केलांग में जेपी नड्डा ने किया ICMR रिसर्च सेंटर का शिलान्यास, जानें इस केंद्र के बनने से क्या होगा फायदा?
ICMR ICMR रिसर्च सेंटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात सशस्त्र बलों और सेना के जवानों के लिए वरदान साबित होगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 4:37 PM IST
लाहौल स्पीति: हिमाचल प्रदेश में लाहौल-स्पीति जिले के केलांग में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के 'हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एवं पब्लिक हेल्थ रिसर्च केंद्र' का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शिलान्यास किया. इस दौरान नड्डा ने हिमालयी औषधीय पौधों का रोपण भी किया और वहां आयोजित वैज्ञानिक प्रदर्शनी का उद्घाटन एवं अवलोकन किया. प्रदर्शनी में हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले दुर्लभ औषधीय पौधों, जैव विविधता और स्वास्थ्य अनुसंधान से जुड़े मॉडल प्रदर्शित किए गए थे. वैज्ञानिकों ने मंत्री जेपी नड्डा को केंद्र की भावी योजनाओं और शोध कार्यों के बारे में जानकारी दी. इसके अलावा नड्डा ने एक जनसभा को भी संबोधित किया.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, "यह आईसीएमआर केंद्र हिमालयी क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा. यहां पर उच्च हिमालयी क्षेत्र की स्वास्थ्य चुनौतियों, औषधीय पौधों पर शोध और स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर अत्याधुनिक अनुसंधान होगा".
Keylong, Himachal Pradesh: Union Minister J.P. Nadda says, "We know that this region has unique challenges and distinct, complex conditions that are very essential to study and understand. Along with this, it is crucial to comprehend the impact that the local climate and the Himalayas have on daily life here. Furthermore, we must understand how serving in extreme conditions, such as -20°C, affects the health of our young guardians, soldiers hailing from plains like Uttar Pradesh, Rajasthan, Jharkhand, Chhattisgarh, Madras (Tamil Nadu), and Kerala. Understanding this is vital so that we can ensure optimal health and long-term well-being for both the local residents and the personnel deployed here. Addressing these concerns is the core purpose of establishing this research center today..."— IANS (@ians_india) October 12, 2026
नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार का लक्ष्य स्वास्थ्य अनुसंधान को गांव-गांव तक पहुंचाना है. हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य को इसका सीधा लाभ मिलेगा. इस केंद्र से युवाओं को रोजगार और शोध के नए अवसर भी मिलेंगे. लाहौल-स्पीति के मुख्यालय केलांग में स्थापित होने जा रहा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का उच्च-ऊंचाई चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र सीमावर्ती और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात सशस्त्र बलों और सेना के जवानों के लिए वरदान साबित होगा.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश की सुरक्षा में लगे जवानों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में यह केंद्र एक ऐतिहासिक कदम है. यह केंद्र सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा और अन्य राष्ट्रीय संस्थानों के साथ मिलकर काम करेगा, ताकि जवानों के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधा विकसित की जा सके. इस मौके पर जेपी नड्डा के साथ कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, सांसद कंगना रनौत और पूर्व विधायक रवि ठाकुर भी विशेष रूप से मौजूद रहे.
केंद्रीय राज्य मंत्री श्री संजय सेठ
केंद्रीय राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने बताया, "केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने केलांग में ICMR सेंटर फॉर हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च की नींव रखी है. ICMR–आर्म्ड फोर्सेज मिलकर बहुत ऊंचाई वाले हालातों के लिए असरदार मेडिकल सॉल्यूशन बनाएंगे".
Union Health Minister Shri Jagat Prakash Nadda lays foundation stone of ICMR Centre for High Altitude Medicine and Public Health Research at Keylong Dedicated research centre to strengthen preventive healthcare and address unique health challenges of Himalayan communities: Shri Nadda “ICMR, Armed Forces Medical Services and AIIMS Bilaspur to join hands for high-altitude health research” ICMR–Armed Forces collaboration to develop effective medical solutions for extreme-altitude conditions: Union MoS Shri Sanjay Seth New research facility at Keylong to benefit Himalayan communities across India and beyond: Shri Jai Ram Thakur High-altitude research initiative marks significant step towards better healthcare in remote Himalayan regions: Ms. Kangana Ranaut Centre to build India’s own scientific evidence on Himalayan health; joint research to focus on soldiers and border communities Research to explore drone-enabled medicine delivery, digital health and artificial intelligence to improve healthcare access in remote areas #HealthForAll https://t.co/6GXQGMBAIr— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) October 12, 2026
इस मौके पर पूर्व सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर अभूतपूर्व सहयोग दे रही है. जेपी नड्डा के कार्यकाल में राज्य में चार नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण, रिकॉर्ड समय में बिलासपुर में एम्स (AIIMS) की स्थापना, ऊना में पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर और अब केलांग में यह शोध संस्थान मिलना हिमाचल के लिए बहुत बड़ी सौगात है. यह नया केंद्र उच्च हिमालयी क्षेत्रों की स्वास्थ्य समस्याओं और बीमारियों पर गहन शोध, बेहतर उपचार तथा जनस्वास्थ्य सेवाओं के विकास में मील का पत्थर साबित होगा.
