जेपी नड्डा का हिमाचल दौरा: 13 दिसंबर को पीटरहॉफ में भव्य अभिनंदन समारोह, एक्शन मोड में राजीव बिंदल

भाजपा 13 दिसंबर को शिमला में एक अभिनंदन समारोह का आयोजन करने जा रही है. इसमें भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे.

BJP National President JP Nadda
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (X @JPNadda)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 9, 2025 at 6:35 PM IST

3 Min Read
शिमला: भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के प्रस्तावित शिमला दौरे को लेकर प्रदेश संगठन पूरी तरह सक्रिय हो गया है. दौरे की घोषणा होने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल मंगलवार को शिमला पहुंचे. उन्होंने चक्कर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय (दीप कमल) में संचालक समिति और कार्यक्रम से जुड़ी महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें 12–13 दिसंबर को निर्धारित आयोजनों को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए. पार्टी का मुख्य फोकस पीटरहॉफ ग्राउंड में होने वाले भव्य अभिनंदन समारोह पर है, क्योंकि बिहार में भाजपा–एनडीए की प्रचंड जीत के बाद नड्डा का यह पहला हिमाचल प्रवास होगा.

बिहार में ऐतिहासिक जीत के बाद पहली बार हिमाचल आ रहे जेपी नड्डा

भाजपा महामंत्री एवं कार्यक्रम संयोजक संजीव कटवाल ने बताया कि, बैठक में 13 दिसंबर को आयोजित अभिनंदन समारोह और भाजपा के नए राज्य स्तरीय कार्यालय के भूमि पूजन एवं शिलान्यास से संबंधित सभी व्यवस्थाओं की व्यापक समीक्षा की गई. डॉ. बिंदल ने कहा कि, "बिहार की ऐतिहासिक विजय के बाद नड्डा का यह दौरा संगठन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए कार्यक्रम की भव्यता, अनुशासन और प्रत्येक व्यवस्था को समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित करना होगा."

समारोह में शामिल होंगे हजारों कार्यकर्ता

संजीव कटवाल ने कहा कि, हजारों कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के स्वागत के लिए शिमला पहुंचेंगे. यह आयोजन संगठन को नई ऊर्जा प्रदान करेगा और आने वाली चुनावी तैयारियों व संगठन विस्तार के लिए भी एक प्रेरक संदेश साबित होगा. उन्होंने सभी मंडलों, प्रकोष्ठों और मोर्चा को स्पष्ट जिम्मेदारियां सौंपी और तैयारियों को निर्धारित समय में पूर्ण करने के निर्देश दिए.

महिलाएं भी दिखाएंगी शक्ति प्रदर्शन

इसी दौरान जिला शिमला भाजपा महिला मोर्चा की एक विशेष बैठक भी आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष डेजी ठाकुर ने की. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत समारोह को सफल बनाने में महिला मोर्चा की भूमिका अहम है. उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की कि बड़ी संख्या में उपस्थित होकर हिमाचल की महिलाएं अपनी संगठनात्मक शक्ति का प्रदर्शन करें.

दोनों बैठकों में यह तय किया गया कि सभी प्रकोष्ठ आपसी तालमेल के साथ कार्य करेंगे, ताकि पीटरहॉफ में होने वाले अभिनंदन समारोह और नए कार्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम के सभी आयाम सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध ढंग से संपन्न किए जा सकें. मंच प्रबंधन, स्वागत, परिवहन, भीड़ नियंत्रण, मीडिया समन्वय और सोशल मीडिया के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं.

