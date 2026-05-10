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मदर्स डे पर सरकारी अस्पताल में खुशियों की दस्तक: जुड़वा बच्चों की नॉर्मल डिलीवरी करवा बचाई जान

पहला बच्चा था उल्टी स्थिति में और दूसरा सामान्य अवस्था में था. इन जुड़वा बच्चों की नॉर्मल डिलीवरी करवाई गई.

Doctor holding twins in her arms
जुड़वा बच्चों को गोद में लिए चिकित्सक (ETV Bharat Churu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 10, 2026 at 2:20 PM IST

2 Min Read
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चूरू: मदर्स डे के खास मौके पर सरदारशहर के राजकीय उप जिला अस्पताल से खुशियों भरी खबर सामने आई है. अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ प्रिया शेखावत ने एक जटिल गर्भावस्था के मामले में जुड़वा बच्चों की सफल नॉर्मल डिलीवरी करवाकर मां और दोनों नवजातों की जान सुरक्षित बचाई.

डॉ प्रिया शेखावत ने बताया कि करीब 30 वर्षीय गर्भवती महिला प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल पहुंची थी. जांच के दौरान पता चला कि महिला के गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं, जिनमें पहला बच्चा उल्टी स्थिति (ब्रीच पोजिशन) में था, जबकि दूसरा बच्चा सामान्य स्थिति में था. आमतौर पर ऐसे मामलों में ऑपरेशन की संभावना अधिक रहती है और जोखिम भी काफी बढ़ जाता है. उन्होंने बताया कि यह एक बेहद जटिल प्रक्रिया थी, क्योंकि पहले बच्चे की स्थिति सामान्य नहीं थी. ऐसी स्थिति में दूसरे बच्चे को भी खतरा बना रहता है और नॉर्मल डिलीवरी कराना चुनौतीपूर्ण होता है. लेकिन डॉ प्रिया शेखावत और उनकी टीम ने अनुभव, सूझबूझ और सतर्कता का परिचय देते हुए सफलतापूर्वक नॉर्मल डिलीवरी करवाई.

चिकित्सक और परिजन दोनों थे चिंतित (ETV Bharat Churu)

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डिलीवरी के बाद मां और दोनों नवजात पूरी तरह स्वस्थ हैं. डॉ प्रिया शेखावत ने बताया कि महिला के पहले भी एक बच्चा गर्भ में ही खत्म हो चुका था, जिससे परिजन पहले से ही चिंतित थे. जुड़वा गर्भावस्था होने के कारण स्थिति और अधिक चुनौतीपूर्ण बन गई थी, लेकिन डॉक्टरों की मेहनत और परिजनों के विश्वास से यह सफल परिणाम संभव हो पाया. महिला के पति मोटाराम झोरड़ ने डॉ प्रिया शेखावत और अस्पताल स्टाफ का आभार जताते हुए कहा कि पहले परिवार काफी डरा हुआ था, लेकिन डॉक्टर के भरोसे और सही इलाज के कारण अब उनकी पत्नी और दोनों बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हैं.

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'मदर्स डे' के इस खास मौके पर खुशियों ने दोगुनी दस्तक दी है. डॉक्टरों की मेहनत, टीमवर्क और मां की हिम्मत ने एक साथ दो नन्हीं जिंदगियों को सुरक्षित इस दुनिया में लाया. जुड़वा बच्चों के जन्म से परिवार में खुशी का माहौल है, वहीं अस्पताल स्टाफ की सराहना हर कोई कर रहा है.

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