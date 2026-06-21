करनाल से दिल्ली का सफर अब सिर्फ 1 घंटा, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दी रैपिड रेल कॉरिडोर को मंजूरी की खुशखबरी
करनाल से दिल्ली के बीच केंद्र से रैपिड रेल कॉरिडोर को मंजूरी मिल गई है.
Published : June 21, 2026 at 12:38 PM IST
करनाल: केंद्र सरकार के सफल कार्यकाल के उपलक्ष्य में करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में ‘प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन’ का भव्य आयोजन किया गया. इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शिरकत की. मीडिया और प्रबुद्ध नागरिकों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने क्षेत्र के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और आगामी महाकुंभ को लेकर कई बड़ी घोषणाएं कीं.
एक घंटे में करनाल से दिल्ली: सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने करनाल और आसपास के निवासियों को बड़ी सौगात दी. उन्होंने घोषणा की कि "आगामी एक सप्ताह के भीतर तीन नए रैपिड रेल कॉरिडोर पर अंतिम मुहर लग जाएगी. इस कॉरिडोर के निर्माण के बाद करनाल से दिल्ली की दूरी सिमट जाएगी और लोग मात्र एक घंटे में दिल्ली पहुंच सकेंगे." करनाल में प्रस्तावित हवाई अड्डे के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि "सरकार इस पर गंभीरता से काम कर रही है. हवाई अड्डे के लिए उपयुक्त जमीन की तलाश जारी है और तकनीकी पहलुओं को देखते हुए जहां भी सही जमीन मिलेगी, वहां तुरंत काम शुरू कर दिया जाएगा."
उज्जैन सिंहस्थ कुंभ 2028 के लिए मेगा प्लान: केंद्रीय मंत्री ने देश के धार्मिक और बुनियादी ढांचे के विकास पर बात करते हुए कहा कि "साल 2028 में मध्य प्रदेश के उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ कुंभ के लिए ऐतिहासिक तैयारियां की जा रही हैं. उज्जैन और उसके आसपास के क्षेत्रों के संपूर्ण विकास पर सरकार ₹25 हजार करोड़ खर्च करने जा रही है." उन्होंने जानकारी दी कि "आज ही उज्जैन और इंदौर के बीच एक नए ग्रीनफील्ड हाईवे का शिलान्यास किया गया है, जिसकी लागत करीब ₹3,000 करोड़ होगी. यह हाईवे श्रद्धालुओं और स्थानीय व्यापार के लिए गेम-चेंजर साबित होगा."
करनाल को NCR से बाहर रखने का मुद्दा: करनाल और कुछ अन्य शहरों को दिल्ली-एनसीआर के दायरे से बाहर करने की चर्चाओं पर विराम लगाते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि "यदि इस संबंध में कोई कदम उठाया गया है, तो उसके पीछे के प्रशासनिक और व्यावहारिक कारणों को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया गया है."
NEET परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं: मीडिया के माध्यम से केंद्रीय मंत्री ने "देश भर में नीट की परीक्षा देने जा रहे सभी विद्यार्थियों को अपनी शुभकामनाएं दीं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की."
'गलत हाथों में है पंजाब': मीडिया से बातचीत के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के वायरल वीडियो और पंजाब की वर्तमान स्थिति पर पूछे गए सवाल का केंद्रीय मंत्री ने बेबाकी से जवाब दिया. उन्होंने कहा "पंजाब इस समय गलत हाथों में है. वहां कानून-व्यवस्था और विकास की स्थिति चिंताजनक है. राज्य में आगामी चुनावों को देखते हुए भाजपा वहां पूरी तरह सक्रिय है. खुद मैंने और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पंजाब का दौरा किया है और हमें वहां जाना ही चाहिए ताकि जनता को सही विकल्प मिल सके."
12 वर्षों का बेमिसाल कार्यकाल: मनोहर लाल ने जोर देकर कहा कि "मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान समाज के हर वर्ग चाहे वह गरीब हो, किसान हो, युवा हो या महिला के उत्थान के लिए काम किया है. आज भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हो रहा है."