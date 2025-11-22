ETV Bharat / state

जेपी नड्डा ने रन फॉर यूनिटी को दिखाई झंडी, लौह पुरुष की जयंती पर दिया एकता का संदेश

BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ‘एकता मार्च’ को हरी झंडी दिखाई और पदयात्रा में हिस्सा लिया. बीजेपी के कई बड़े नेता रहे मौजूद

जेपी नड्डा ने ‘एकता मार्च’ को हरी झंडी दिखाई
जेपी नड्डा ने ‘एकता मार्च’ को हरी झंडी दिखाई (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 22, 2025 at 1:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर 'रन फॉर यूनिटी' इवेंट का पूरे देशभर में आयोजन किया जा रहा है. इसी बीच आज शनिवार को दिल्ली में भी अलग-अलग जगहों पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा है. दिल्ली में यह दौड़ डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, माया मुनि राम मार्ग से एमसीडी पार्किंग, सरदार वल्लभभाई पटेल कमर्शियल काम्प्लेक्स, रोड नंबर 44, पीतमपुरा तक सुबह 08:30 बजे से शुरू हुई है और दोपहर 12:00 बजे तक आयोजित की गई.

सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती : भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित एकता दौड़ जिले में देशभक्ति और राष्ट्रीय समरसता की नई ऊर्जा का संचार करेगी.

BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ‘एकता मार्च’ को हरी झंडी दिखाई
BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ‘एकता मार्च’ को हरी झंडी दिखाई (ETV Bharat)

जेपी नड्डा ने ‘एकता मार्च’ को दिखाई हरी झंडी : BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने ‘एकता मार्च’ को हरी झंडी दिखाई और पदयात्रा में हिस्सा लिया. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, दिल्ली BJP अध्यक्ष, और सांसद बांसुरी स्वराज और योगेंद्र चंदोलिया भी मौजूद थे. जेपी नड्डा ने 'गुजरात यात्रा – गंगा प्रवाह' को हरी झंडी दिखाई.

जेपी नड्डा ने रन फॉर यूनिटी को दिखाई झंडी (ETV Bharat)

एक भारत, आत्मनिर्भर भारत" है थीम : एकता दौड़ के प्रतिभागियों ने सड़क पर दौड़ लगाई और इन्‍हें वाहनों के चलते कोई असुविधा न हो, इसलिए सड़कों पर बंदिशें लगाई गई थी. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक विशेष इंतजाम किए थे, ताकि प्रतिभागियों और आम लोगों दोनों की आवाजाही सुचारू बनी रहे."एक भारत, आत्मनिर्भर भारत" थीम वाली इस यात्रा को औपचारिक रूप से आज लॉन्च किया गया.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अन्य आयोजनों में किया शिरकत: दिल्ली की अन्य जगहों पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है. बता दें कि पूरे देशभर के अलग अलग अलग राज्यों में और जिला स्तर, ब्लॉक, तहसील स्तर पर सरदार बल्लभभाई पटेल की 150 वीं जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी मार्च के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है.

यातायात पुलिस ने दौड़ वाले रास्तों में जारी की एडवाइजरी : इस यात्रा को लेकर पहले ही यातायात पुलिस के द्वारा ट्रैफिफ एडवाइजरी जारी कर दी गई है. इस दौरान माया मुनि राम मार्ग, लाला जगत नारायण मार्ग, रोड नंबर 44, पीतमपुरा, एम2के रोड पर यातायात बाधित रहेगा. ऐसे में ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि इन मार्गों पर कोई भी गाड़ी पार्क करने की अनुमति नहीं होगी. इन मार्गों पर पार्क की हुई गाड़ियों को उठा करके ले जाया जाएगा और कानून के मुताबिक उन पर केस किया जाएगा.

ये भी पढ़ें :

दिल्ली वाले ध्यान दें! 21 से 23 नवंबर तक बदला रहेगा भाटी माइंस क्षेत्र का ट्रैफिक पैटर्न, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

"श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस समागम होगा यादगार", CM रेखा गुप्ता ने दिल्लीवासियों को किया आमंत्रित

TAGGED:

DELHI RUN FOR UNITY
JP NADDA FLAGGED OFF RUN
150TH BIRTH ANNIVERSARY OF IRON MAN
सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती
RUN FOR UNITY 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

केसर कैंसर के मरीजों के लिए औषधि के समान, जानें कि अगर आप इसे ज्यादा खाते हैं तो क्या होगा

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयरः असम की चाय और आयुर्वेदिक स्टॉल बना आकर्षण का केंद्र

ठंड की दस्तक से बढ़ गए बीपी और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज, जानिए डॉक्टर से कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

IND vs SA: भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी टक्कर, पिच रिपोर्ट के साथ जानें दोनों की संभावित प्लेइंग-11

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.