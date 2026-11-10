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विश्व उर्दू दिवस पर शाह इस्लामिक लाइब्रेरी में ‘तरक्की उर्दू कन्वेंशन’ में पत्रकारों को किया गया सम्मानित

मुजफ्फरनगर की शाह इस्लामिक लाइब्रेरी में ‘तरक्की उर्दू कन्वेंशन’. ( Etv Bharat )

मुजफ्फरनगर: विश्व उर्दू दिवस के अवसर पर मुजफ्फरनगर की शाह इस्लामिक लाइब्रेरी में ‘तरक्की उर्दू कन्वेंशन’ के नाम से शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में उर्दू भाषा, साहित्य और पत्रकारिता के संरक्षण एवं विकास पर चर्चा की गई.

इस अवसर पर उर्दू पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी कलम के जरिए योगदान दे रहे पत्रकारों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया. कार्यक्रम का आयोजन शायर-ए-मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल की 149वीं जयंती के अवसर पर भी किया गया.

लाइब्रेरी के संस्थापक कारी खालिद ने कहा कि उर्दू हमारी तहजीब, अदब और साझा सांस्कृतिक विरासत का अहम हिस्सा है. इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाना और इसकी तरक्की के लिए सामूहिक प्रयास करना हम सभी की जिम्मेदारी है. शाह इस्लामिक लाइब्रेरी के संस्थापक कारी खालिद ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 नवंबर को विश्व उर्दू दिवस के रूप में मनाया जाता है. यह दिन महान शायर और चिंतक अल्लामा मोहम्मद इकबाल की जयंती के अवसर पर उर्दू भाषा के महत्व को याद करने का भी अवसर है. इसी क्रम में लाइब्रेरी में ‘तरक्की उर्दू कन्वेंशन’ आयोजित किया गया, जिसमें उर्दू की तरक्की के लिए पत्रकारिता के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे पत्रकारों को सम्मानित किया गया. उन्होंने कहा कि किसी भी भाषा के प्रचार-प्रसार में पत्रकारिता की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है. अखबार, पत्रिकाएं और मीडिया के अन्य माध्यम भाषा को आम लोगों तक पहुंचाने के साथ-साथ नई पीढ़ी को अपनी साहित्यिक विरासत से जोड़ने का काम करते हैं. उर्दू पत्रकारों का सम्मान इसी योगदान को प्रोत्साहित करने की एक छोटी सी कोशिश है. उन्होंने उर्दू के संरक्षण और विकास के लिए समाज के सभी वर्गों से आगे आने की अपील की. कार्यक्रम में महान शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शख्सियत और उनके साहित्यिक योगदान को भी याद किया गया. 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में जन्मे अल्लामा इकबाल को शायर-ए-मशरिक के नाम से जाना जाता है. उनकी शायरी में आत्मविश्वास, शिक्षा, जागरूकता, इंसानियत और आत्मसम्मान का संदेश मिलता है. उनकी रचनाएं आज भी युवाओं को आगे बढ़ने और अपने भीतर छिपी क्षमताओं को पहचानने की प्रेरणा देती हैं.