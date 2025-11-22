जेपी नड्डा ने रन फॉर यूनिटी को दिखाई झंडी, लौह पुरुष की जयंती पर दिया एकता का संदेश
BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ‘एकता मार्च’ को हरी झंडी दिखाई और पदयात्रा में हिस्सा लिया. बीजेपी के कई बड़े नेता रहे मौजूद
Published : November 22, 2025 at 1:53 PM IST
नई दिल्ली: लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर 'रन फॉर यूनिटी' इवेंट का पूरे देशभर में आयोजन किया जा रहा है. इसी बीच आज शनिवार को दिल्ली में भी अलग-अलग जगहों पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा है. दिल्ली में यह दौड़ डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, माया मुनि राम मार्ग से एमसीडी पार्किंग, सरदार वल्लभभाई पटेल कमर्शियल काम्प्लेक्स, रोड नंबर 44, पीतमपुरा तक सुबह 08:30 बजे से शुरू हुई है और दोपहर 12:00 बजे तक आयोजित की गई.
सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती : भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित एकता दौड़ जिले में देशभक्ति और राष्ट्रीय समरसता की नई ऊर्जा का संचार करेगी.
जेपी नड्डा ने ‘एकता मार्च’ को दिखाई हरी झंडी : BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने ‘एकता मार्च’ को हरी झंडी दिखाई और पदयात्रा में हिस्सा लिया. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, दिल्ली BJP अध्यक्ष, और सांसद बांसुरी स्वराज और योगेंद्र चंदोलिया भी मौजूद थे. जेपी नड्डा ने 'गुजरात यात्रा – गंगा प्रवाह' को हरी झंडी दिखाई.
एक भारत, आत्मनिर्भर भारत" है थीम : एकता दौड़ के प्रतिभागियों ने सड़क पर दौड़ लगाई और इन्हें वाहनों के चलते कोई असुविधा न हो, इसलिए सड़कों पर बंदिशें लगाई गई थी. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक विशेष इंतजाम किए थे, ताकि प्रतिभागियों और आम लोगों दोनों की आवाजाही सुचारू बनी रहे."एक भारत, आत्मनिर्भर भारत" थीम वाली इस यात्रा को औपचारिक रूप से आज लॉन्च किया गया.
VIDEO | Delhi: BJP MP Bansuri Swaraj joined the Unity March to Patel Chowk. Speaking at the event, she said: “Sardar Vallabhbhai Patel was a great leader who united the entire nation. By following his teachings, if anyone is bringing his vision to reality on the ground in India… pic.twitter.com/2Xb0Vuv18a— Press Trust of India (@PTI_News) November 22, 2025
#WATCH | Delhi | Union Minister & BJP National President JP Nadda and Union Minister Mansukh Mandaviya flags off Unity March on the occasion of the 150th birth anniversary of Sardar Vallabh Bhai Patel pic.twitter.com/5oqyiC08qT— ANI (@ANI) November 22, 2025
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अन्य आयोजनों में किया शिरकत: दिल्ली की अन्य जगहों पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है. बता दें कि पूरे देशभर के अलग अलग अलग राज्यों में और जिला स्तर, ब्लॉक, तहसील स्तर पर सरदार बल्लभभाई पटेल की 150 वीं जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी मार्च के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है.
Delhi: BJP National President and Union Minister JP Nadda flagged off the ‘Unity March’ and participated in the padyatra. Union Minister Mansukh Mandaviya, Delhi BJP President Virender Sachdeva, and MPs Bansuri Swaraj and Yogender Chandolia were also present pic.twitter.com/ZHcUFTjvpH— IANS (@ians_india) November 22, 2025
