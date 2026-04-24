ETV Bharat / state

बुरकापाल में शहादत से शांति तक का सफर, शहीद जवानों को दी गई सलामी, याद में बनाया स्मारक

घटनास्थल पर भी शहीदों को किया गया नमन समारोह के बाद डीआईजी आनंद सिंह राजपुरोहित, कमांडेंट हिमांशु पांडे और कमांडेंट कुमार मयंक बुरकापाल पहुंचे. वहां घटनास्थल के पास बने स्मारक पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई. यह पल बेहद भावुक था जहां कभी गोलियों की गूंज थी, आज वहां श्रद्धा और शांति का माहौल था.

शहीद स्मारक: श्रद्धा, गर्व और प्रेरणा का संगम 24 अप्रैल 2026 को 74वीं बटालियन मुख्यालय, दोरनापाल में निर्मित शहीद स्मारक का लोकार्पण एक भावुक और गरिमामय समारोह में किया गया. इस अवसर पर डीआईजी सुकमा आनंद सिंह राजपुरोहित मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. उनके साथ कमांडेंट हिमांशु पांडे, कमांडेंट कुमार मयंक सहित 02, 159, 223 और 226 बटालियन के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में जवान मौजूद रहे. डीआईजी ने विधिवत लोकार्पण के बाद सभी अधिकारियों और जवानों ने शहीदों को सलामी दी. दो मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई. अधिकारियों ने अपने संबोधन में कहा कि इन वीर जवानों का बलिदान देश की सुरक्षा और अखंडता के प्रति उनकी अटूट निष्ठा का प्रतीक है. कार्यक्रम के दौरान सभी ने यह संकल्प लिया कि वे शहीदों के आदर्शों पर चलते हुए राष्ट्र सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे.

24 अप्रैल 2026 जब बुरकापाल की उस भयावह घटना को याद किया गया, तो माहौल गमगीन जरूर था, लेकिन उसमें गर्व और संकल्प की गूंज भी साफ सुनाई दे रही थी. 74वीं बटालियन मुख्यालय, दोरनापाल में शहीदों की पावन स्मृति में निर्मित भव्य शहीद स्मारक का लोकार्पण एक गरिमामय समारोह के साथ किया गया। यह स्मारक केवल पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि उन 25 अमर बलिदानों की जीवंत गाथा है, जिसने सुकमा को बदलने की नींव रखी.

सुकमा : बस्तर की धरती पर लिखी गई शहादत की कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं होतीं, बल्कि वो आने वाले कल की दिशा तय करती हैं. 24 अप्रैल 2017 यह तारीख सुकमा के इतिहास में एक गहरे जख्म की तरह दर्ज है. चिंतागुफा थाना क्षेत्र के बुरकापाल में उस दिन जो हुआ, उसने पूरे देश को झकझोर दिया था. सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन के 25 वीर जवानों ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी.

शांति की नींव में शहादत की गूंज

सुकमा का आज का बदलता स्वरूप किसी एक दिन का परिणाम नहीं है.यह वर्षों की रणनीति, संघर्ष और सबसे बढ़कर-जवानों के बलिदान का परिणाम है. बुरकापाल के 25 वीर सपूतों ने जो कुर्बानी दी, उसने न केवल उस दौर को झकझोरा, बल्कि एक नए सुकमा की नींव भी रखी.आज जब सुकमा विकास और शांति की राह पर आगे बढ़ रहा है, तो यह याद रखना जरूरी है कि यह बदलाव उन अनगिनत शहीदों के खून से सींचा गया है. बुरकापाल की शहादत हमें यह सिखाती है-जब देश के जवान अपने कर्तव्य के लिए डट जाते हैं, तो सबसे कठिन हालात भी बदले जा सकते हैं.यह सिर्फ एक खबर नहीं, एक एहसास है एक सलाम है उन वीरों के नाम जो सो गए ताकि हम चैन से जी सकें.डीआईजी आनंद सिंह राजपुरोहित ने कहा कि आज का दिन हम सभी के लिए बेहद भावुक और गर्व का दिन है. बुरकापाल की घटना हमारे इतिहास का एक ऐसा अध्याय है, जिसे हम कभी भूल नहीं सकते.

