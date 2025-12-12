शिमला में जेपी नड्डा ने भाजपा विधायक दल की बैठक में हुए शामिल, जानें मीटिंग में क्या हुई चर्चा?
केंद्रीय मंत्री एवं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल दौरे पर शिमला पहुंचे.
शिमला: भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा शुक्रवार शाम शिमला पहुंचे. शिमला पहुंचते ही जेपी नड्डा ने भाजपा विधायक दल की बैठक में भाग लिया. जिसकी अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने की. बैठक में डॉ. राजीव बिंदल, श्रीकांत शर्मा, संजय टंडन और सिद्धार्थन विशेष रूप से उपस्थित रहे.
BJP विधायक दल की बैठक में शामिल हुए नड्डा
भाजपा विधायक दल की बैठक में प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों का विस्तृत विश्लेषण किया गया. संगठन की सभी गतिविधियों का ब्यौरा बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के समक्ष प्रस्तुत किया गया और आगामी महीनों में होने वाले कार्यक्रमों एवं रणनीतियों पर विचार-विमर्श हुआ. वहीं, आपदा के समय भाजपा द्वारा किए गए धरातलीय कार्य, ‘मेरा बूथ सबसे मजबूत’ अभियान और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में पार्टी की योजनाओं पर भी महत्वपूर्ण चर्चा की गई.
भाजपा प्रदेश कार्यालय का नड्डा करेंगे शिलान्यास
वहीं, 13 दिसंबर शनिवार सुबह 10 बजे एयरपोर्ट रोड पर भाजपा प्रदेश कार्यालय का भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिलान्यास करेंगे. जिसके बाद सुबह 11 बजे पीटरहॉफ में बिहार की प्रचंड जीत के बाद उनके प्रथम हिमाचल दौरे पर आयोजित भव्य अभिनंदन समारोह में नड्डा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे.
भाजपा नेताओं ने किया बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत
वहीं, शुक्रवार की शाम चंडीगढ़ से शिमला पहुंचे जेपी नड्डा का विली पार्क में भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया गया. इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन, महामंत्री संगठन सिद्धार्थन, भाजपा विधायक एवं प्रदेश पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया. जेपी नड्डा चंडीगढ़ से शिमला सड़क मार्ग से पहुंचे थे.
