्यालय केवल इमारतें नहीं, बल्कि संस्कार केंद्र हैं, जहां से जनता की सेवा कर देश को आगे बढ़ाने और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया जाता है.

देशभर में 787 भाजपा कार्यालय बनाने का लक्ष्य

नड्डा ने भाजपा के संगठनात्मक मजबूती पर बल देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का स्पष्ट निर्देश है कि पार्टी के कार्यालय आधुनिक हों और विचार-विमर्श व मंथन के केंद्र बने. देशभर में 787 भाजपा कार्यालय बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 617 कार्यालय पूरे हो चुके हैं. हिमाचल प्रदेश में 9 कार्यालय बन चुके हैं. जबकि शेष पर तेजी से कार्य चल रहा है.

'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास'

विभिन्न राज्यों के चुनाव परिणामों का उल्लेख करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस लड्डुओं के ऑर्डर और जीत के जश्न की तैयारी कर चुकी थी, फिर भी जनता ने प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास जताया. महाराष्ट्र में कांग्रेस को करारी हार मिली और बिहार में भी भाजपा को ऐतिहासिक आशीर्वाद प्राप्त हुआ. भाजपा का मूल मंत्र है, 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास'.

'कलयुगी कौरवों ने हिमाचल का पूरी तरह से भट्टा बिठा दिया'

वहीं, अभिनंदन समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी सुक्खू सरकार पर जमकर हमला बोला. अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस का तीन साल का कार्यकाल ‘खाओ–पीयो–मौज करो’ वाली सरकार करार दिया. साथ ही कर्ज ले कर जश्न मनाने के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि कलयुगी कौरवों ने हिमाचल का भट्टा पूरी तरह से बिठा दिया है. कांग्रेस की नीति जनता से खुली लूट की रही है, जिसमें भ्रष्टाचार और अव्यवस्था ही सरकार की पहचान बन गई है. कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश को कंगाली की ओर ले जाने में कोई कसर नही छोड़ी है. हिमाचल की जनता अब कांग्रेस के इस कुशासन को भली-भांति समझ चुकी है और आने वाले समय में प्रदेश में फिर से भाजपा की सुशासन वाली सरकार स्थापित करने का संकल्प ले चुकी है.

हिमाचल पर कर्ज का बोझ एक लाख करोड़ रुपये के पार

अनुराग ठाकुर ने कहा, 'कांग्रेस का तीन साल का कार्यकाल ‘खाओ, पियो और मौज करो’ की सरकार बनकर रह गया है. कांग्रेस शासन में हिमाचल पर कर्ज का बोझ एक लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है, जिससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति गंभीर संकट में है. कांग्रेस ने कर्ज लेकर सरकार के तीन साल का कार्यकाल पूरा होने पर मंडी में जश्न मनाया. इस जश्न में कांग्रेस की गुटबाजी भी खुल कर सामने आ गई. मंच से ही तलवारें निकालने की नौबत तक आ गई.

'भाजपा की नीतियों और सुशासन पर जनता को भरोसा'

अनुराग ने कहा पीएम मोदी और जगत प्रकाश नड्डा के कुशल नेतृत्व में भाजपा की बिहार में ऐतिहासिक और बंपर जीत दर्ज हुई है, जो देशभर में भाजपा की नीतियों और सुशासन पर जनता के भरोसे को दर्शाती है. केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी. विशेष राज्य का दर्जा हो या प्रदेश को चार मेडिकल कॉलेजों की सौगात, यह सब भाजपा सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है.

ये भी पढ़ें: शिमला में जेपी नड्डा ने भाजपा कार्यालय का किया शिलान्यास, आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा ये ऑफिस

TAGGED:

JP NADDA TARGETS CM SUKHU
NADDA ON SUKHU GOVT
SHIMLA BJP OFFICE
BJP RALLY IN SHIMLA
SHIMLA BJP ABHINANDAN SAMAROH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.