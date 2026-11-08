साइकिल पर भारत भ्रमण पर निकले महंत गणेश दास, करेंगे प्रमुख तीर्थों के दर्शन, लगेंगे 12 से 14 साल
महंत गणेश दास के घुटने में फ्रेक्चर होने के बाद भी वे प्रतिदिन औसतन 35 से 55 किलोमीटर तक साइकिल चलाते हैं.
Published : November 8, 2026 at 10:04 AM IST
अलवर : मन में ठाकुर जी के दर्शन की इच्छा और देश के प्रमुख धार्मिक धामों की यात्रा का संकल्प हो, तो मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं. इसी आस्था और संकल्प के साथ वृंदावन के महंत गणेश दास साइकिल लेकर भारत भ्रमण पर निकले हैं. महंत का उद्देश्य देश के अलग-अलग तीर्थस्थलों तक पहुंचकर ठाकुरजी के दर्शन करना और लोगों को धार्मिक स्थलों की महत्ता से परिचित कराना है. यह यात्रा 12 सितंबर, 2025 को वृंदावन से शुरू हुई थी. यह भारत भ्रमण यात्रा पूरा करने में करीब 12 से 14 साल का समय लग सकता है. महंत गणेश दास के घुटने में फ्रेक्चर होने के बाद भी वे प्रतिदिन औसतन 35 से 55 किलोमीटर तक साइकिल चलाते हैं. उनका मानना है कि प्रभु भक्ति में मन हो तो शारीरिक दुख कोई महत्व नहीं रखता.
साइकिल से भारत भ्रमण कर रहे महंत गणेश दास ने बताया कि ठाकुरजी कण-कण में विराजमान हैं. वहीं देश के अलग-अलग धामों की अपनी विशेष महत्ता भी है. इसी भावना से उन्होंने साइकिल के माध्यम से देशभर के धार्मिक स्थलों के दर्शन करने का संकल्प लिया. उन्होंने बताया कि यह केवल साइकिल यात्रा नहीं, बल्कि भक्ति और आस्था से जुड़ा एक प्रयास है.
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वृंदावन से शुरू किया धार्मिक सफर : महंत गणेश दास ने बताया कि उन्होंने अपनी यात्रा वृंदावन से शुरू की. सबसे पहले वृंदावन की परिक्रमा की और फिर साइकिल से गोवर्धन पहुंचे. वहां गोवर्धन परिक्रमा करने के बाद खाटूश्यामजी, रेवासा, सालासर बालाजी, जयपुर, गलता पीठ, मेहंदीपुर बालाजी और जटेरी धाम सहित कई धार्मिक स्थलों के दर्शन किए. इसके बाद ग्रेटर नोएडा में भोलेनाथ के दर्शन किए. उन्होंने बताया कि वे हर साल दीपावली के बाद पंचमी से ब्रज चौरासी कोस की पदयात्रा में भी शामिल होते हैं. इस यात्रा को पूरा करने के बाद उन्होंने अलीगढ़, चंबल क्षेत्र और अयोध्या का रूख किया. अयोध्या में रामलला, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, सूर्यकुंड और राजा दशरथ के समाधि स्थल सहित प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन किए.
चित्रकूट से अमरकंटक और फिर नर्मदा परिक्रमा : महंत गणेश दास ने बताया कि अयोध्या के बाद उनकी साइकिल यात्रा प्रयागराज और चित्रकूट पहुंची. चित्रकूट में कामदगिरि की परिक्रमा की और गुप्त गोदावरी, सती अनुसूया सहित अन्य धार्मिक स्थलों के दर्शन किए. इसके बाद रीवा और सतना होते हुए अमरकंटक पहुंचे. यहां से उन्होंने मां नर्मदा की परिक्रमा की. उन्होंने बताया कि नर्मदा परिक्रमा का मार्ग लगभग 3600 किलोमीटर से ज्यादा है. इस परिक्रमा को पूरी करने के बाद ओंकारेश्वर में जल चढ़ाया. भारत भ्रमण का उनका सफर नहीं ठहरा और उज्जैन पहुंचकर महाकाल के दर्शन किए और ओरछा में राजा राम के दर्शन किए. इसके आगे चित्रकूट में अधिक मास के दौरान होने वाली ब्रज चौरासी कोस की परिक्रमा भी पूरी की.
