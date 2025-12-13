ETV Bharat / state

क्या हिमाचल की सियासत में होने वाली है कोई हलचल? मुकेश अग्निहोत्री के घर पहुंचे जेपी नड्डा

डिप्टी सीएम के साथ मुलाकात करने पहुंचे जेपी नड्डा ( ETV Bharat )

शिमला: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा शुक्रवार देर रात अचानक उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के आवास पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने उपमुख्यमंत्री की इकलौती बेटी डॉ. आस्था अग्निहोत्री के विवाह की बधाई व शुभकामनाएं दीं. हालांकि भाजपा इस मुलाकात को नड्डा का उपमुख्यमंत्री के घर पहुंचना सौहार्द्र और सद्भाव बता रही है. मुलाकात के दौरान दोनों वरिष्ठ नेताओं ने अपने राजनीतिक एवं निजी अनुभवों को साझा किया और पुराने दिनों की यादों को भी ताज़ा किया. इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी साथ थे, अब इस मुलाकात के सियासी मयाने भी निकाले जा रहे हैं. मुकेश अग्निहोत्री लंबे समय से अपनी ही सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं. चंद महीने पहले ही उन्होंने इस तरह के कई सोशल मीडिया पोस्ट किए थे. पिछले साल सरकार के दो साल पूरा होने का जश्न बिलासपुर में मनाया गया था, उस दौरान अग्निहोत्री ने विपक्ष पर खूब निशाना साधा था, लेकिन इस बार 3 साल पूरे होने पर मंडी में आयोजित किए गए कार्यक्रम में अग्निहोत्री ने विपक्ष पर कम बल्कि अपनी सरकार और अफसरों को मंच से घेर लिया. मंच से उन्होंने कई बार अपनी नाराजगी जाहिर की थी और अपनी ही सरकार पर सवालिया निशान खड़े किए थे. खासकर अधिकारियों पर उन्होंने अपनी भड़ास निकाली थी और अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी.