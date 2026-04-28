हजारीबाग में पत्रकार के साथ बदसलूकी और हाथापाई, मंत्री के सामने हुई घटना
हजारीबाग में मंत्री के सामने पत्रकार के साथ बदसलूकी और हाथापाई की घटना हुई है.
Published : April 28, 2026 at 11:55 PM IST
हजारीबागः शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से सवाल करने पर असामाजिक तत्वों ने दुर्व्यवहार और मारपीट की है.
इस घटना पर पत्रकारों ने सदर थाना में आवेदन दिया है. वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया (X) पर पोस्ट कर लोकतंत्र के चौथे स्थान पर हमला का निंदा किया है. इसपर सदर विधायक ने कहा कि पत्रकारों का काम है सवाल करना है. जिस तरह से मारपीट और अभद्र व्यवहार किया जाएगा वो सरासर गलत है. लोकतंत्र में ऐसी घटना का जगह नहीं है.
हजारीबाग शेख भिखारी कॉलेज अस्पताल परिसर में पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट की घटना घटी है. दरअसल हजारीबाग में तीन संदिग्ध मौत की जानकारी लेने के लिए मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पहुंचे. इस दौरान जहां इन्होंने परिजनों से वार्ता किया और प्रशासन को जल्द से जल्द जांच पूरी करने का निर्देश दिया.
दूसरी ओर पत्रकार के सवाल पर वहां उपस्थित असामाजिक तत्वों ने मंत्री के सामने ही पत्रकारों के साथ बदसलूकी और हाथापाई कर दी. आलम यह रहा कि एक पत्रकार को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए जाना पड़ा. इलाज के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है. एक पत्रकार को जान बचाकर भागना पड़ा.
महत्वपूर्ण बात यह है कि घटना के समय जिला प्रशासन के कई वरीय पदाधिकारी और पुलिस बल भी मौजूद थी. घटना के बाद पत्रकारों में काफी आक्रोश है कि आखिर सवाल करने पर तकलीफ वहां उपस्थित लोगों को क्यों हुई. मंत्री के सामने घटना घटने के बाद मंत्री ने बीच बचाव क्यों नहीं किया.
इसकी जानकारी मिलने पर सदर विधायक प्रदीप प्रसाद पत्रकारों से मुलाकात करने पहुंचे और इस घटना पर दुख जाहिर किया. विधायक ने कहा कि वह हमेशा पत्रकारों के साथ खड़े हैं. लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हजारीबाग में अपना दायित्व को पूरा कर रहा है. मंत्री के सामने घटना घटी है और उन्होंने घटना को रोकने तक का भी प्रयास नहीं किया यह काफी निंदनीय है. उन्होंने मुख्यमंत्री से घटना पर संज्ञान लेने की मांग कि है.
इस घटना के बाद दो पत्रकार जिनके साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट की गई थी उन्होंने थाना में आवेदन दिया है और न्याय की गुहार लगाई है. सदर थाना प्रभारी सुभाष कुमार ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जाएगी. जिन लोगों ने यह घटना को अंजाम दिया है उसे छोड़ा नहीं जाएगा.
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