वर्ष 2017 में हमारे 25 वीर जवानों ने जिस अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया, वह पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है.यह शहीद स्मारक केवल एक संरचना नहीं है, बल्कि उन वीर सपूतों की अमर गाथा का प्रतीक है.यह हमें हर दिन यह याद दिलाएगा कि देश की सुरक्षा और शांति की कीमत क्या होती है- आनंद सिंह पुरोहित, DIG

डीआईजी आनंद सिंह पुरोहित ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सुकमा और आसपास के क्षेत्रों में जो सकारात्मक बदलाव आया है, वह इन शहीदों के बलिदान का ही परिणाम है. आज यहां विकास, विश्वास और शांति की जो स्थिति दिखाई दे रही है, वह हमारे सुरक्षा बलों की कड़ी मेहनत, रणनीति और स्थानीय जनता के सहयोग का परिणाम है. हम सभी का यह दायित्व है कि हम इन वीर जवानों के आदर्शों को अपने जीवन में उतारें और राष्ट्र सेवा के लिए सदैव तत्पर रहें. मैं सभी शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं.

वीर शहीद जवानों को दी गई सलामी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

24 अप्रैल 2017 को गोलियों से गूंजा था बुरकापाल



24 अप्रैल 2017 की दोपहर बुरकापाल के पास सड़क निर्माण कार्य की सुरक्षा में लगी रोड ओपनिंग पार्टी पर अचानक नक्सलियों ने घात लगाकर हमला कर दिया. करीब 300 नक्सलियों ने चारों ओर से जवानों को घेर लिया.घने जंगल, सीमित संसाधन और हर तरफ से हो रही गोलीबारी परिस्थितियां बेहद चुनौतीपूर्ण थीं.

लेकिन इन कठिन हालातों में भी जवानों ने अदम्य साहस का परिचय दिया. उन्होंने आखिरी सांस तक मुकाबला किया. इस भीषण हमले में 25 जवान शहीद हो गए थे. यह घटना सिर्फ एक हमला नहीं थी, बल्कि उस दौर के सुकमा की भयावह सच्चाई का प्रतीक थी जहां हर दिन डर, हर रास्ता खतरे और हर मिशन एक परीक्षा हुआ करता था. ताड़मेटला (2010) और झीरम घाटी (2013) जैसी घटनाओं ने पहले ही इस क्षेत्र को देश के सबसे संवेदनशील इलाकों में शामिल कर दिया था. बुरकापाल की घटना ने इस दर्द को और गहरा कर दिया.





शहादत के बाद बदली रणनीति, बदला नजरिया



बुरकापाल हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों और सरकार ने अपनी रणनीति में बड़े बदलाव किए. यह केवल जवाबी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक दीर्घकालिक योजना की शुरुआत थी. अंदरूनी इलाकों में नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए. सड़क और संचार नेटवर्क को तेजी से बढ़ाया गया. स्थानीय युवाओं को सुरक्षा बलों में भर्ती कर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा गया इन प्रयासों ने धीरे-धीरे असर दिखाना शुरू किया. जहां पहले सुरक्षा बलों की पहुंच मुश्किल थी, वहां अब उनकी मजबूत मौजूदगी दिखाई देने लगी.







संघर्ष के बीच बदलती तस्वीर



2017 के बाद के वर्षों में लगातार ऑपरेशन चलाए गए.कई बड़े नक्सली ढांचे ध्वस्त किए गए, बड़ी संख्या में माओवादी या तो मारे गए या उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया. सबसे बड़ा बदलाव ग्रामीणों की सोच में आया. जो लोग कभी डर के साए में जीते थे, वही अब विकास और शांति की बात करने लगे. गांवों में स्कूल और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुईं सड़कों के निर्माण से आवागमन आसान हुआ,रोजगार के नए अवसर सामने आए युवाओं ने बंदूक के बजाय किताब और करियर को चुना यह बदलाव धीरे-धीरे, लेकिन मजबूत आधार के साथ आया.







आज के सुकमा में उम्मीद, विकास और विश्वास



आज का सुकमा, 2017 के सुकमा से बिल्कुल अलग नजर आता है.जहां कभी सन्नाटा पसरा रहता था, वहां अब बाजारों में चहल-पहल है.जहां सड़क बनाना चुनौती थी, वहां अब वाहन तेजी से दौड़ रहे हैं.जहां कभी गोलियों की आवाज गूंजती थी, वहां अब बच्चों की हंसी सुनाई देती है. नक्सल गतिविधियों में भारी कमी आई है और सुकमा अब नक्सल मुक्त होने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा चुका है.





'सिर सलामत तो जीवन सुरक्षित', बाइक रैली में सेफ ड्राइविंग का संदेश, सड़क सुरक्षा जागरुकता अभियान दिलाई गई शपथ

वैश्विक स्तर पर बढ़ता तापमान खतरनाक, बिगड़ते जा रहा अर्थ सिस्टम,जानिए कैसे होगा कंट्रोल

सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन, बेटे अर्जुन ने सोशल मीडिया के जरिए दी शुभकामना, सीएम साय ने भी दीर्घायु की कामना की