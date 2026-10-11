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वीरभद्र रामपुर तक रेल पहुंचाने की बात करते थे, ये सुखविंदर बिलासपुर से बैरी तक नहीं पहुंचने दे रहा: जेपी नड्डा

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ( ETV BHARAT )

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में विकास परियोजनाओं को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी टकराव तेज हो गया है. रविवार को कुल्लू जिले के पतलीकूहल में आयोजित जनसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर विकास कार्यों में बाधा डालने का आरोप लगाया. उन्होंने बिलासपुर-बैरी रेल परियोजना और किसानों के मुआवजे का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह रामपुर तक रेल पहुंचाने की बात करते थे, लेकिन मौजूदा सरकार बिलासपुर से बैरी तक रेल लाइन का काम आगे नहीं बढ़ने दे रही है. नड्डा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं कर रही है.

'दिसंबर 2027 तक बिलासपुर पहुंचेगी रेल'