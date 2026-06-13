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डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मारक की सफाई कर नड्डा ने स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा, दिया ये संदेश

जेपी नड्डा ने डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मारक पर माल्यार्पण की. इस दौरान उन्होंने स्वच्छ भारत के संकल्प को दोहराया.

अंबेडकर स्मारक की सफाई करते जेपी नड्डा
अंबेडकर स्मारक की सफाई करते जेपी नड्डा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 13, 2026 at 12:25 PM IST

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शिमला: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शनिवार सुबह राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान में आयोजित स्वच्छता अभियान में भाग लेकर स्वच्छता का संदेश दिया. इस अवसर पर उन्होंने डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मारक की सफाई की और माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने स्वच्छता को केवल एक सरकारी योजना तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे देशव्यापी जन आंदोलन का स्वरूप दिया है. प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच और प्रभावी नेतृत्व के कारण आज देश का प्रत्येक नागरिक स्वच्छता के महत्व को समझ रहा है और इस अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा रहा है.

सक्रिया भूमिका निभाने की अपील

नड्डा ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वो स्वच्छता को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं और प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत के संकल्प को साकार करने में सक्रिय भूमिका निभाएं. स्वच्छ भारत अभियान ने देश में एक नई सोच विकसित की है. पहले जहां स्वच्छता के प्रति लोगों में उदासीनता देखने को मिलती थी, वहीं आज समाज का हर वर्ग, चाहे युवा हों, महिलाएं हों या आम नागरिक, इस अभियान से जुड़कर स्वच्छ और स्वस्थ भारत के निर्माण में योगदान दे रहा है.उन्होंने कहा कि स्वच्छता अब केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं रह गई है, बल्कि यह पूरे समाज का साझा दायित्व बन चुकी है, जब भी सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, भाजपा कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि स्वच्छता अभियान से जुड़कर समाज को सकारात्मक संदेश देने का प्रयास करते हैं.

जेपी नड्डा ने कहा कि शिमला प्रवास के दौरान चौड़ा मैदान स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की सफाई करना और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना उनके लिए गर्व का विषय है. उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने देश को संविधान के रूप में अमूल्य धरोहर दी है और उनके आदर्शों, विचारों का सम्मान करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है. उन्होंने सभी नागरिकों से स्वच्छता और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया.

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