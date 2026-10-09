हिमाचल में 55 हजार करोड़ के सड़क प्रोजेक्ट, फिर भी कई काम अधूरे, नड्डा ने लगाई फटकार
बैठक में ग्रामीण सड़कों, रेल परियोजनाओं से लेकर स्वास्थ्य परियोजनाओं की भी समीक्षा हुई. नड्डा से जल्द सभी परियोजनाओं को पूरा करने के निर्देश दिए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 5:52 PM IST
बिलासपुर: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शुक्रवार को हिमाचल में सड़क, रेल, स्वास्थ्य और औद्योगिक परियोजनाओं की समीक्षा की. बिलासपुर में आयोजित NHAI की प्रदेश स्तरीय बैठक में उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण पर 55,103 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है, लेकिन कई बड़ी सड़क परियोजनाएं अब भी अधूरी हैं. नड्डा ने राज्य सरकार को लंबित कार्यों में तेजी लाने और स्वीकृत बजट का समय पर इस्तेमाल करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए संसाधन उपलब्ध करवा रही है, जिसका लाभ आम जनता तक पहुंचना चाहिए. बैठक में प्रदेश के 25 राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति का जायजा लिया गया, जिनकी कुल लंबाई 2,592 किलोमीटर है. इसमें से 1,244 किलोमीटर सड़क भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI), 779 किलोमीटर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और 569 किलोमीटर सीमा सड़क संगठन (BRO) के अधीन है. नड्डा ने सभी परियोजनाओं को तय समयसीमा के भीतर पूरा करने पर जोर दिया.
कीरतपुर-मनाली और शिमला कॉरिडोर के काम पर चर्चा
बैठक में कीरतपुर-मनाली, पठानकोट-मंडी, परवाणू-शिमला और शिमला-मटौर सड़क परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई. करीब 12,939 करोड़ रुपये की कीरतपुर-मनाली परियोजना में 31 सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है. इनकी कुल लंबाई लगभग 44 किलोमीटर है. परियोजना के कई खंड पूरे हो चुके हैं, जबकि पंडोह-टकोली खंड को मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. यह सड़क मंडी, कुल्लू और मनाली के लिए पर्यटन, यातायात और जरूरी सामान की आपूर्ति के लिहाज से महत्वपूर्ण है.
परवाणू-सोलन-शिमला बाईपास परियोजना पर करीब 8,950 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं. परवाणू-सोलन खंड पूरा हो चुका है, जबकि सोलन-कैथलीघाट खंड को सितंबर 2027 और शिमला बाईपास को सितंबर 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है. वहीं, लगभग 10,805 करोड़ रुपये की पठानकोट-मंडी परियोजना के विभिन्न पैकेजों को 2028-29 तक पूरा करने की योजना है. करीब 10,226 करोड़ रुपये की शिमला-मटौर परियोजना के अलग-अलग पैकेज निर्माण, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और अन्य चरणों में हैं. इसका समग्र लक्ष्य 2029-30 रखा गया है.
ग्रामीण सड़कों के अधूरे काम मार्च 2027 तक पूरे करने के निर्देश
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हिमाचल में 4,170 सड़कों के लिए लगभग 13,697 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत किए गए हैं. इन सड़कों की कुल लंबाई 26,506 किलोमीटर है. समीक्षा में बताया गया कि अब तक 23,601 किलोमीटर सड़कें पूरी हो चुकी हैं और लगभग 90 प्रतिशत पात्र बसावटों को सड़क संपर्क मिल चुका है. हालांकि, योजना के पहले चरण की नौ सड़कें अब भी लंबित हैं. नड्डा ने इनका निर्माण मार्च 2027 तक पूरा करने के निर्देश दिए. साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के तहत स्वीकृत 25 कार्यों के ठेके जल्द आवंटित करने और निर्माण की गुणवत्ता पर निगरानी बढ़ाने को कहा.
नड्डा ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क संपर्क केवल आवाजाही तक सीमित नहीं है. इससे लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, कृषि और बागवानी से जुड़ी सुविधाएं मिलती हैं. आपदा के समय राहत पहुंचाने में भी सड़कें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. ऐसे में परियोजनाओं में देरी होने से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को परेशानी होती है. बैठक में ब्यास नदी से जुड़े राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों की सुरक्षा के लिए ड्रेजिंग और डी-सिल्टिंग की अनुमति का मामला भी उठाया गया. इसके अलावा भुभु जोत सुरंग की डीपीआर तैयार करने के लिए बोलियां आमंत्रित किए जाने की जानकारी दी गई.
रेल परियोजनाओं में भी समयसीमा पर जोर
बैठक में भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी और चंडीगढ़-बद्दी रेललाइन की प्रगति पर भी चर्चा हुई. लगभग 62 किलोमीटर लंबी भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी रेललाइन की अनुमानित लागत 13,410 करोड़ रुपये है. भानुपल्ली-बिलासपुर खंड को दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है. बिलासपुर-बेरी खंड में भूमि अधिग्रहण से जुड़े कुछ मामले राज्य स्तर पर लंबित बताए गए. समीक्षा के अनुसार, राज्य की ओर से अब तक 847 करोड़ रुपये जमा करवाए जा चुके हैं.
