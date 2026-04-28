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हजारीबाग में पत्रकार के साथ बदसलूकी और हाथापाई, मंत्री के सामने हुई घटना

हजारीबागः शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से सवाल करने पर असामाजिक तत्वों ने दुर्व्यवहार और मारपीट की है.

इस घटना पर पत्रकारों ने सदर थाना में आवेदन दिया है. वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया (X) पर पोस्ट कर लोकतंत्र के चौथे स्थान पर हमला का निंदा किया है. इसपर सदर विधायक ने कहा कि पत्रकारों का काम है सवाल करना है. जिस तरह से मारपीट और अभद्र व्यवहार किया जाएगा वो सरासर गलत है. लोकतंत्र में ऐसी घटना का जगह नहीं है.

हजारीबाग शेख भिखारी कॉलेज अस्पताल परिसर में पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट की घटना घटी है. दरअसल हजारीबाग में तीन संदिग्ध मौत की जानकारी लेने के लिए मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पहुंचे. इस दौरान जहां इन्होंने परिजनों से वार्ता किया और प्रशासन को जल्द से जल्द जांच पूरी करने का निर्देश दिया.

दूसरी ओर पत्रकार के सवाल पर वहां उपस्थित असामाजिक तत्वों ने मंत्री के सामने ही पत्रकारों के साथ बदसलूकी और हाथापाई कर दी. आलम यह रहा कि एक पत्रकार को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए जाना पड़ा. इलाज के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है. एक पत्रकार को जान बचाकर भागना पड़ा.

महत्वपूर्ण बात यह है कि घटना के समय जिला प्रशासन के कई वरीय पदाधिकारी और पुलिस बल भी मौजूद थी. घटना के बाद पत्रकारों में काफी आक्रोश है कि आखिर सवाल करने पर तकलीफ वहां उपस्थित लोगों को क्यों हुई. मंत्री के सामने घटना घटने के बाद मंत्री ने बीच बचाव क्यों नहीं किया.