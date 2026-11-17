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कानपुर-लखनऊ का सफर होगा महज़ 27 मिनट में! दिल्ली से गुवाहाटी तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन

कानपुर-लखनऊ का सफर होगा महज़ 27 मिनट में. ( ETV Bharat )

कानपुर: देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक ऐतिहासिक क्रांति की शुरुआत होने जा रही है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा घोषित बुलेट ट्रेन का महत्वाकांक्षी 'नॉर्थ कॉरिडोर' उत्तर भारत के विकास का नया अध्याय लिखने जा रहा है.

इस हाई-स्पीड रेल नेटवर्क के जमीन पर उतरते ही कानपुर से देश की राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की दूरियां सिमट कर चंद मिनटों और घंटों में रह जाएंगी.

आइए जानते हैं, कि इस मेगा प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद कानपुर सहित पूरे उत्तर भारत की तस्वीर कैसे बदल जाएगी और यात्रियों को क्या-क्या शानदार सौगातें मिलेंगी. बुलेट ट्रेन से मिनटों में तय होगा सफर: कानपुर से लखनऊ सिर्फ 27 मिनट और दिल्ली मात्र 1 घंटे 45 मिनट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा अपडेट देते हुए बताया कि, इस हाई-स्पीड रेल नेटवर्क के आने से यात्रियों के जीवन का बहुमूल्य समय बचेगा. कानपुर-लखनऊ का सफर होगा महज़ 27 मिनट में. (ETV Bharat) इस सुपर-फास्ट कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कानपुर से लखनऊ का सफर महज 27 मिनट में पूरा हो जाएगा, जबकि कानपुर से दिल्ली की दूरी तय करने में सिर्फ 1 घंटे 45 मिनट का समय लगेगा. यह गतिशीलता न सिर्फ आम यात्रियों के लिए बड़ी राहत होगी, बल्कि औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों को भी पंख लगा देगी. दिल्ली से गुवाहाटी तक जुड़ेगा 'नॉर्थ कॉरिडोर', कई बड़े राज्य होंगे कनेक्ट