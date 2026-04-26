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भिवानी में पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल का बड़ा दावा, बोले 'बंगाल में बंपर वोटिंग का मतलब, बीजेपी आ रही है और ममता दीदी जा रही है'

भिवानी में पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम को लेकर बड़ा दावा किया है.

EX MINISTER JP DALAL
भिवानी दौरे पर पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 26, 2026 at 2:00 PM IST

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भिवानी: पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बंगाल में भाजपा की जीत का दावा किया है. जेपी दलाल ने कहा कि "बंगाल में बंपर वोटिंग का मतलब, बीजेपी आ रही है और ममता दीदी जा रही है. बंगाल में ममता के कुशासन, भ्रष्टाचार और गलत नीतियों की हार होने जा रही है. बंगाल में बीते 40-50 सालों से बूथ कैप्चर हुए और इस बार फेयर वोटिंग हुई है, जो भाजपा की जीत का कारण बनेगी."

'आप की नींव झूठ पर टिकी थी': वहीं आप के सात सासंदो के भाजपा में शामिल होने पर जेपी दलाल ने कहा कि "आप की नींव झूठ पर टिकी थी और अब जमकर भ्रष्टाचार किया. दलाल ने कहा कि केजरीवाल ड्रामा आम आदमी का करते हैं और जिंदगी एशो आराम की जीते हैं."

भिवानी में पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल का बड़ा दावा (ETV Bharat)

'देश में अगले 20-30 साल तक लोग भाजपा को ही चुनेंगे': कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गे के उस बयान पर करारा कटाक्ष किया, जिसमें उन्होंने 10 साल में भाजपा द्वारा विपक्ष के 411 विधायक तोड़ने की बात कही थी. इस पर जेपी दलाल ने कहा कि "कांग्रेस को इस पर बोलने का अधिकार ही नहीं है. कांग्रेस ने तो चुनी हुई सरकारें तोड़ी थी, संविधान भंग कर आपातकाल लगाया था." दलाल ने कहा कि "भाजपा की नीतियां राष्ट्रवादी है. देश में अगले 20-30 साल तक लोग भाजपा को ही चुनेंगे."

ये भी पढ़ें- भिवानी में जेपी दलाल बोले 'मोदी का विरोध करते-करते राहुल गांधी पागल हो चुके हैं'

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