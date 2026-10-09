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हिमाचल में 55 हजार करोड़ के सड़क प्रोजेक्ट, फिर भी कई काम अधूरे, नड्डा ने लगाई फटकार

केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ( ETV BHARAT )

बिलासपुर: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शुक्रवार को हिमाचल में सड़क, रेल, स्वास्थ्य और औद्योगिक परियोजनाओं की समीक्षा की. बिलासपुर में आयोजित NHAI की प्रदेश स्तरीय बैठक में उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण पर 55,103 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है, लेकिन कई बड़ी सड़क परियोजनाएं अब भी अधूरी हैं. नड्डा ने राज्य सरकार को लंबित कार्यों में तेजी लाने और स्वीकृत बजट का समय पर इस्तेमाल करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए संसाधन उपलब्ध करवा रही है, जिसका लाभ आम जनता तक पहुंचना चाहिए. बैठक में प्रदेश के 25 राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति का जायजा लिया गया, जिनकी कुल लंबाई 2,592 किलोमीटर है. इसमें से 1,244 किलोमीटर सड़क भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI), 779 किलोमीटर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और 569 किलोमीटर सीमा सड़क संगठन (BRO) के अधीन है. नड्डा ने सभी परियोजनाओं को तय समयसीमा के भीतर पूरा करने पर जोर दिया.

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