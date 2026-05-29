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बनारस से अयोध्या और लखनऊ का सफर हुआ आसान; वाराणसी से शुरू हुई यह स्पेशल ट्रेन

बनारस से अयोध्या और लखनऊ का सफर हुआ आसान. ( Photo Credit: ETV Bharat )