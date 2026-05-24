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गिरिडीह में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान पत्रकार संग बदसलूकी, मीडियाकर्मियों में आक्रोश

गिरिडीहः जिला में अतिक्रमण हटाओ अभियान का न्यूज कवरेज कर रहे पत्रकार संग बदसलूकी की गई. कई अतिक्रमणकारियों ने पत्रकार को घेर लिया, धक्का मुक्की की गई. जान से मारने की धमकी दी गई.

झारखंड के प्रतिष्ठित अखबार के संवाददाता जान बचाने के लिए भागे और बीडीओ के वाहन के पास जा पंहुचे. इसके बाद बीडीओ वाहन से उतरी जिसके बाद हमला करने वाले लोग भागे. यह पूरी घटना बगोदर की है. इस घटना के बाद पत्रकारों ने नाराजगी जाहिर की है और लिखित शिकायत पुलिस से की है.

गिरफ्तारी की मांग

इस घटना के बाद पीड़ित पत्रकार गौरव गुप्ता के पक्ष में बगोदर और सरिया के पत्रकार लामबंद हो गए. रविवार को पत्रकारों के एक प्रतिनिधिमंडल ने बगोदर थाना पहुंचकर थाना प्रभारी को आवेदन सौंपा. आवेदन में आरोपियों पर कार्रवाई और पीड़ित पत्रकार को सुरक्षा देने की मांग की गई है.

आवेदन में पत्रकार कुमार गौरव गुप्ता ने बताया कि शनिवार को बीडीओ निशा कुमारी की उपस्थिति में बगोदर बाजार में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही थी. खबर संकलन के दौरान साहु मोहल्ला निवासी छोटू साव अचानक उनके पास आया और गाली-गलौज करने लगा. आरोप है कि छोटू साव ने कहा- सारा अतिक्रमण हटाने का काम तुम्हारे न्यूज के कारण चल रहा है, सारा दुकान तुड़वाने का काम तुम करवा रहे हो.

पत्रकार का आरोप है कि छोटू साव के साथ अभिषेक कुमार, अक्षय कुमार, बुरशिली कुमार, धीरज कुमार साव, गोलू गुप्ता सहित अन्य ने उन्हें भीड़ में लेकर जान से मारने की कोशिश की. खींचतान में जेब से 1200 रुपये भी निकाल लिए गए. जान बचाने के लिए वे बीडीओ निशा कुमारी के वाहन के पास भागे, जिसके बाद बीडीओ ने उतरकर उन्हें बचाया.