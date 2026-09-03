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मुठभेड़ के बाद ₹2 लाख की लूट का आरोपी गिरफ्तार, पैर में गोली लगने से घायल, कुरुक्षेत्र पुलिस की बड़ी कार्रवाई

Journalist Robbery Case Kurukshetra ( ETV Bharat )