अतिक्रमण की रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकार पर जानलेवा हमला, नहर में फेंका, दो गिरफ्तार
पत्रकार सिंचाई विभाग की नहर पर हुए अतिक्रमण की लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था, इसी दौरान दो बदमाशों ने उस पर जानलेवा हमला किया
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 12, 2025 at 9:11 AM IST
हल्द्वानी: नैनीताल जिले के हल्द्वानी में बदमाशों द्वारा एक पत्रकार पर जानलेवा हमले की घटना से हड़कंप मचा हुआ है. पत्रकार सरकारी सिंचाई नहर पर हुए अतिक्रमण की रिपोर्टिंग कर रहा था. इसी दौरान बदमाशों ने दिन दहाड़े उस पर हमला बोल दिया. पत्रकार गंभीर रूप से घायल हुआ है.
बदमाशों ने पत्रकार पर किया जानलेवा हमला: हल्द्वानी में सिंचाई विभाग की नहर किनारे अतिक्रमण की सूचना मिलने पर रिपोर्टिंग करने गए पत्रकार के साथ मारपीट की गई. बदमाशों का इतने से ही मन नहीं भरा तो उन्होंने उसे धक्का देकर नहर में फेंक दिया. इससे पत्रकार गंभीर रूप से घायल हो गया. जैसे ही ये खबर हल्द्वानी शहर में फैली हड़कंप मच गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तत्काल हरकत में आई. दो बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है. कुछ दिन पूर्व भी एक और पत्रकार से बदमाशों द्वारा मारपीट की गई थी. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.
सिंचाई विभाग की नहर पर हुए अतिक्रमण की रिपोर्टिंग कर रहा था पत्रकार: मुखानी थाना क्षेत्र में मंगलवार देर शाम रिपोर्टिंग करने गए एक पत्रकार के साथ दो बदमाशों द्वारा मारपीट कर उसे उठा कर नहर में फेंकने के मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दरअसल मंगलवार देर शाम एक निजी न्यूज चैनल के पत्रकार दीपक अधिकारी ऊंचा पुली स्थित नहर किनारे अतिक्रमण की खबर बनाने गए हुए थे. जैसे ही उन्होंने खबर बनानी शुरू की, वैसे ही दो व्यक्ति मौके पर पहुंचे और रिपोर्टर के साथ अभद्रता करने लगे.
बदमाशों ने पत्रकार को 10 फीट गहरी नहर में फेंका: इस दौरान दोनों बदमाशों ने दीपक के साथ पहले तो मारपीट की. उसके बाद पत्रकार को सड़क से 10 फीट गहरी नहर में धक्का मार कर गिरा दिया. इस दौरान दीपक को गंभीर चोट आई हैं. दीपक को स्थानीय लोगों द्वारा हल्द्वानी के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है. घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची. देर रात पुलिस ने जांच कर हमला करने वाले दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस ने दो हमलावर बदमाशों को गिरफ्तार किया: एसपी सीटी मनोज कत्याल ने बताया कि-
मंगलवार शाम पत्रकार के साथ मारपीट के मामले में देर रात दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. मामले की जांच की जा रही है. जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.
-मनोज कत्याल, एसपी सिटी-
