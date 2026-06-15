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हिमाचल में फिर जयराम राज? केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के संकेत से गरमाई सियासत!

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजनीति में अभी विधानसभा चुनाव होने में समय है, लेकिन सत्ता के गलियारों में वर्ष 2027 को लेकर चर्चाओं का दौर अभी से शुरू हो गया है. भारतीय जनता पार्टी भले ही परंपरागत रूप से चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने से बचती रही हो, लेकिन पार्टी के भीतर और राजनीतिक हलकों में संभावित नेतृत्व को लेकर मंथन लगातार चलता रहता है. प्रदेश की राजनीति में कई बार ऐसे चेहरे मुख्यमंत्री बने हैं, जिनके नाम चुनाव से पहले चर्चा में भी नहीं थे और उनके चयन ने राजनीतिक पर्यवेक्षकों तक को चौंका दिया था.

क्या हिमाचल में फिर जयराम राज?

ऐसे में जब भाजपा विपक्ष की भूमिका में रहते हुए सत्ता में वापसी की रणनीति तैयार कर रही है, तब पार्टी के शीर्ष नेताओं के छोटे-छोटे बयान भी बड़े राजनीतिक संकेत माने जा रहे हैं. इसी बीच शिमला दौरे पर पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के एक बयान ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस को जन्म दे दिया है. पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान जेपी नड्डा ने स्वयं को हिमाचल का प्रतिनिधि बताते हुए कहा कि, "मैं हिमाचली हूं, दिल्ली में काम कर रहा हूं...आगे भी दिल्ली में काम करता रहूंगा." सामान्य तौर पर यह बयान एक राजनीतिक टिप्पणी भर लग सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री पद की संभावित दावेदारी के संदर्भ में इसे काफी अहम माना जा रहा है.

दरअसल, लंबे समय से भाजपा के भीतर भविष्य के नेतृत्व को लेकर जिन नामों की चर्चा होती रही है, उनमें जेपी नड्डा का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता रहा है. संगठन और केंद्र की राजनीति में उनकी मजबूत पकड़ को देखते हुए कई राजनीतिक जानकार मानते थे कि यदि कभी पार्टी उन्हें प्रदेश की राजनीति में सक्रिय भूमिका देने का निर्णय लेती है तो वह मुख्यमंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदारों में शामिल हो सकते हैं. लेकिन, शिमला में दिए गए उनके ताजा बयान ने इन अटकलों को काफी हद तक विराम देने का काम किया है.