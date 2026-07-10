खराब मौसम के चलते टला जेपी नड्डा का लाहौल-स्पीति दौरा, ICMR सेंटर का शिलान्यास भी स्थगित
अब सितंबर से पहले नई तारीख तय की जाएगी. उसी दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के हाथों इस परियोजना का शिलान्यास कराया जाएगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 6:07 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन का असर अब वीआईपी दौरों पर भी पड़ने लगा है. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश (जेपी) नड्डा का 11 जुलाई को प्रस्तावित लाहौल-स्पीति दौरा फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. इस दौरान केलांग में करीब 35 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले ICMR–Centre for High Altitude Medicine & Public Health का शिलान्यास होना था, लेकिन खराब मौसम और क्षतिग्रस्त सड़कों के कारण कार्यक्रम को टाल दिया गया है.
सितंबर से पहले तय होगी नई तारीख
लाहौल-स्पीति के पूर्व विधायक एवं भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य रवि ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मौसम की स्थिति को देखते हुए दौरा स्थगित करने का फैसला लिया है. मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, अब सितंबर से पहले नई तारीख तय की जाएगी. उसी दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के हाथों इस महत्वाकांक्षी परियोजना का शिलान्यास कराया जाएगा.
पूरे हिमालयी क्षेत्र के लिए अहम होगी परियोजना
रवि ठाकुर ने बताया कि यह ICMR केंद्र केवल लाहौल-स्पीति ही नहीं, बल्कि पूरे हिमालयी क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि साबित होगा. इस संस्थान में अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय चिकित्सा, जन स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान पर विशेष अध्ययन किया जाएगा. इसके साथ ही स्थानीय लोगों, सेना के जवानों और क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा. उन्होंने बताया कि इस केंद्र में टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म, ड्रोन आधारित स्वास्थ्य सेवाएं और रियल-टाइम जन स्वास्थ्य निगरानी जैसी आधुनिक सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी. इससे दुर्गम और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं अधिक प्रभावी ढंग से पहुंच सकेंगी.
रवि ठाकुर ने बताया कि इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल के भी शामिल होने का कार्यक्रम था. उन्होंने कहा कि मौसम सामान्य होते ही नई तिथि घोषित की जाएगी और क्षेत्रवासियों से इस ऐतिहासिक परियोजना के प्रति सहयोग और उत्साह बनाए रखने की अपील की. उन्होंने विश्वास जताया कि यह संस्थान भविष्य में लाहौल-स्पीति के स्वास्थ्य और विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा.
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