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बनारस से अयोध्या और लखनऊ का सफर हुआ आसान; वाराणसी से शुरू हुई यह स्पेशल ट्रेन

सुबह 6.20 बजे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग राज्यमंत्री हंसराज विश्वकर्मा और कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को

बनारस से अयोध्या और लखनऊ का सफर हुआ आसान.
बनारस से अयोध्या और लखनऊ का सफर हुआ आसान. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 29, 2026 at 7:38 AM IST

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वाराणसी: अब बनारस से लखनऊ बाया अयोध्या ट्रेन से यात्रियों को बड़ी सहूलियत होगी. बनारस से लखनऊ जाने के लिए एक और स्पेशल ट्रेन अब वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से संचालित होगी. गुरुवार को वाराणसी रेलवे स्टेशन से इसे हरी झंडी दिखाकर लखनऊ के लिए रवाना किया गया.

सुबह 6.20 बजे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग राज्यमंत्री हंसराज विश्वकर्मा और कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया.

यह ट्रेन बाबतपुर, जौनपुर जंक्शन, शाहगंज जंक्शन, मालीपुर, अकबरपुर, गोसाईगंज, अयोध्या धाम, अयोध्या कैंट, रुदौली, दरियाबाद, बाराबंकी जंक्शन होते हुए लखनऊ जंक्शन पहुंची.

इस दौरान राज्यमंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने कहा कि यह ट्रेन क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. उन्होंने कहा कि इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और यात्रा का समय भी कम होगा.

विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने भी ट्रेन के संचालन को क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक कदम बताया. उन्होंने कहा कि यह ट्रेन न केवल यात्रा को सुगम बनाएगी, बल्कि व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा देगी.

ट्रेन के संचालन से क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है. इस ट्रेन के संचालन से रेलवे विभाग ने भी अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने का प्रयास किया है. रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इस ट्रेन की समय सारणी को यात्रियों की सुविधा के अनुसार तैयार किया गया है.

उत्तर रेलवे की गाड़ी संख्या 04217/04218 वाराणसी-अयोध्या-लखनऊ स्पेशल एक्सप्रेस सुबह 06:20 बजे वाराणसी से रवाना होगी. यह ट्रेन सुबह 9:02 पर अयोध्या और 11:45 पर लखनऊ पहुंचेगी. इस ट्रेन के नियमित संचालन से काशी से अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा होगी.

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