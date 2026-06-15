हिमाचल में फिर जयराम राज? केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के संकेत से गरमाई सियासत!
विधानसभा चुनाव से पहले जेपी नड्डा के इस संकेत से हिमाचल में राजनीति गरमा गई है. आखिर अगले साल भाजपा का सीएम फेस कौन होगा?
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 15, 2026 at 11:53 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजनीति में अभी विधानसभा चुनाव होने में समय है, लेकिन सत्ता के गलियारों में वर्ष 2027 को लेकर चर्चाओं का दौर अभी से शुरू हो गया है. भारतीय जनता पार्टी भले ही परंपरागत रूप से चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने से बचती रही हो, लेकिन पार्टी के भीतर और राजनीतिक हलकों में संभावित नेतृत्व को लेकर मंथन लगातार चलता रहता है. प्रदेश की राजनीति में कई बार ऐसे चेहरे मुख्यमंत्री बने हैं, जिनके नाम चुनाव से पहले चर्चा में भी नहीं थे और उनके चयन ने राजनीतिक पर्यवेक्षकों तक को चौंका दिया था.
क्या हिमाचल में फिर जयराम राज?
ऐसे में जब भाजपा विपक्ष की भूमिका में रहते हुए सत्ता में वापसी की रणनीति तैयार कर रही है, तब पार्टी के शीर्ष नेताओं के छोटे-छोटे बयान भी बड़े राजनीतिक संकेत माने जा रहे हैं. इसी बीच शिमला दौरे पर पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के एक बयान ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस को जन्म दे दिया है. पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान जेपी नड्डा ने स्वयं को हिमाचल का प्रतिनिधि बताते हुए कहा कि, "मैं हिमाचली हूं, दिल्ली में काम कर रहा हूं...आगे भी दिल्ली में काम करता रहूंगा." सामान्य तौर पर यह बयान एक राजनीतिक टिप्पणी भर लग सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री पद की संभावित दावेदारी के संदर्भ में इसे काफी अहम माना जा रहा है.
दरअसल, लंबे समय से भाजपा के भीतर भविष्य के नेतृत्व को लेकर जिन नामों की चर्चा होती रही है, उनमें जेपी नड्डा का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता रहा है. संगठन और केंद्र की राजनीति में उनकी मजबूत पकड़ को देखते हुए कई राजनीतिक जानकार मानते थे कि यदि कभी पार्टी उन्हें प्रदेश की राजनीति में सक्रिय भूमिका देने का निर्णय लेती है तो वह मुख्यमंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदारों में शामिल हो सकते हैं. लेकिन, शिमला में दिए गए उनके ताजा बयान ने इन अटकलों को काफी हद तक विराम देने का काम किया है.
सबसे अधिक चर्चा उस वक्त शुरू हुई जब नड्डा से नई पेंशन योजना (NPS) और पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर सवाल पूछा गया. जवाब में उन्होंने कहा कि, "पार्टी नई नीति पर आगे बढ़ रही है और OPS से जुड़े विषयों को जयराम और आप लोग मिलकर देखेंगे." ऐसे भाजपा के प्रदेश स्तर के सबसे बड़े चेहरे और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का इस संदर्भ में उल्लेख किए जाने को कई लोग भविष्य के नेतृत्व से जोड़कर देख रहे हैं.
जेपी नड्डा का ये संदेश
हालांकि भाजपा में मुख्यमंत्री पद को लेकर अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व और निर्वाचित विधायक दल के माध्यम से होता है, फिर भी जेपी नड्डा के इस बयान ने यह संदेश जरूर दिया है कि प्रदेश में पार्टी का प्रमुख चेहरा अभी भी जयराम ठाकुर ही हैं. विपक्ष के नेता के रूप में जयराम ठाकुर लगातार सरकार को घेरने के साथ-साथ संगठन को मजबूत करने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. यही कारण है कि शिमला से निकले इस राजनीतिक संदेश ने प्रदेश की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है और अब भाजपा के भविष्य के नेतृत्व को लेकर चर्चाओं का बाजार एक बार फिर गर्म हो गया है.
अलार्मिंग होगी आगे स्थिति: जयराम
वहीं, मीडिया से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि, "2027 के बाद OPS का इंपैक्ट आएगा. अभी उसका बहुत प्रारंभिक स्टेज पर इंपैक्ट है. क्योंकि रिटायरमेंट की शुरुआत वर्ष 2027 के बाद होगी. हिमाचल में OPS वर्ष 2023 में दोबारा लागू हुई थी. वह स्थिति प्रदेश के लिए अलार्मिंग होगी जब आपके पास विकास के लिए पैसा नहीं बचेगा. नई पीढ़ी के लिए नौकरियों की संभावनाएं सरकार के पास बहुत ज्यादा नहीं होंगी. OPS का विरोध न तो हमने पहले किया था, और न ही आज कर रहे हैं. हम उस समय कर्मचारियों के सामने एक ही बात कह रहे थे कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा रास्ता निकले. आप थोड़ा इंतजार करें. हमने इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष रखा था. केंद्र सरकार में यह सारा प्रोसेस UPS के रूप में आया कर्मचारियों का उसे सारे विषय को चीज आगे बढ़ रही थी."
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