बेमेतरा में सरपंच संघ की शिकायत पर पत्रकारों का आक्रोश मार्च, एसपी को सौंपा ज्ञापन

बेमेतरा में सरपंच संघ की शिकायत पर पत्रकारों ने एकजुटता दिखाई और एसपी को ज्ञापन सौंपा है.

Bemetara Sarpanch Sangh
बेमेतरा सरपंच संघ का पैदल मार्च (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 11, 2025 at 10:10 PM IST

2 Min Read
बेमेतरा: जिले में नवागढ़ सरपंच संघ ने 7 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ एसपी को ज्ञापन सौंपा था. इस ज्ञापन में पत्रकारों के लिए फर्जी शब्द का इस्तेमाल किया गया था. सरपंच संघ ने इस मामले में आरटीआई लगाने की धमकी दी थी. जिसके बाद अब इस पूरे मुद्दे पर पत्रकारों का गुस्सा फूट पड़ा. 11 नवंबर मंगलवार को पत्रकारों ने सरपंच संघ के खिलाफ बेमेतरा के एसपी रामकृष्ण साहू को ज्ञापन सौंपा है. इस दौरान पत्रकारों ने पैदल मार्च भी किया.

पत्रकारों ने खोला मोर्चा, एसपी को सौंपा ज्ञापन: बेमेतरा रेस्ट हाउस में सरपंचों की शिकायत पर सर्व सम्मति से निंदा प्रस्ताव पारित किया गया. इस दौरान फर्जी शब्द पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई. इसके साथ ही सूचना के अधिकार को संविधान का अधिकार बताया गया. यहां मौजूद लोगों ने कहा कि यह आम आदमी का मौलिक अधिकार है.

बेमेतरा में पत्रकारों ने पुलिस से की शिकायत (ETV BHARAT)

बैठक के बाद पत्रकारों ने बड़ी संख्या में बेमेतरा कंट्रोल रूम में एसपी को शिकायत किया है. पत्रकारों ने झूठी शिकायत के खिलाफ कड़ी जांच कर सप्ताह भर के भीतर उचित कार्रवाई की मांग की है. पत्रकारों ने कहा है कि अगर शिकायत फर्जी पाई जाती है तो शिकायतकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

फर्जी शिकायत पर पत्रकार हुए एकजुट: मीडिया से बात करते हुए बेमेतरा जिला श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष जितेंद्र शुक्ला ने कहा कि सरपंच संघ नवागढ़ के द्वारा झूठी शिकायत की गई है. उन्होंने पत्रकारों पर लगे आरोप को निराधार बताया है. जितेंद्र शुक्ला ने झूठी शिकायतकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

Journalist Association Creates Ruckus In Bemetara
बेमेतरा में पत्रकार संघ का हल्ला बोल (ETV BHARAT)

इस अवसर पर बेमेतरा सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष दिनेश दुबे ने कहा कि सरपंच संघ की शिकायत निराधार है. उन्होंने कहा कि क्या सूचना के अधिकार लगाने से ही क्या कोई फर्जी हो जाता है. इसी शिकायत को लेकर हमने एसपी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है.

