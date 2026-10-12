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केलांग में जेपी नड्डा ने किया ICMR रिसर्च सेंटर का शिलान्यास, जानें इस केंद्र के बनने से क्या होगा फायदा?

जेपी नड्डा ने किया ICMR रिसर्च सेंटर का शिलान्यास ( ETV Bharat )

लाहौल स्पीति: हिमाचल प्रदेश में लाहौल-स्पीति जिले के केलांग में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के 'हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एवं पब्लिक हेल्थ रिसर्च केंद्र' का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शिलान्यास किया. इस दौरान नड्डा ने हिमालयी औषधीय पौधों का रोपण भी किया और वहां आयोजित वैज्ञानिक प्रदर्शनी का उद्घाटन एवं अवलोकन किया. प्रदर्शनी में हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले दुर्लभ औषधीय पौधों, जैव विविधता और स्वास्थ्य अनुसंधान से जुड़े मॉडल प्रदर्शित किए गए थे. वैज्ञानिकों ने मंत्री जेपी नड्डा को केंद्र की भावी योजनाओं और शोध कार्यों के बारे में जानकारी दी. इसके अलावा नड्डा ने एक जनसभा को भी संबोधित किया.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, "यह आईसीएमआर केंद्र हिमालयी क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा. यहां पर उच्च हिमालयी क्षेत्र की स्वास्थ्य चुनौतियों, औषधीय पौधों पर शोध और स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर अत्याधुनिक अनुसंधान होगा".

नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार का लक्ष्य स्वास्थ्य अनुसंधान को गांव-गांव तक पहुंचाना है. हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य को इसका सीधा लाभ मिलेगा. इस केंद्र से युवाओं को रोजगार और शोध के नए अवसर भी मिलेंगे. लाहौल-स्पीति के मुख्यालय केलांग में स्थापित होने जा रहा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का उच्च-ऊंचाई चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र सीमावर्ती और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात सशस्त्र बलों और सेना के जवानों के लिए वरदान साबित होगा. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश की सुरक्षा में लगे जवानों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में यह केंद्र एक ऐतिहासिक कदम है. यह केंद्र सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा और अन्य राष्ट्रीय संस्थानों के साथ मिलकर काम करेगा, ताकि जवानों के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधा विकसित की जा सके. इस मौके पर जेपी नड्डा के साथ कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, सांसद कंगना रनौत और पूर्व विधायक रवि ठाकुर भी विशेष रूप से मौजूद रहे. केंद्रीय राज्य मंत्री श्री संजय सेठ केंद्रीय राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने बताया, "केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने केलांग में ICMR सेंटर फॉर हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च की नींव रखी है. ICMR–आर्म्ड फोर्सेज मिलकर बहुत ऊंचाई वाले हालातों के लिए असरदार मेडिकल सॉल्यूशन बनाएंगे". इस मौके पर पूर्व सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर अभूतपूर्व सहयोग दे रही है. जेपी नड्डा के कार्यकाल में राज्य में चार नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण, रिकॉर्ड समय में बिलासपुर में एम्स (AIIMS) की स्थापना, ऊना में पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर और अब केलांग में यह शोध संस्थान मिलना हिमाचल के लिए बहुत बड़ी सौगात है. यह नया केंद्र उच्च हिमालयी क्षेत्रों की स्वास्थ्य समस्याओं और बीमारियों पर गहन शोध, बेहतर उपचार तथा जनस्वास्थ्य सेवाओं के विकास में मील का पत्थर साबित होगा. एयर मार्शल संदीप थरेजा