किसी ने ट्रेन हादसे में हाथ गंवाया तो कोई करंट से झुलसा, सुविधाओं के अभाव में सपनों को रखा है 'जिंदा'
प्रदेश के अलग-अलग जिलों के पैरा खिलाड़ियों ने अपने संघर्ष, उपलब्धियों और व्यवस्था की कमियों को खुलकर सामने रखा. श्यामवीर सिंह की रिपोर्ट...
Published : June 9, 2026 at 6:59 AM IST
भरतपुर : राजस्थान में दिव्यांग खिलाड़ियों की प्रतिभा किसी पहचान की मोहताज नहीं है. कोई ट्रेन दुर्घटना में अपना हाथ गंवा बैठा, किसी का हाथ बचपन में करंट लगने से कट गया तो कोई जन्मजात दिव्यांगता के साथ जीवन की चुनौतियों से लड़ रहा है. इन तमाम मुश्किलों के बावजूद ये खिलाड़ी खेल के मैदान में अपने सपनों को जिंदा रखे हुए हैं. प्रदेश के अलग-अलग जिलों के पैरा खिलाड़ियों ने अपने संघर्ष, उपलब्धियों और व्यवस्था की कमियों को खुलकर सामने रखा.
ट्रेन हादसे में हाथ गंवाया, फिर भी हौसला कायम : बालोतरा निवासी शिल्पा भाटी की कहानी बेहद मार्मिक है. उन्होंने बताया कि बचपन में उनकी गर्भवती मां उन्हें और उनके भाई को लेकर अस्पताल जा रही थी. जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर अचानक उनकी मां बेहोश होकर गिर गई. इसी दौरान शिल्पा और उनका भाई प्लेटफॉर्म से नीचे रेल पटरी पर जा गिरे. तभी ट्रेन आ गई और शिल्पा का दाहिना हाथ कोहनी के पास से कट गया.
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शिल्पा बताती हैं कि उनके पिता बीएसएफ में कार्यरत थे, लेकिन अब माता-पिता दोनों का साया उनके सिर पर नहीं है. परिवार की जिम्मेदारी भाई उठा रहा है, जो निजी नौकरी करता है. दुर्घटना के बावजूद शिल्पा ने हार नहीं मानी. उन्होंने विपरीत हालातों के बाद भी खेलों की दुनिया में कदम रखा. उन्होंने एथलेटिक्स में राज्य स्तर पर सिल्वर मेडल जीता है और अब राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने का सपना देख रही हैं.
जन्म से दिव्यांग, फिर भी हौसलों की उड़ान : जयपुर की आशा शर्मा जन्मजात दिव्यांग हैं. उन्होंने बताया कि उनका और उनकी जुड़वां बहन का जन्म ऑपरेशन से हुआ था. इसी दौरान हाथ की हड्डी टूट गई. बाद में प्लास्टर के दौरान ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित हुआ और उनका हाथ स्थायी रूप से प्रभावित हो गया. आशा राष्ट्रीय स्तर तक खेल चुकी हैं और राज्य स्तर पर कई पदक जीत चुकी हैं. हालांकि, उनका दर्द है कि कई बार खिलाड़ियों के साथ पक्षपात होता है और उन्हें अवसर नहीं मिलता. उन्होंने कहा कि पैरा खिलाड़ियों को सरकार की ओर से पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिलतीं. पदक जीतने के बाद पुरस्कार राशि वर्षों तक अटकी रहती है. कई खिलाड़ी ओवरएज हो जाते हैं और नौकरी के अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं. आशा के अनुसार राज्य में पैरा खिलाड़ियों के लिए न तो पर्याप्त कोच उपलब्ध हैं और न ही समर्पित खेल मैदान.
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करंट से झुलसा हाथ, फिर भी बनाई पहचान : बारां जिले के छबड़ा निवासी प्रथम सांसी जब मात्र पांच-छह साल के थे तब लोहे के पाइप के संपर्क में आने से उन्हें हाई वोल्टेज करंट लग गया. हादसे में उनका हाथ गंभीर रूप से झुलस गया. प्रथम ने बताया कि वे वर्ष 2015 से खेलों से जुड़े हैं और अब तक जिला एवं राज्य स्तर पर प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुके हैं. जिला स्तर पर उन्होंने गोल्ड और सिल्वर मेडल भी जीते हैं. हालांकि, उनका कहना है कि जिला स्तर पर दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए खेल सुविधाएं लगभग नहीं हैं. कोच मौजूद होने के बावजूद खिलाड़ियों तक जानकारी नहीं पहुंचती. कई दिव्यांग बच्चों को यह तक नहीं पता कि उनके लिए कौन-कौन सी प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं.
चारा काटने की मशीन में कट गया हाथ : श्रीगंगानगर जिले के रायसिंहनगर क्षेत्र के निवासी भगवानाराम का हाथ वर्ष 2015 में चारा काटने वाली मशीन में कट गया था. दुर्घटना के बाद उन्होंने खुद को संभाला और खेलों की ओर रुख किया. वर्तमान में वे राष्ट्रीय स्तर तक खेल चुके हैं. एथलेटिक्स में राज्य स्तर पर और कबड्डी में राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं. भगवानाराम का मानना है कि खेल कोटे से नौकरी जैसी योजनाएं दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए सकारात्मक कदम हैं, लेकिन मैदान स्तर पर अभी भी रहने, खाने, प्रशिक्षण और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी बनी हुई है.
अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी ने बताई हकीकत : अंतरराष्ट्रीय पैरा खिलाड़ी और राजस्थान पैरा कबड्डी संघ की सचिव सोनिया चौधरी ने कहा कि उन्होंने वर्ष 2025 में कम्बोडिया में प्रतियोगिता खेली थी. वहां और भारत की व्यवस्थाओं में बड़ा अंतर देखने को मिला. विदेशों में खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, खेल किट, विशेषज्ञ कोच और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जबकि राजस्थान में अभी भी इन क्षेत्रों में काफी सुधार की आवश्यकता है. पैरा खिलाड़ियों को समय पर पदक राशि नहीं मिलने से उनकी तैयारी प्रभावित होती है. कई खिलाड़ी आर्थिक कारणों से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले पाते.
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विशेषज्ञ कोच और अलग मैदानों की जरूरत : सोनिया चौधरी ने बताया कि पैरा स्पोर्ट्स की जरूरतें सामान्य खेलों से अलग होती हैं. एथलेटिक्स, सिटिंग वॉलीबॉल, पैरा थ्रोबॉल, पैरा कबड्डी और पैरा ताइक्वांडो जैसे खेलों के लिए विशेषज्ञ प्रशिक्षकों की आवश्यकता होती है. वर्तमान में अधिकांश स्थानों पर सामान्य कोच ही प्रशिक्षण देते हैं, जिसके कारण खिलाड़ियों को तकनीकी प्रशिक्षण नहीं मिल पाता और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन प्रभावित होता है.
नौकरी की उम्मीद, लेकिन प्रक्रिया धीमी : सोनिया ने बताया कि वर्ष 2016 के बाद लागू हुई 'आउट ऑफ टर्न' पॉलिसी के तहत सैकड़ों पैरा खिलाड़ियों को नौकरी मिली है. वर्तमान में 475 से अधिक खिलाड़ी नौकरी कर रहे हैं, जबकि लगभग 137 खिलाड़ियों की नियुक्तियां अभी भी लंबित हैं. उनका कहना है कि यदि नियुक्ति प्रक्रिया और पुरस्कार वितरण तेज हो जाए तो अधिक खिलाड़ी खेलों को करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित होंगे.
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