एयर मार्शल संदीप थरेजा
वही, एयर मार्शल संदीप थरेजा, डीजीएफएमएस ने कहा, "केंद्र में किया गया शोध विश्व के कुछ सबसे दुर्गम उच्च-ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात सैनिकों के लिए चिकित्सा देखभाल को सीधे तौर पर मजबूत करेगा. एएफएमएस के जमीनी अनुभव और आईसीएमआर की वैज्ञानिक विशेषज्ञता के संयोजन से शोध निष्कर्षों को अनुकूलन, शीघ्र निदान और उपचार के लिए व्यावहारिक प्रोटोकॉल में बदलने में मदद मिलेगी. केलांग में प्राप्त ज्ञान से न केवल सशस्त्र बलों के कर्मियों को बल्कि इन चुनौतीपूर्ण वातावरणों में रहने वाले स्थानीय समुदायों को भी लाभ होगा".
पूर्व सीएम जयराम ठाकुर
वहीं, जयराम ठाकुर ने कहा, "लाहौल-स्पीति के केलांग में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एवं पब्लिक हेल्थ रिसर्च केंद्र के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुआ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर सहयोग दे रही है. यह केंद्र उच्च हिमालयी क्षेत्रों में होने वाली बीमारियों पर शोध, बेहतर उपचार और जनस्वास्थ्य सेवाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. इस महत्वपूर्ण सौगात के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का हार्दिक आभार".
लाहौल-स्पीति के केलांग में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एवं पब्लिक हेल्थ रिसर्च केंद्र के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुआ। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर सहयोग दे रही है। यह केंद्र उच्च हिमालयी क्षेत्रों में होने वाली बीमारियों पर शोध, बेहतर उपचार और जनस्वास्थ्य सेवाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस महत्वपूर्ण सौगात के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री @JPNadda जी का हार्दिक आभार।— Jairam Thakur (@jairamthakurbjp) October 12, 2026
वहीं, राज्य की वर्तमान व्यवस्था को लेकर सुक्खू सरकार पर जयराम ठाकुर ने निशाना साधा. जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए भेजे जा रहे करोड़ों रुपये के बजट को लाहौल-स्पीति में खर्च न करके अन्यत्र डायवर्ट किया जा रहा है, जो अत्यंत चिंताजनक है. उन्होंने जनता से आह्वान किया कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करने के लिए सभी को एकजुट होकर चलना होगा और क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए भाजपा का समर्थन बनाए रखना होगा.
ICMR रिसर्च केंद्र बनने से क्या होगा लाभ?
हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एवं पब्लिक हेल्थ रिसर्च केंद्र में अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जवानों के शरीर में होने वाले शारीरिक बदलावों और अनुकूलन पर गहन शोध किया जाएगा. जिससे हाई एल्टीट्यूड सिकनेस जैसी समस्याओं का समाधान मिलेगा. इसके अलावा यह केंद्र पर्वतीय चिकित्सा, कठिन जलवायु और आपदा की स्थिति में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद करेगा, जो लाहौल-स्पीति जैसे क्षेत्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. इस केंद्र में टेलीमेडिसिन, ड्रोन-आधारित हेल्थकेयर लॉजिस्टिक्स और डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा. इससे दूर-दराज की चौकियों और दुर्गम इलाकों में दवाओं और राहत पहुंचाना आसान होगा.
- यह केंद्र अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं और विशेषीकृत मानव संसाधनों से सुसज्जित एक स्थायी, वर्ष भर चलने वाला संस्थान होगा.
- इसका मुख्य उद्देश्य उच्च ऊंचाई, कम ऑक्सीजन स्तर, अत्यधिक ठंड और बदलती जलवायु परिस्थितियों के स्वास्थ्य प्रभावों पर साक्ष्य जुटाना होगा.
- आईसीएमआर, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा और अन्य अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग इसकी एक प्रमुख विशेषता होगी, जो जैव चिकित्सा अनुसंधान, जन स्वास्थ्य और उच्च ऊंचाई शरीर विज्ञान में विशेषज्ञता को एक साथ लाएगी.
- इस प्रकार, केंद्र सशस्त्र बलों और नागरिक आबादी दोनों के लिए प्रासंगिक अनुसंधान करेगा, जिसमें ऊंचाई से संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों, अनुकूलन, मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य, बाल विकास और पोषण, और हिमालयी समुदायों में रोग पैटर्न पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा.
- यह इस बात का भी अध्ययन करेगा कि ड्रोन-आधारित दवा वितरण, डिजिटल स्वास्थ्य और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित उभरती प्रौद्योगिकियां दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को कैसे बेहतर बना सकती हैं.
- इससे प्राप्त साक्ष्यों से स्वास्थ्य देखभाल पद्धतियों को बेहतर बनाने, उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात कर्मियों के लिए निवारक और नैदानिक दृष्टिकोणों को मजबूत करने और हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश सहित भारत के हिमालयी और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी.
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