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रोजाना 35 से 55 किलोमीटर का सफर : महंत गणेश दास ने बताया कि उनकी साइकिल यात्रा का प्रतिदिनि का कोई लक्ष्य निश्चित नहीं रहता. वे सामान्य तौर पर रोजाना 35 से 55 किलोमीटर तक साइकिल चलाते हैं. इसमें कभी परिस्थितियों के अनुसार दूरी कम भी हो जाती है और कभी बढ़ भी जाती है. उन्होंने बताया कि रास्ते में जहां भी भोजन की व्यवस्था मिल जाती है, वहीं भोजन कर लेते हैं. महंत का कहना है कि यात्रा में खाने-पीने की चिंता से ज्यादा भरोसा भगवान पर है. वहीं रात में ठहरने के लिए वे ऐसी जगह तलाशते हैं, जहां नहाने की व्यवस्था हो और बारिश से बचने के लिए छत या छाया मिल सके.
गुरुभाइयों ने भेंट की नई साइकिल : महंत गणेश दास ने बताया कि एक बार उनके गुरुभाई की कथा चल रही थी. इसी दौरान साइकिल का हैंडल टूटने और उसे ठीक करवाने की बात सामने आई. इस पर गुरुभाई ने नई साइकिल दिलाने की बात कही. बाद में कथा से जुड़े स्टाफ ने मिलकर उन्हें नई साइकिल भेंट की. महंत गणेश दास ने इसे भगवान की कृपा और श्रद्धालुओं का सहयोग माना.
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पहले गोमुख से रामेश्वरम तक कर चुके हैं पैदल यात्रा : महंत गणेश दास के लिए यह पहली लंबी धार्मिक साइकिल यात्रा नहीं है. बल्कि वे पहले गोमुख से रामेश्वरम तक पैदल यात्रा भी कर चुके हैं. उन्होंने बताया कि साइकिल से भारत भ्रमण का यह उनका पहला अनुभव है. उन्होंने बताया कि उनकी यात्रा का अभी तक 10 प्रतिशत ही हिस्सा पूरा हुआ है. वे बताते हैं कि यह यात्रा पूरा करने में 12 से 14 साल तक लग सकते हैं. महंत गणेश दास ने बताया कि वर्तमान में वे गुरुग्राम में शीतला माता के दर्शन करने के बाद रेवाड़ी में बाबा मोहनराम खोली वाले के दर्शन करते हुए आगे बढ़े हैं. अब उनका अगला पड़ाव भर्तृहरिधाम होते हुए ब्रज चौरासी कोस की परिक्रमा करने का है, जो आगामी 14 नवम्बर से शुरू होनी है.
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यात्रा के कई पड़ाव हैं शेष : उन्होंने बताया कि उनकी भारत भ्रमण यात्रा के कई प्रमुख पड़ाव अभी बाकी हैं. ब्रज चौरासी कोस की परिक्रमा करने के बाद द्वारका, जगन्नाथपुरी, परशुराम कुंड, नारायण सरोवर, बारह ज्योर्तिलिंग के दर्शन के साथ बचे प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन कर अपनी यात्रा को विराम देंगे. उन्होंने कहा कि उनकी साइकिल यात्रा में सर्दी, गर्मी या बारिश बाधक नहीं बनती. उनका ध्येय भारत के प्रमुख तीर्थ धामों की साइकिल से यात्रा कर दर्शन करने का है. बस मन में यही लक्ष्य लेकर वे सदैव आगे बढ़ते रहे हैं.
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यात्रा में लोग कर रहे सहयोग : महंत दास ने बताया कि उनकी भारत भमण यात्रा में लोगों को भरपूर सहयोग मिल रहा है. वे जहां भी विश्राम करते हैं, लोग उत्सुकतावश उनके पास आकर उनकी यात्रा के बारे में बातचीत करते हैं. जब वे लोगों को अपनी यात्रा का उद्देश्य बताते हैं, तो लोग उन्हें सहयोग की पेशकश करते हैं. उन्होंने बताया कि वे अपनी यात्रा में किसी से भी आर्थिक सहयोग नहीं लेते, लेकिन कुछ लोग उन्हें श्रद्धा भाव से जबरन आर्थिक सहयोग लेने को मजबूर कर देते हैं. हालांकि वे लोगों से मिले आर्थिक सहयोग को धार्मिक कार्यों में खर्च कर देते हैं.