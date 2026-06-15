बस्तर में पत्रकारों का धरना, पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग
छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग तेज हो गई है. जगदलपुर में पत्रकारों ने धरना देकर अपनी आवाज बुलंद की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 15, 2026 at 5:44 PM IST
बस्तर: छत्तीसगढ़ में पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए पत्रकार मुखर हो गए हैं. पत्रकार सुरक्षा कानून को पूरे तरीके से लागू करने की मांग को लेकर जगदलपुर में पत्रकारों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया. यह विरोध प्रदर्शन बस्तर जिला पत्रकार संघ की ओर से किया गया है. बड़ी संख्या में पत्रकार इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बने. उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम बस्तर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग की.
लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की सुरक्षा जरूरी
इस अवसर पर बस्तर के पत्रकारों ने आवाज बुलंद की. पत्रकारों का कहना था कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून का जल्द और प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी है, ताकि पत्रकार बिना किसी भय के अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें. बस्तर जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष मनीष गुप्ता ने इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई की.
मनीष गुप्ता ने कहा कि छत्तीसगढ़ मीडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक वर्ष 2023 में विधानसभा से सर्वसम्मति से पारित हो चुका है, लेकिन अब तक इसके नियम और प्रक्रियाएं पूरी तरह अधिसूचित नहीं होने के कारण कानून का लाभ पत्रकारों तक नहीं पहुंच पा रहा है. पत्रकारों के खिलाफ बिना पर्याप्त जांच के एफआईआर दर्ज होने जैसी घटनाओं से उन्हें मानसिक, सामाजिक और कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
पत्रकार सुरक्षा कानून का उद्देश्य पत्रकारों को धमकी, प्रताड़ना, हिंसा और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई से संरक्षण प्रदान करना है. इसके तहत शिकायतों की जांच और सुरक्षा से जुड़े मामलों के लिए विशेष समिति के गठन का भी प्रावधान है, लेकिन नियमों के अभाव में ये व्यवस्थाएं धरातल पर नहीं उतर सकी हैं-मनीष गुप्ता, अध्यक्ष, बस्तर जिला पत्रकार संघ
इस अवसर पर पत्रकारों ने कहा कि वे अभी पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू करने के लिए ज्ञापन दे रहे हैं. अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो आने वाले दिनों में दूसरे लोकतांत्रिक तरीकों से लड़ाई लड़ी जाएगी.