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साइकिल पर भारत भ्रमण पर निकले महंत गणेश दास, करेंगे प्रमुख तीर्थों के दर्शन, लगेंगे 12 से 14 साल

साइकिल पर भारत भ्रमण पर निकले महंत गणेश दास ( ETV Bharat Alwar )

अलवर : मन में ठाकुर जी के दर्शन की इच्छा और देश के प्रमुख धार्मिक धामों की यात्रा का संकल्प हो, तो मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं. इसी आस्था और संकल्प के साथ वृंदावन के महंत गणेश दास साइकिल लेकर भारत भ्रमण पर निकले हैं. महंत का उद्देश्य देश के अलग-अलग तीर्थस्थलों तक पहुंचकर ठाकुरजी के दर्शन करना और लोगों को धार्मिक स्थलों की महत्ता से परिचित कराना है. यह यात्रा 12 सितंबर, 2025 को वृंदावन से शुरू हुई थी. यह भारत भ्रमण यात्रा पूरा करने में करीब 12 से 14 साल का समय लग सकता है. महंत गणेश दास के घुटने में फ्रेक्चर होने के बाद भी वे प्रतिदिन औसतन 35 से 55 किलोमीटर तक साइकिल चलाते हैं. उनका मानना है कि प्रभु भक्ति में मन हो तो शारीरिक दुख कोई महत्व नहीं रखता.