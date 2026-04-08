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लखनऊ से प्रयागराज तक का सफर सबसे महंगा; रोडवेज बसों के किराए में हुई 1 से 6 रुपए तक की बढ़ोतरी

टोल दरों में बढ़ोतरी के कारण परिवहन निगम ने लिया है निर्णय, कुछ रूटों पर नहीं बढ़ा किराया.

यूपी में बस सफर हुआ महंगा.
यूपी में बस सफर हुआ महंगा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 2:00 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों से सफर करना अब यात्रियों के लिए महंगा हो गया है. पहले की तुलना में अब विभिन्न रूटों पर रोडवेज बस से यात्रा करने पर यात्रियों को एक से लेकर छह रुपए तक अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा. ऐसे में महंगाई के दौर में यात्रा करना और भी महंगा हो गया है. यात्रियों की जेब पर अतिरिक्त भार पड़ेगा. हालांकि, यह किराया उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के लिए संचालित होने वाली बसों पर लागू नहीं होगा, बल्कि उन रूट की बसों पर लागू होगा, जिन पर टोल प्लाजा पड़ता है और परिवहन निगम को टैक्स चुकाना पड़ता है. किराया बढ़ाने के पीछे अहम वजह एक अप्रैल से टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी होना है.

इन रूटों पर बढ़ा बस का किराया

  • आलमबाग से प्रयागराज जाने वाली बस का किराया 302 रुपए था, जो अब बढ़कर 308 रुपए हो गया है.
  • आलमबाग से वाराणसी का किराया पहले 473 था, जो बढ़कर 476 हो गया है.
  • कैसरबाग डिपो से संचालित होने वाली बसों के किराए में भी बढ़ोतरी की गई है. इनमें कैसरबाग से बहराइच का किराया अब 192 रुपए की जगह 193 रुपए हो गया है.
  • कैसरबाग से गोरखपुर का किराया अब 435 की जगह 437 रुपए हो गया है.
  • कैसरबाग से दिल्ली के लिए यात्रियों को अब 776 की जगह 781 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा.

नहीं बढ़ा इन रूटों का किराया

  • कैसरबाग से हरदोई का किराया 162 ही रहेगा.
  • आलमबाग से आजमगढ़ का किराया भी पहले की तरह 452 रुपए रहेगा.
  • आलमबाग से गोरखपुर का किराया अब भी 447 रुपए ही चुकाना होगा.
  • आलमबाग से आगरा के किराए में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है. यात्रियों को 522 रुपए चुकाने होंगे
  • आलमबाग से कौशांबी के लिए यात्री पहले भी 820 रुपए का भुगतान करते थे अब भी इतना ही भुगतान करेंगे.

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम लखनऊ परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक अमरनाथ सहाय ने बताया कि टोल की दरें बढ़ने के चलते लखनऊ से संचालित होने वाली कुछ रूटों की बसों का किराया बढ़ा दिया गया है. किराए की नई दरें लागू भी हो गई हैं. उन्होंने बताया कि अब इन रूटों पर सफर के दौरान यात्रियों को पहले की तुलना में एक रुपए से लेकर ₹6 तक अतिरिक्त किराया चुकाना पड़ेगा.

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