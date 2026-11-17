कानपुर-लखनऊ का सफर होगा महज़ 27 मिनट में! दिल्ली से गुवाहाटी तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन
हाई-स्पीड रेल नेटवर्क के जमीन पर उतरते ही कानपुर से दिल्ली और लखनऊ की दूरियां सिमट कर चंद मिनटों और घंटों में रह जाएंगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 10:36 AM IST|
Updated : November 17, 2026 at 11:10 AM IST
कानपुर: देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक ऐतिहासिक क्रांति की शुरुआत होने जा रही है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा घोषित बुलेट ट्रेन का महत्वाकांक्षी 'नॉर्थ कॉरिडोर' उत्तर भारत के विकास का नया अध्याय लिखने जा रहा है.
इस हाई-स्पीड रेल नेटवर्क के जमीन पर उतरते ही कानपुर से देश की राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की दूरियां सिमट कर चंद मिनटों और घंटों में रह जाएंगी.
आइए जानते हैं, कि इस मेगा प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद कानपुर सहित पूरे उत्तर भारत की तस्वीर कैसे बदल जाएगी और यात्रियों को क्या-क्या शानदार सौगातें मिलेंगी.
बुलेट ट्रेन से मिनटों में तय होगा सफर: कानपुर से लखनऊ सिर्फ 27 मिनट और दिल्ली मात्र 1 घंटे 45 मिनट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा अपडेट देते हुए बताया कि, इस हाई-स्पीड रेल नेटवर्क के आने से यात्रियों के जीवन का बहुमूल्य समय बचेगा.
इस सुपर-फास्ट कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कानपुर से लखनऊ का सफर महज 27 मिनट में पूरा हो जाएगा, जबकि कानपुर से दिल्ली की दूरी तय करने में सिर्फ 1 घंटे 45 मिनट का समय लगेगा. यह गतिशीलता न सिर्फ आम यात्रियों के लिए बड़ी राहत होगी, बल्कि औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों को भी पंख लगा देगी.
दिल्ली से गुवाहाटी तक जुड़ेगा 'नॉर्थ कॉरिडोर', कई बड़े राज्य होंगे कनेक्ट
यह प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर सिर्फ कुछ चुनिंदा शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक विशाल मेगा रेल नेटवर्क है. इस रूट के पूरे खाके के मुताबिक, यह हाई-स्पीड कॉरिडोर दिल्ली से शुरू होकर आगरा, कानपुर, लखनऊ और अयोध्या को आपस में जोड़ेगा.
इसके बाद यह नेटवर्क आगे बढ़कर वाराणसी, पटना, सिलीगुड़ी और गुवाहाटी तक अपनी पहुंच बनाएगा. इस कॉरिडोर के बनने से उत्तर भारत के सबसे अहम धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक केंद्र सीधे तौर पर हाई-स्पीड रेल मार्ग से जुड़ जाएंगे.
कानपुर सेंट्रल का पुनर्विकास भी तेजी पर, बदल रहा है रेलवे का स्वरूप
बुलेट ट्रेन और हाई-स्पीड कनेक्टिविटी के साथ-साथ कानपुर के मौजूदा रेलवे बुनियादी ढांचे को भी वर्ल्ड-क्लास बनाया जा रहा है. कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का काम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है.
आधुनिक डिजाइनों और यात्री सुविधाओं से लैस होकर कानपुर सेंट्रल जल्द ही एक नए और भव्य स्वरूप में नजर आएगा, जो आने वाले समय में आधुनिक परिवहन की जरूरतों को पूरी तरह पूरा करेगा.