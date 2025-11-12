ETV Bharat / state

अतिक्रमण की रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकार पर जानलेवा हमला, नहर में फेंका, दो गिरफ्तार

हल्द्वानी: नैनीताल जिले के हल्द्वानी में बदमाशों द्वारा एक पत्रकार पर जानलेवा हमले की घटना से हड़कंप मचा हुआ है. पत्रकार सरकारी सिंचाई नहर पर हुए अतिक्रमण की रिपोर्टिंग कर रहा था. इसी दौरान बदमाशों ने दिन दहाड़े उस पर हमला बोल दिया. पत्रकार गंभीर रूप से घायल हुआ है.

बदमाशों ने पत्रकार पर किया जानलेवा हमला: हल्द्वानी में सिंचाई विभाग की नहर किनारे अतिक्रमण की सूचना मिलने पर रिपोर्टिंग करने गए पत्रकार के साथ मारपीट की गई. बदमाशों का इतने से ही मन नहीं भरा तो उन्होंने उसे धक्का देकर नहर में फेंक दिया. इससे पत्रकार गंभीर रूप से घायल हो गया. जैसे ही ये खबर हल्द्वानी शहर में फैली हड़कंप मच गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तत्काल हरकत में आई. दो बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है. कुछ दिन पूर्व भी एक और पत्रकार से बदमाशों द्वारा मारपीट की गई थी. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

सिंचाई विभाग की नहर पर हुए अतिक्रमण की रिपोर्टिंग कर रहा था पत्रकार: मुखानी थाना क्षेत्र में मंगलवार देर शाम रिपोर्टिंग करने गए एक पत्रकार के साथ दो बदमाशों द्वारा मारपीट कर उसे उठा कर नहर में फेंकने के मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दरअसल मंगलवार देर शाम एक निजी न्यूज चैनल के पत्रकार दीपक अधिकारी ऊंचा पुली स्थित नहर किनारे अतिक्रमण की खबर बनाने गए हुए थे. जैसे ही उन्होंने खबर बनानी शुरू की, वैसे ही दो व्यक्ति मौके पर पहुंचे और रिपोर्टर के साथ अभद्रता करने लगे.