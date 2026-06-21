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करनाल से दिल्ली का सफर अब सिर्फ 1 घंटा, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दी रैपिड रेल कॉरिडोर को मंजूरी की खुशखबरी

‘प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन’ ( ETV Bharat )

​करनाल: केंद्र सरकार के सफल कार्यकाल के उपलक्ष्य में करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में ‘प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन’ का भव्य आयोजन किया गया. इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शिरकत की. मीडिया और प्रबुद्ध नागरिकों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने क्षेत्र के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और आगामी महाकुंभ को लेकर कई बड़ी घोषणाएं कीं. एक घंटे में करनाल से दिल्ली: सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने करनाल और आसपास के निवासियों को बड़ी सौगात दी. उन्होंने घोषणा की कि "आगामी एक सप्ताह के भीतर तीन नए रैपिड रेल कॉरिडोर पर अंतिम मुहर लग जाएगी. इस कॉरिडोर के निर्माण के बाद करनाल से दिल्ली की दूरी सिमट जाएगी और लोग मात्र एक घंटे में दिल्ली पहुंच सकेंगे." करनाल में प्रस्तावित हवाई अड्डे के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि "सरकार इस पर गंभीरता से काम कर रही है. हवाई अड्डे के लिए उपयुक्त जमीन की तलाश जारी है और तकनीकी पहलुओं को देखते हुए जहां भी सही जमीन मिलेगी, वहां तुरंत काम शुरू कर दिया जाएगा." करनाल से दिल्ली का सफर अब सिर्फ 1 घंटे में (ETV Bharat) उज्जैन सिंहस्थ कुंभ 2028 के लिए मेगा प्लान: ​केंद्रीय मंत्री ने देश के धार्मिक और बुनियादी ढांचे के विकास पर बात करते हुए कहा कि "साल 2028 में मध्य प्रदेश के उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ कुंभ के लिए ऐतिहासिक तैयारियां की जा रही हैं. उज्जैन और उसके आसपास के क्षेत्रों के संपूर्ण विकास पर सरकार ₹25 हजार करोड़ खर्च करने जा रही है." उन्होंने जानकारी दी कि "आज ही उज्जैन और इंदौर के बीच एक नए ग्रीनफील्ड हाईवे का शिलान्यास किया गया है, जिसकी लागत करीब ₹3,000 करोड़ होगी. यह हाईवे श्रद्धालुओं और स्थानीय व्यापार के लिए गेम-चेंजर साबित होगा."