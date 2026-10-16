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कांकेर में पत्रकार को जान से मारने की धमकी, घर के आंगन में मिला धमकी भरा पर्चा, थाने में दर्ज हुई शिकायत

कांकेर में पत्रकार को जान से मारने की धमकी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कांकेर : उत्तर बस्तर कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर में पत्रकार अभिषेक ठाकुर को जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है. अज्ञात व्यक्ति ने पत्रकार के घर के आंगन में लाल स्याही से कंप्यूटरीकृत शब्दों में लिखा धमकी भरा पत्र फेंका. पत्र में पत्रकारिता बंद नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी गई है. घटना के बाद पत्रकार और उनका परिवार भयभीत है. मामले को लेकर पत्रकार संघ भानुप्रतापपुर ने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है.





घर के आंगन में मिला धमकी भरा पर्चा

जानकारी के मुताबिक 15 अक्टूबर की रात करीब 12 बजे से 16 अक्टूबर की सुबह 5 बजे के बीच अज्ञात व्यक्ति ने पत्रकार अभिषेक सिंह ठाकुर के घर के आंगन में धमकी भरा पत्र फेंका. पत्र में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए पत्रकारिता बंद करने की चेतावनी दी गई है. ऐसा नहीं करने पर जान से मारने और पहचान तक नहीं हो पाने जैसी धमकी दी गई है.