वीरेंद्र बहादुर पंचभाई बने छत्तीसगढ़ के लिए मिसाल,नायब तहसीलदार से आईएएस तक का सफर
नारायणपुर के लिए वीरेंद्र बहादुर पंचभाई ने गौरव का क्षण लाया है.पंचभाई को डीपीसी के तहत IAS अवॉर्ड हासिल हुआ है.
Published : February 18, 2026 at 1:07 PM IST
नारायणपुर : नारायणपुर जिले के प्रशासनिक महकमे में इन दिनों खुशी की लहर दौड़ रही है. जिले में फरवरी 2024 से तैनात अपर कलेक्टर वीरेंद्र बहादुर पंचभाई का चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में पदोन्नति के लिए हो गया है. इस उपलब्धि से न केवल नारायणपुर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक इतिहास में नया अध्याय जुड़ गया है. खास बात ये है कि पंचभाई नायब तहसीलदार कैडर से आईएएस तक पहुंचने वाले प्रदेश के पहले अधिकारी बने हैं.
नारायणपुर प्रशासन में जश्न का माहौल
नारायणपुर जिला मुख्यालय में पंचभाई के चयन की खबर मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों में उत्साह देखने को मिला. अपर कलेक्टर के आवास पर विभागीय अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि लगातार पहुंचकर उन्हें बधाई दे रहे हैं. जिले के कई वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि पंचभाई का चयन केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि पूरे प्रशासनिक परिवार की मेहनत और प्रेरणा का परिणाम है.इससे युवा अधिकारियों और कर्मचारियों में भी नई ऊर्जा का संचार हुआ है.
छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार बना रिकॉर्ड
छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि कोई अधिकारी नायब तहसीलदार रैंक से आगे बढ़ते हुए आईएएस की देहरी तक पहुंचा हो.नायब तहसीलदार पद से अधिकारी डिप्टी कलेक्टर या अधिकतम अपर कलेक्टर तक पहुंचते हैं, लेकिन पंचभाई ने इस परंपरा को तोड़कर नया उदाहरण पेश किया है.
दिल्ली में हुई डीपीसी (Departmental Promotion Committee) में छत्तीसगढ़ के सात राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को आईएएस अवार्ड के लिए चयनित किया गया, जिनमें पंचभाई का नाम भी शामिल है.
जानिए कौन हैं वीरेंद्र बहादुर पंचभाई
- प्रारंभिक शिक्षा: विचारपुर नवागांव और नादगांव
- उच्च शिक्षा: राजनांदगांव
- पहली सरकारी नौकरी: सहायक प्राध्यापक
- 1993 में (अविभाजित मध्यप्रदेश काल) आरक्षित कोटे से नायब तहसीलदार चयन
- अभनपुर में कई वर्षों तक नायब तहसीलदार और तहसीलदार
- 2010 में राज्य प्रशासनिक सेवा में चयन
- रायपुर में लंबे समय तक अपर कलेक्टर
- फरवरी 2024 से नारायणपुर में अपर कलेक्टर पदस्थ
नारायणपुर में सेवा और अबूझमाड़ में प्रशासनिक मजबूती
नारायणपुर जैसे नक्सल प्रभावित और दुर्गम जिले में पंचभाई ने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.अबूझमाड़ जैसे संवेदनशील और दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर उन्होंने सरकारी योजनाओं की निगरानी, जनसुनवाई और विकास कार्यों को गति दी.स्थानीय लोगों से संवाद और प्रशासनिक सुधार के कारण जिले में प्रशासन पर भरोसा बढ़ा है.
अपर कलेक्टर पंचभाई का मानना है कि अबूझमाड़ जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में काम करने वाले अधिकारियों को भी उच्च प्रशासनिक पदों तक पहुंचने का अवसर मिलना चाहिए.उनका चयन इस दिशा में प्रेरणा बनेगा.
राज्य प्रशासनिक सेवा से आईएएस तक का सफर क्यों खास
छत्तीसगढ़ में नायब तहसीलदार से आईएएस तक पहुंचने का रास्ता बेहद कठिन माना जाता है. पहले राज्य प्रशासनिक सेवा में चयन,लंबी सेवा और उत्कृष्ट रिकॉर्ड
डीपीसी में चयन,केंद्र सरकार की स्वीकृति, इन सभी चरणों को पार कर पंचभाई ने यह उपलब्धि हासिल की है.अविभाजित मध्यप्रदेश में भी ऐसा केवल एक बार हुआ था, जब भिलाई के एक नायब तहसीलदार से प्रमोट अधिकारी को आईएएस मिला था.
डीपीसी में जिन अन्य अधिकारियों को आईएएस अवार्ड मिला है,उनमें तीर्थराज अग्रवाल, लीना कोसम, सौमिल चौबे, संदीप अग्रवाल, सुमित अग्रवाल, वीरेंद्र पंचभाई और आशीष टिकरिहा शामिल हैं.
लीना कोसम – पीएससी परीक्षा नियंत्रक
सौमिल चौबे – पूर्व संचालक जनसंपर्क
संदीप अग्रवाल – सीईओ जिला पंचायत बिलासपुर
सुमित अग्रवाल – 2013 पीएससी टॉपर
तीर्थराज अग्रवाल – ओएसडी
आशीष टिकरिहा – ओएसडी
इन सभी अधिकारियों के चयन से छत्तीसगढ़ आईएएस कैडर में सात नए अधिकारी शामिल हो गए हैं.
नारायणपुर के लिए गौरव का क्षण
नारायणपुर जिले के अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों में खुशी की लहर है. सोशल मीडिया से लेकर सरकारी कार्यालयों तक बधाईयों का दौर जारी है.
स्थानीय लोगों का कहना है कि पंचभाई की सादगी, मेहनत और जनहित में किए गए कार्य उन्हें हमेशा याद रखे जाएंगे.
नायब तहसीलदार से आईएएस तक का सफर तय कर वीरेंद्र बहादुर पंचभाई ने न केवल अपनी मेहनत का परिणाम पाया है, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रशासन के लिए प्रेरणा का उदाहरण प्रस्तुत किया है. उनकी यह उपलब्धि साबित करती है कि ईमानदार मेहनत, समर्पण और जनसेवा की भावना से कोई भी अधिकारी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है. नारायणपुर और छत्तीसगढ़ के लिए यह एक गौरवपूर्ण क्षण है, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रशासनिक सेवा में उत्कृष्टता के लिए प्रेरित करता रहेगा.
