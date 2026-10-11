वीरभद्र रामपुर तक रेल पहुंचाने की बात करते थे, ये सुखविंदर बिलासपुर से बैरी तक नहीं पहुंचने दे रहा: जेपी नड्डा
नड्डा ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाईं. उन्होंने सुक्खू सरकार पर विकास में बाधा डालने का आरोप भी लगाया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 6:35 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में विकास परियोजनाओं को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी टकराव तेज हो गया है. रविवार को कुल्लू जिले के पतलीकूहल में आयोजित जनसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर विकास कार्यों में बाधा डालने का आरोप लगाया. उन्होंने बिलासपुर-बैरी रेल परियोजना और किसानों के मुआवजे का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह रामपुर तक रेल पहुंचाने की बात करते थे, लेकिन मौजूदा सरकार बिलासपुर से बैरी तक रेल लाइन का काम आगे नहीं बढ़ने दे रही है. नड्डा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं कर रही है.
'दिसंबर 2027 तक बिलासपुर पहुंचेगी रेल'
जेपी नड्डा ने जनसभा में कहा कि अगले साल यानी दिसंबर 2027 तक रेल बिलासपुर पहुंच जाएगी. उन्होंने दावा किया कि जब प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार थी, तब किसानों को मुआवजा भी मिला और रेल परियोजना का काम आगे बढ़ा. नड्डा के अनुसार, सुक्खू सरकार के सत्ता में आने के बाद बिलासपुर से बैरी तक एक भी किसान को मुआवजा नहीं मिला है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार चाहती है कि राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करे, ताकि रेल लाइन का निर्माण आगे बढ़ाया जा सके. नड्डा ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार इस दिशा में जरूरी कदम नहीं उठा रही है. उन्होंने कांग्रेस सरकार पर विकास कार्यों को रोकने का आरोप लगाते हुए लोगों से अपील की कि वे अगले चुनाव में इन मुद्दों को याद रखें.
'विकास की बात करते हैं, लेकिन काम आगे नहीं बढ़ाते'
नड्डा ने सुक्खू सरकार पर हमला करते हुए कहा कि कुछ लोग विकास की बात तो करते हैं, लेकिन विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में उनकी रुचि नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कई योजनाएं अधूरी पड़ी हैं और इसके लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है. उनके मुताबिक, केंद्र सरकार हिमाचल के विकास के लिए धन उपलब्ध करा रही है, लेकिन राज्य सरकार उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रही है.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है. उन्होंने कांग्रेस पर विकास में बाधा बनने का आरोप लगाया और कहा कि जनता को अगले चुनाव में इस बात को ध्यान में रखना चाहिए.
'बल्क ड्रग पार्क के लिए केंद्र ने दिए 1000 करोड़'
नड्डा ने ऊना में बन रहे बल्क ड्रग पार्क का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल को यह परियोजना दी और इसके लिए वर्ष 2022 में 1000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए. उन्होंने आरोप लगाया कि पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रिया पूरी करने में प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 तक का समय लगा दिया. उन्होंने कहा कि केंद्र से 225 करोड़ रुपये की पहली किस्त भी जारी हो चुकी है, लेकिन राज्य सरकार अब तक केवल 102 करोड़ रुपये ही खर्च कर पाई है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब केंद्र सरकार धन उपलब्ध करा रही है, तो परियोजना पर काम तेजी से क्यों नहीं हो रहा. नड्डा ने मेडिकल डिवाइस पार्क सहित अन्य योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र ने हिमाचल के विकास के लिए धन और परियोजनाएं देने में कोई कमी नहीं रखी है.
'पीएम सूर्य घर योजना से शून्य होगा बिजली बिल'
जनसभा में नड्डा ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का भी उल्लेख किया. उन्होंने लोगों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की और कहा कि इसके जरिए बिजली बिल शून्य करने का लाभ मिल सकता है. उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया.नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है. उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के उस बयान का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र से भेजे गए एक रुपये में से केवल 15 पैसे ही जनता तक पहुंचते हैं. नड्डा के अनुसार, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए योजनाओं की राशि सीधे किसानों और गरीबों के खातों में भेजी जा रही है, जिससे बीच में होने वाली कटौती को रोकने में मदद मिली है.
किशाऊ बांध परियोजना पर भी बोले नड्डा
केंद्रीय मंत्री ने किशाऊ बांध परियोजना का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि यह परियोजना वर्ष 1971 से लंबित थी और इसके दायरे में पांच राज्य आते हैं. नड्डा ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रयासों से इस परियोजना को लेकर समझौता हुआ और इसके लिए 15,600 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है. नड्डा ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार योजनाओं को समय पर पूरा करने में गंभीरता नहीं दिखा रही है, जिसका नुकसान राज्य की जनता को उठाना पड़ रहा है.
भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं
जनसभा में नड्डा ने देश की आर्थिक प्रगति का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और जल्द ही तीसरे स्थान पर पहुंचने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. उन्होंने इसे केंद्र सरकार की नीतियों और आर्थिक विकास का परिणाम बताया. नड्डा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है. उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले चुनावों में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी और कांग्रेस सरकार को सत्ता से हटाने की अपील की.जनसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के अलावा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा के अन्य नेता भी मौजूद रहे.
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