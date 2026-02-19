हिमाचल आ रहे हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, इस बड़े कार्यक्रम में करेंगे शिरकत
जेपी नड्डा के इस दौरे का शेड्यूल केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की ओर जारी किया गया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : February 19, 2026 at 8:03 PM IST
शिमला: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जल्द हिमाचल दौरे पर आने वाले हैं. जेपी नड्डा का 21 फरवरी को जिला सोलन के कसौली आने का कार्यक्रम है. यहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कसौली स्थिति केंद्रीय अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा टेटनस एवं डिफ्थीरिया (Td) वैक्सीन का शुभारंभ करेंगे. जेपी नड्डा के इस दौरे का शेड्यूल केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की ओर जारी किया गया है.
केंद्रीय अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली की ओर से आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे. कार्यक्रम में टेटनस एवं डिफ्थीरिया (Td) वैक्सीन का शुभारंभ किया जाना है. तय शेड्यूल के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सुबह 11:30 बजे सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली पहुंचेंगे. यहां से करीब 12:00 जेपी नड्डा टेटनस एवं डिफ्थीरिया (Td) वैक्सीन का शुभारंभ करने वाले हैं.
इन गंभीर बीमारियों बचाव करेगी वैक्सीन
सीआरआई कसौली की निदेशक डॉ. डिंपल कसाना ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का करीब साढे ग्यारह बजे समारोह में पहुंचने का कार्यक्रम है. इस कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में किया जा रहा है. टेटनस एवं डिफ्थीरिया (Td) वैक्सीन देश की पब्लिक हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने और देश में वैक्सीनेशन कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. यह वैक्सीन टेटनस और डिफ्थीरिया जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव में अहम भूमिका निभाएगी. साथ ही राष्ट्रीय टीकाकरण प्रयासों को नई गति प्रदान करेगी.
ये भी पढे़ं: CM की घोषणा के बावजूद नहीं मिली मदद, आपदा में बेघर हुए प्रभावितों का कैसे बनेगा आशियाना?