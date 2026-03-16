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पत्रकार रौनक शिवहरे की गिरफ्तारी के बाद बवाल, पत्रकारों का मौन धरना प्रदर्शन, प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग

दंतेवाड़ा : पत्रकार रौनक शिवहरे और उनके परिवार के खिलाफ दंतेवाड़ा जिले के गीदम थाने में गलत धाराओं के साथ-साथ एसटी–एससी एक्ट के तहत दर्ज आपराधिक मामला और गिरफ्तारी के बाद पत्रकारों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है. रविवार को इस मामले को लेकर दक्षिण बस्तर पत्रकार संघ के बैनर तले पत्रकारों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सोमवार को बस्तर संभाग के सभी जिला मुख्यालयों में मौन धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया. इसी क्रम में सोमवार को दंतेवाड़ा के दुर्गा मंडप में पत्रकारों ने मौन धरना प्रदर्शन किया. इसके बाद कलेक्टर की अनुपस्थिति में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में पूरे घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की गई है.



क्या है पूरा मामला ?

6 मार्च 2026 को दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले के गीदम निवासी पत्रकार रौनक शिवहरे के घर के सामने एक ट्रैक्टर चालक ने नशे की हालत में उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी. ट्रैक्टर चालक पर आरोप है कि उसने रौनक के पिता और उनकी दो साल की बच्ची को दबाने की कोशिश भी की, हालांकि दोनों बाल-बाल बच गए.घटना की जानकारी मिलने के बाद पत्रकार रौनक शिवहरे मौके पर पहुंचे और ट्रैक्टर चालक से विवाद के बाद उन्होंने गीदम थाने में इसकी लिखित शिकायत दी.

प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

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