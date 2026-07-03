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जेपी सेंटर विवाद: सपा समर्थकों ने घुसकर बनाया वीडियो, अखिलेश बोले- 2027 में पूरा करेंगे अधूरे काम

जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (JPNIC) को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान. ( ETV Bharat )

लखनऊ: गोमतीनगर में बने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (JPNIC) को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान छिड़ गया है. जयप्रकाश नारायण की जयंती से पहले सपा समर्थकों के एक वीडियो ने विवाद खड़ा कर दिया.जानकारी के मुताबिक, कम से कम तीन युवक JPNIC के अंदर घुस गए और वीडियो बनाया. यह वीडियो कब का है, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन इसे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. अखिलेश यादव ने वीडियो साझा करते हुए लिखा, "JPNIC की दुर्गति का आँखों देखा हाल!" साथ ही उन्होंने 2027 का संकल्प दोहराया: "आइए सब मिलकर संकल्प लें कि 2027 में अपनी पीडीए सरकार बनाएंगे और राजनीतिक विद्वेष की वजह से भाजपा सरकार ने हमारे जिन कामों को पूर्ण होने से रोका है, उन सब कामों को पूरा करेंगे और नया उप्र बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे". क्या है JPNIC? अखिलेश का ड्रीम प्रोजेक्ट JPNIC यानी जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर अखिलेश यादव सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था. इसका निर्माण 2013 में दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर की तर्ज पर गोमतीनगर में शुरू हुआ. 18.6 एकड़ में फैले इस सेंटर में 2,000 सीटों का कन्वेंशन हॉल, 107 कमरों का लग्जरी होटल, जिम, स्पा, रेस्तरां, ओलिंपिक साइज स्विमिंग पूल, 591 गाड़ियों की 7 मंजिला पार्किंग, जयप्रकाश नारायण का म्यूजियम और 17वीं मंजिल पर हेलीपैड बनाया गया है. 2016 में अखिलेश यादव ने इसका उद्घाटन किया था, लेकिन काम पूरा नहीं हो सका.