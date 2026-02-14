ETV Bharat / state

पौड़ी बाड़ा गांव में आदमखोर गुलदार ढेर, जॉय हुकिल ने फिर किया कमाल

आदमखोर गुलदार के ढेर होने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है.

पौड़ी: उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बाड़ा गांव में बीते 15 जनवरी को गुलदार ने नेपाली मूल के एक व्यक्ति को मार दिया था. जिसके बाद से ही पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ था. ग्रामीण कई दिनों से घरों से बाहर निकलने में डर महसूस कर रहे थे. वन विभाग लगातार आदमखोर की तलाश में जुटा हुआ था. लंबे प्रयासों के बाद शुक्रवार रात वन विभाग पौड़ी की टीम और प्रसिद्ध शूटर जॉय हुकिल ने संयुक्त अभियान चलाकर आदमखोर गुलदार को मार गिराने में सफलता हासिल की है.

मृत गुलदार को पोस्टमार्टम के लिए नागदेव रेंज लाया गया है. जहां पशु चिकित्सकों की टीम उसकी जांच करेगी. जिससे यह पुष्टि हो सके कि वही हमलावर गुलदार था या नहीं. गुलदार के मारे जाने के बाद क्षेत्र में लोगों ने राहत की सांस ली है. हालांकि, ग्रामीणों का कहना है कि आसपास के जंगलों में अभी भी कई गुलदार देखे जा रहे हैं, इसलिए खतरा पूरी तरह टला नहीं है. इसके बावजूद आदमखोर के खत्म होने से गांव में फैला भय काफी हद तक कम हुआ है. लोग अब सामान्य दिनचर्या की ओर लौटने की उम्मीद जता रहे हैं.

शूटर जॉय हुकिल ने बताया जनवरी माह में इस गुलदार ने नेपाली मूल के एक व्यक्ति को अपना शिकार बनाया था.घटना के बाद से वन विभाग लगातार क्षेत्र में गश्त कर रहा था. पहले चरण में गुलदार को ट्रेंकुलाइज कर पिंजरे में कैद करने की कोशिशें की गईं. इसके लिए गांव के आसपास ट्रैप कैमरे और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए. जिससे उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके. हालांकि गुलदार बेहद चालाक साबित हुआ. वह कई बार पिंजरे के आसपास मंडराने के बाद सुरक्षित दिशा में निकल जाता था. जिससे उसे पकड़ना मुश्किल हो रहा था. लंबे प्रयासों और निगरानी के बाद शुक्रवार रात वन विभाग और शूटरों की टीम को उसे शूट करने में सफलता मिली.उन्होंने बताया मादा गुलदार की उम्र लगभग 6 से 7 वर्ष थी.

डीएफओ पौड़ी महातिम यादव के अनुसार 15 जनवरी की घटना के बाद विभाग की टीम लगातार मुस्तैद थी. पहले गुलदार को पिंजरे में कैद या बेहोश करने का प्रयास किया गया, लेकिन असफल रहने पर अंतिम विकल्प के रूप में उसे मारने की अनुमति दी गई. इसके बाद वन विभाग की टीम और दो अनुभवी शूटरों की मदद से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया. गुलदार के मारे जाने के बाद क्षेत्र के ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है.

