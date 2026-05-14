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एमपी वालों के लिए बड़ोदरा तक सफर होगा आसान, जून के अंत मिलने वाली है खुशखबरी

गौरतलब है कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में जानकारी देते हुए बताया था कि दिल्ली से मुंबई तक के एक्सप्रेसवे का काम पूरा होने की संशोधित समय सीमा मई 2026 तय की गई है. लेकिन यह समय सीमा 1 से 2 महीने लेट होती नजर आ रही है. हालांकि इस सेक्शन में तेजी से काम चल रहा है.

जानते हैं एमपी से लगे गुजरात के हिस्से में कितना हुआ काम

इसका सबसे अधिक लाभ मध्य प्रदेश के लोगों को होगा जिन्हें दिल्ली और गुजरात की तरफ यात्रा करने में बेहद कम समय लगेगा. हालांकि थांदला से गोधरा तक के हिस्से में अभी पुल और पुलिया के कई कार्य बाकी हैं. जिसके लिए निर्माण एजेंसी द्वारा युद्धस्तर पर काम किया जा रहा है.

रतलाम: मध्य प्रदेश से गुजरने वाले दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के 245 किलोमीटर लंबे हिस्से पर होने वाला एक्सप्रेस सफर अब गुजरात के बड़ोदरा तक होने वाला है. एमपी और गुजरात की सीमा पर बन रहे पुल का कार्य अंतिम दौर में है और मई के अंत तक इस पर यातायात शुरू होने की संभावना है. इसके बाद दिल्ली से बड़ोदरा तक इस एक्सप्रेसवे पर नॉनस्टॉप जाया जा सकेगा.

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे (ETV Bharat)

गोधरा से बड़ोदरा का 81 किलोमीटर का सेक्शन यातायात के लिए पहले ही खुला

एमपी के थांदला के समीप टिमरवानी तक दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पूरी तरह से चालू है. जिसके बाद गुजरात के दाहोद तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर 8 लाइन सड़क का निर्माण पूर्ण हो चुका है. कुछ हिस्सों पर फिनिशिंग का काम बाकी है. वहीं, अनास नदी पर बन रहे पुल का 1 लेन मई के अंत तक शुरू किए जाने की बात एनएचएआई के अधिकारी कह रहे हैं.

वहीं, दाहोद इंटरचेंज से गोधरा तक इस एक्सप्रेसवे पर पुल एवं पुलिया का काम चल रहा है. जिसे पूर्ण होने में एक से दो महीने लग सकते हैं. गोधरा से बड़ोदरा का 81 किलोमीटर का सेक्शन पहले ही यातायात के लिए खोला जा चुका है. वहीं, एमपी एवं राजस्थान से होते हुए दिल्ली तक दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर नॉनस्टॉप सफर (कोटा के पास बन रही टनल को छोड़कर) किया जा रहा है.

कोटा के समीप चल रहा टनल का कार्य भी अंतिम दौर में

एनएचएआई रतलाम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर संदीप पाटीदार ने बताया कि कोटा के समीप चल रहा टनल का कार्य भी अंतिम दौर में है. जिसके बाद यदि आप दिल्ली से मुंबई की तरफ यात्रा कर रहे हैं तो दिल्ली से एमपी तक एक्सप्रेस-वे पर बिना रुके सफर किया जा सकता है.

बहरहाल केंद्र सरकार के इस अति महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर मई और जून महीने में बड़ी अपडेट आने वाली है. उम्मीद की जा रही है कि गुजरात के बड़ोदरा से एमपी होते हुए दिल्ली तक यात्रा इस एक्सप्रेसवे पर जून के अंत तक की जा सकेगी.