चंडीगढ़-बद्दी रेललाइन की लागत करीब 1,540 करोड़ रुपये है और इसे दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इस परियोजना पर लगभग 1,160 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं. राज्य सरकार की हिस्सेदारी में से करीब 348 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं, जबकि लगभग 231 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए जाने शेष हैं. नड्डा ने कहा कि बद्दी जैसे औद्योगिक क्षेत्र के लिए रेल संपर्क बेहतर होने से माल परिवहन, निवेश और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिल सकता है. उन्होंने राज्य सरकार से लंबित वित्तीय जिम्मेदारियां समय पर पूरी करने पर जोर दिया.
स्वास्थ्य परियोजनाओं के बजट खर्च की भी समीक्षा
नड्डा ने स्वास्थ्य क्षेत्र की परियोजनाओं और उनके लिए स्वीकृत बजट के इस्तेमाल की स्थिति का भी जायजा लिया. बिलासपुर स्थित एम्स के लिए 1,400 करोड़ रुपये से अधिक, चंबा, नाहन और हमीरपुर मेडिकल कॉलेजों के लिए करीब 547 करोड़ रुपये तथा ऊना में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर के लिए 495 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. आईजीएमसी शिमला में सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक के लिए भी लगभग 200 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाने का उल्लेख किया गया.
समीक्षा में सामने आया कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत स्वीकृत नौ क्रिटिकल केयर ब्लॉकों में से केवल एक पूरा हुआ है. वहीं, 12 एकीकृत जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाओं में से कोई भी पूरी नहीं हुई है. 73 ब्लॉक जनस्वास्थ्य इकाइयों में से 29 का निर्माण पूरा हुआ है. इसी तरह 15वें वित्त आयोग के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए स्वीकृत 521 करोड़ रुपये में से लगभग 390 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. नड्डा ने लंबित स्वास्थ्य परियोजनाओं में तेजी लाने और उपलब्ध बजट का इस्तेमाल मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए सुनिश्चित करने को कहा.
बल्क ड्रग पार्क और अन्य परियोजनाओं की भी समीक्षा
बैठक में ऊना के बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क से जुड़े मामलों पर भी चर्चा हुई. बल्क ड्रग पार्क के लिए 1,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय अनुदान सहायता का प्रावधान है. इसमें से 225 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जबकि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 117 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं. मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए करीब 100 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित था, लेकिन राज्य सरकार ने अक्टूबर 2024 में प्रस्ताव वापस ले लिया और 30 करोड़ रुपये की किस्त लौटा दी.
इसके अलावा रेणुकाजी बांध, किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना, लूहरी जलविद्युत परियोजना, सिरमौर में भारतीय प्रबंध संस्थान, ऊना में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की स्थिति की जानकारी भी समीक्षा में शामिल रही. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश में 10,339 रूफटॉप सौर संयंत्र स्थापित किए जाने और 74.73 करोड़ रुपये की सब्सिडी दिए जाने का भी उल्लेख किया गया.
केंद्र से मिले संसाधनों का लाभ जनता तक पहुंचाने पर जोर
नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को पूंजीगत निवेश और आपदा के बाद पुनर्बहाली एवं पुनर्निर्माण के लिए भी सहायता उपलब्ध करवाई है. समीक्षा में वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान राज्यों को पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता के तहत 2,381 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से पुनर्बहाली एवं पुनर्निर्माण के लिए 2,006 करोड़ रुपये और बाहरी सहायता प्राप्त पुनर्निर्माण परियोजना के लिए 2,150 करोड़ रुपये के प्रावधानों का उल्लेख किया गया.
उन्होंने कहा कि विकास का आकलन केवल घोषणाओं और बजट की मंजूरी से नहीं, बल्कि पूरी हुई सड़कों, चालू अस्पतालों, बेहतर रेल संपर्क और आम जनता को मिल रही सुविधाओं से होना चाहिए. राज्य सरकार को लंबित परियोजनाओं की समयसीमा तय कर नियमित समीक्षा करनी चाहिए, ताकि केंद्र से मिलने वाली सहायता का लाभ हिमाचल के दूरदराज क्षेत्रों तक पहुंच सके.
बंबर ठाकुर ने बैठक की मंशा पर उठाए सवाल
दूसरी ओर, बिलासपुर में एनएचएआई की बैठक को लेकर सदर के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, मंडी की सांसद कंगना रनौत और अन्य सांसदों की मौजूदगी में हुई बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा करने के बजाय राजनीतिक उद्देश्य से निर्देश देने पर जोर दिया गया. बंबर ठाकुर का आरोप है कि भाजपा से जुड़े ठेकेदारों को काम दिलाने और अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है.
बंबर ठाकुर ने कहा कि विकास परियोजनाओं के ठेके नियमानुसार और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवंटित होने चाहिए. ठेकेदारों का चयन उनकी पात्रता और निर्धारित नियमों के आधार पर होना चाहिए, न कि राजनीतिक विचारधारा देखकर. उन्होंने आरोप लगाया कि बैठक में अधिकारियों पर दबाव बनाने और उन्हें धमकाने का प्रयास किया जा रहा है. पूर्व विधायक ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के नियमों के अनुसार काम करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए.
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