शिमला में जेपी नड्डा ने भाजपा कार्यालय का किया शिलान्यास, आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा ये ऑफिस

शिमला के जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट के पास प्रदेश भाजपा कार्यालय का जेपी नड्डा ने शिलान्यास किया.

जेपी नड्डा ने भाजपा कार्यालय का किया शिलान्यास
जेपी नड्डा ने भाजपा कार्यालय का किया शिलान्यास (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 13, 2025 at 1:04 PM IST

शिमला: केंद्रीय मंत्री एवं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिमला के मजठाई में भाजपा कार्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया. इसके बाद नड्डा ने हिमाचल प्रदेश भाजपा कार्यालय के शिलान्यास पूजन में भाग लिया. उसके बाद उन्होंने शिलान्यास पट्टिका का अनावरण किया.

इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा, 'ये नया कार्यालय संगठन को नई ऊर्जा देगा. कार्यक्रम उत्साह, भक्ति और संगठनात्मक संकल्प के साथ संपन्न हुआ, जिसने हिमाचल भाजपा के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी'.

भाजपा कार्यालय शिलान्यास के मौके पर जेपी नड्डा ने भूमि निरीक्षण भी किया. इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने प्रस्तावित भवन योजना का विस्तृत विवरण राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रदान किया. वहीं, निरीक्षण के दौरान नड्डा ने कार्यालय परिसर की संरचना, कार्यात्मक जरूरतों और भविष्य की उपयोगिता पर भी मार्गदर्शन दिया.

वहीं, नड्डा द्वारा कलश स्थापना किए जाने से कार्यकर्ताओं में अत्यधिक उत्साह दिखा. शिलान्यास के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर संवाद भी किया, जिसमें संगठनात्मक मजबूती और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई.

इस अवसर पर प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, संगठन महामंत्री सिद्धार्थन सहित प्रदेश उपाध्यक्ष बिहारी लाल शर्मा, सतपाल सत्ती, सुरेश कश्यप, राजीव भारद्वाज तथा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे.

बता दें कि शिमला के जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट के पास राज्य स्तरीय भाजपा कार्यालय भवन का निर्माण किया जाएगा. इस भवन का शिलान्यास व भूमि पूजन जेपी नड्डा ने की. बीजेपी ने जुब्बड़हट्टी में 6.5 बीघा जमीन खरीदी है. यहां पर जनसभा के लिए एक बड़े भवन के अलावा 200 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी. इस कार्यालय में सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी.

