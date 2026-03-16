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पत्रकार रौनक शिवहरे की गिरफ्तारी के बाद बवाल, पत्रकारों का मौन धरना प्रदर्शन, प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग

पत्रकार रौनक शिवहरे की गिरफ्तारी के बाद पत्रकार वर्ग में आक्रोश है. पत्रकारों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग प्रशासन से की है.

Demand for fair investigation from administration
पत्रकार रौनक शिवहरे की गिरफ्तारी के बाद बवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 16, 2026 at 4:30 PM IST

3 Min Read
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दंतेवाड़ा : पत्रकार रौनक शिवहरे और उनके परिवार के खिलाफ दंतेवाड़ा जिले के गीदम थाने में गलत धाराओं के साथ-साथ एसटी–एससी एक्ट के तहत दर्ज आपराधिक मामला और गिरफ्तारी के बाद पत्रकारों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है. रविवार को इस मामले को लेकर दक्षिण बस्तर पत्रकार संघ के बैनर तले पत्रकारों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सोमवार को बस्तर संभाग के सभी जिला मुख्यालयों में मौन धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया. इसी क्रम में सोमवार को दंतेवाड़ा के दुर्गा मंडप में पत्रकारों ने मौन धरना प्रदर्शन किया. इसके बाद कलेक्टर की अनुपस्थिति में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में पूरे घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की गई है.


क्या है पूरा मामला ?

6 मार्च 2026 को दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले के गीदम निवासी पत्रकार रौनक शिवहरे के घर के सामने एक ट्रैक्टर चालक ने नशे की हालत में उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी. ट्रैक्टर चालक पर आरोप है कि उसने रौनक के पिता और उनकी दो साल की बच्ची को दबाने की कोशिश भी की, हालांकि दोनों बाल-बाल बच गए.घटना की जानकारी मिलने के बाद पत्रकार रौनक शिवहरे मौके पर पहुंचे और ट्रैक्टर चालक से विवाद के बाद उन्होंने गीदम थाने में इसकी लिखित शिकायत दी.

Demand for fair investigation from administration
प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस पर गैरजिम्मेदाराना कार्रवाई का आरोप

लेकिन पत्रकारों का आरोप है कि थाना प्रभारी ने उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं की. उल्टा ट्रैक्टर चालक और उसके सहयोगियों के दबाव में आकर रौनक शिवहरे और उनके माता-पिता के खिलाफ एसटी–एससी एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया और बिना उचित जांच के उन्हें जेल भेज दिया गया.

पत्रकार रौनक शिवहरे की गिरफ्तारी के बाद बवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर रौनक शिवहरे और उनके माता-पिता पर इन धाराओं के तहत मामला बनता ही नहीं है. एक समूह के दबाव में की गई इस कार्रवाई से पूरे पत्रकार समुदाय में आक्रोश का माहौल है. हमने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष न्यायिक जांच कर उचित विवेचना कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके- सुरेश महापात्र,वरिष्ठ पत्रकार

एसपी ने दिया निष्पक्ष जांच का भरोसा


कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपने के बाद पत्रकारों ने दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक गौरव रॉय से भी मुलाकात की और पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए अपनी चिंताओं से अवगत कराया. पुलिस अधीक्षक गौरव रॉय ने पत्रकारों को आश्वस्त किया कि दंतेवाड़ा जिले में बीते घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच कराई जा रही है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी भी पक्ष के दबाव में आकर किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाएगी.


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