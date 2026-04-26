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भिवानी में पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल का बड़ा दावा, बोले 'बंगाल में बंपर वोटिंग का मतलब, बीजेपी आ रही है और ममता दीदी जा रही है'

भिवानी दौरे पर पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल ( ETV Bharat )