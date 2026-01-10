ETV Bharat / state

आर्थिक तंगी के कारण आर्चरी का पैशन छोड़ा, अब विनोद तराश रहे नए टैलेंट्स

कोच सैनी ने बताया कि इसके बाद ही उनके आर्चरी के सफर की शुरुआत हुई. शुरुआती स्तर पर उन्हें बड़ी समस्याएं आईं. कारण रहा कि उनके पिता एक एक्सरे लैब में कार्य करते और माता गृहणी थी. इसके चलते महंगे उपकरण खरीदना मुश्किल भी रहा, लेकिन बेटे के सपने को देखते हुए पिता ने महंगे उपकरण खरीद कर कोच को दिए. इसके बाद खिलाड़ी के तौर पर विनोद सैनी ने तीन बार राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया.

आर्चरी कोच विनोद सैनी ने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए बताया कि उन्होंने 2015 में अपने आर्चरी खेल करियर की शुरुआत की. उन्हें इस खेल से शुरुआत से जुड़ाव नहीं था, लेकिन जैसे ही वह खेल से जुड़े तो उन्होंने इसी में अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए मेहनत की. एक दिन वह अपने भाई को स्टेडियम में जिमनास्टिक में एडमिशन कराने के लिए पहुंचे, तब उनकी नजर इस खेल पर पड़ी. दूर से देखकर इस गेम के बारे में उत्सुकता हुई और उन्होंने इस खेल को खेलने का विचार बनाया.

अलवर : शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आर्चरी (तीरंदाजी) खेल के कोच विनोद सैनी, जो खुद अपने पैशन को पूरा नहीं कर पाए, लेकिन आज कई प्रतिभाओं को उनके सपने पूरे करने में मदद कर रहे हैं. विनोद तीरंदाजी खेल में राष्ट्रीय स्तर तक खेल चुके हैं, लेकिन परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति व खेल के महंगे उपकरण उनके खेल करियर की बाधा बने. इस कारण उन्हें अपना पैशन छोड़ना पड़ा. इस खेल से जुड़ाव के कारण ही उन्होंने चार साल के अपने खिलाड़ी के करियर को समाप्त कर कोचिंग के जरिए अपने सपने को जीवंत रखने के लिए मेहनत की. कोच विनोद सैनी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने के अपने सपने को बच्चों की आंखों में उतारा. मेहनत के दम पर आज उनके तैयार किए 45 से ज्यादा खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. कुछ खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी परचम लहरा चुके हैं.

लड़की के उपकरण से करते हैं तैयारी : कोच विनोद कुमार सैनी ने बताया कि आर्चरी एक ऐसा खेल है, जिसके उपकरण महंगे होते हैं. खेल में उपयोग में लिए जाने वाले सभी उपकरण विदेश में तैयार होते हैं, जिसके चलते इनकी कीमत लाखों में होती है. ये हर व्यक्ति नहीं खरीद सकता. उन्होंने बताया कि जब आर्चरी खेल को शुरू किया जाता है, तब लकड़ी से तैयार किए हुए उपकरण से तैयारी करवाई जाती है. इसकी कीमत करीब 8 हजार रुपए ही होती है. इसी उपकरण से ही विनोद ने शुरुआत की. जैसे-जैसे उनकी तैयारी परिपक्व होती गई और खेल में सुधार होने लगा तब उन्होंने इसका उपकरण खरीदा और तैयारी की.

ट्रेनिंग देते विनोद सैनी (ETV Bharat Alwar)

पहले साल ही खेले नेशनल : सैनी ने बताया कि उन्होंने सोचा था कि अब इसी खेल में अपना भविष्य निखरना है. उन्होंने उनके कोच अशोक मीणा की देखरेख में कड़ी मेहनत की और पहले ही साल में नेशनल स्तर पर प्रतिनिधित्व किया. हालांकि, उस दौरान उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही. इसके बाद कड़ी मेहनत के दम पर अगले 2 सालों में दो नेशनल खेलों में अपनी पहचान बनाई. वह खिलाड़ी के तौर पर तीन नेशनल खेल चुके हैं.

हर सेशन में नए तीर की जरूरत : उन्होंने बताया कि इस खेल में 4 से 5 लाख रुपए के उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं. इसके बाद तीर महंगे आते हैं, जो कि हर सेशन के बाद नए खरीदने जरूरी होते हैं, जिससे वह अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकें. उन्होंने बताया कि उनके लिए हर साल इतना खर्च करना मुश्किल था, जिसके चलते उन्हें इस खेल से दूरी बनानी पड़ी.

कोच विनोद सैनी (ETV Bharat Alwar)

2019 में शुरू किया कोचिंग सफर : सैनी ने बताया कि उन्हें खिलाड़ी के तौर पर खेल से दूरी बनानी पड़ी, लेकिन खेल से दूर नहीं हो पाए. इस कारण 2019-20 में कोचिंग करियर की शुरुआत की. यहां पर सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करवाते हैं. इसी का नतीजा है कि यहां से अब तक 45 खिलाड़ी अलग-अलग प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. उनके तैयार किए गए खिलाड़ियों ने प्रतिनिधित्व कर मेडल भी अपने नाम किए हैं और परिवार के साथ अलवर का भी नाम रोशन किया. कोच के तौर पर वह बच्चों को खेल से जुड़ी बारीकियों पर ध्यान देने के लिए टिप्स देते हैं.

आर्चरी के लिए उपकरण (ETV Bharat Alwar)

अंदर 9 कैटेगरी में नेशनल चैंपियन बना लक्ष्य : सैनी ने बताया कि उनके यहां हर उम्र वर्ग के खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं. अंडर 9 कैटेगरी में उनके अंडर तैयार किया गया खिलाड़ी लक्ष्य नेशनल चैंपियन रहा है. उन्होंने बताया कि बच्चों को आर्चरी खेल से जोड़ने के लिए मेंटल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है. यह खेल स्ट्रेंथ का है. कारण है कि आर्चरी में धनुष चलाने से पहले उसे खींचना पड़ता है और इसके लिए स्ट्रेंथ जरूरी है. उनकी कोशिश है कि खिलाड़ियों को इस खेल के माध्यम से पहचान मिले, जिससे कि वह अपना भविष्य सुनहरा बना सकें.