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जेपी नड्डा का चंडीगढ़ दौरा, पीजीआई के 39वें दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल, इन प्रोजेक्ट्स का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास

30 अप्रैल को जेपी नड्डा चंडीगढ़ दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वो पीजीआई के 39वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे. 550 छात्रों को मिलेगी डिग्री.

JP Nadda Chandigarh Visit
JP Nadda Chandigarh Visit (ANI)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 25, 2026 at 11:51 AM IST

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पंचकूला: पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआईएमईआर) का 39वां दीक्षांत समारोह 30 अप्रैल को आयोजित होने जा रहा है. पीजीआई प्रबंधन द्वारा की जा रही इस समारोह की तैयारियां भी अब अंतिम चरण में हैं. इस अवसर पर संस्थान के निदेशक प्रोफेसर विवेक लाल ने शुक्रवार को संस्थान की उपलब्धियों, विस्तार योजनाओं और भविष्य की रूपरेखा बारे जानकारी दी.

550 छात्रों को मिलेंगी डिग्री: निदेशक प्रोफेसर विवेक लाल ने बताया कि "इस बार के दीक्षांत समारोह में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा मुख्य अतिथि होंगे, जबकि नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद के पॉल विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे. इस वर्ष करीब 550 छात्रों को डिग्री प्रदान की जाएंगी. ये छात्र ना केवल शैक्षणिक रूप से उत्कृष्ट हैं, बल्कि मरीजों के प्रति संवेदनशील सेवा भाव भी रखते हैं."

जेपी नड्डा का चंडीगढ़ दौरा, पीजीआई के 39वें दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल (etv Bharat)

इन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास: दीक्षांत समारोह के दौरान कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा. इनमें एडवांस्ड न्यूरोसाइंसेज सेंटर, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र, अत्याधुनिक क्रिटिकल केयर ब्लॉक, संस्थान का पहला मेडिकल म्यूजियम और विभिन्न विभागों का फेज-2 विस्तार शामिल है. इसके अलावा, कार्डियक इमरजेंसी सुविधा भी शुरू की गई है, जिससे हृदय रोग के मरीजों को त्वरित उपचार मिल सकेगा.

40 लाख मरीजों का एक-दसवें खर्च पर इलाज: प्रोफेसर लाल ने बताया कि "पीजीआईएमईआर प्रत्येक वर्ष लगभग 40 लाख मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है. भारी दबाव के बावजूद संस्थान सस्ती और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा देने को प्रतिबद्ध है. निजी अस्पतालों की तुलना में पीजीआई में लगभग एक-दसवें खर्च पर इलाज उपलब्ध कराया जाता है."

आयुष्मान भारत योजना से बड़ा सहारा: पीजीआई निदेशक ने आयुष्मान भारत योजना को स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बताते हुए कहा कि "पीजीआईएमईआर इस योजना के सफल क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है. यहां तक कि किडनी ट्रांसप्लांट जैसे महंगे इलाज यहां मुफ्त या काफी कम लागत पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं. इसके अलावा उन्होंने बताया कि संस्थान में 24x7 ऑनलाइन पंजीकरण और डिजिटल सेवाएं लागू हैं, जिससे मरीजों को पारदर्शी और सुगम सुविधा मिलती है. वहीं, सस्ती दवाओं की उपलब्धता के लिए परिसर में अमृत फार्मेसियों की संख्या 4 से बढ़ाकर 14 की गई है."

सारथी पहल की दी जानकारी: प्रोफेसर लाल ने सारथी पहल बारे कहा कि "इसमें छात्र स्वयंसेवक मरीजों और उनके परिजनों की सहायता करते हैं. यह पहल अब देश के करीब 500 संस्थानों तक फैल चुकी है. पीजीआईएमईआर के पूर्व छात्र दुनिया भर में महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत हैं और संस्थान के फैकल्टी सदस्य वैश्विक स्तर पर शीर्ष 2% शोधकर्ताओं में शामिल हैं."

शाम तक सेवाएं दे रहे डॉक्टर: निदेशक प्रोफेसर विवेक लाल ने मरीजों की भारी संख्या के कारण प्रतीक्षा समय को लेकर कहा कि "इतनी बड़ी संख्या में कुछ इंतजार स्वाभाविक है, लेकिन डॉक्टर सुबह से देर शाम तक लगातार सेवाएं दे रहे हैं. ये दीक्षांत समारोह संस्थान की उपलब्धियों का प्रतीक होने के साथ-साथ भविष्य के लिए प्रेरणा भी है. पीजीआईएमईआर सेवा, करुणा और उत्कृष्टता के अपने लक्ष्य पर दृढ़ता से आगे बढ़ता रहेगा."

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