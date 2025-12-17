ETV Bharat / state

6 दोषियों को आजीवन कारावास, पत्रकार गोकुल यादव को घेरकर मारी थी गोली, 3 साल बाद आया कोर्ट का फैसला

भाई और दोस्त ने देखी थी पूरी वारदात : परिवार ने घटना को याद करते हुए बताया कि, उस दिन गोकुल यादव और उनके भाई मथुरा यादव अपने एक और दोस्त राकेश कुमार के साथ मोटरसाइकिल से बाजार की ओर जा रहे थे. गोकुल यादव आगे निकल गए थे, जबकि दोनों पीछे से आ रहे थे. दोनों ने पूरी घटना को अपनी आंखों से देखा था.

10 अगस्त 2022 को हुई थी गोकुल की हत्या : गोकुल यादव के परिजनों ने कहा कि, 10 अगस्त 2022, सुबह 10:30 बजे जब सिमुलतला के पत्रकार गोकुल यादव खबर के सिलसिले में अपने बाइक से कही जा रहे थे, तभी रास्ते में तीन मोटरसाइकिल पर सवार 6-7 की संख्या में अपराधियों ने उन्हें घेर लिया और अंधाधुंध फायरिंग कर दी. इस फायरिंग में गोकुल यादव को छाती और पीठ में तीन गोली गली, जिसके बाद वे घटनास्थल पर गिर पड़ें.

पत्रकार गोकुल यादव हत्याकांड, 6 दोषियों को उम्रकैद : जमुई के चर्चित पत्रकार गोकुल यादव हत्याकांड में करीब तीन साल की लंबी कानूनी प्रक्रिया और सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया है. सरकारी अधिवक्ता चंद्रभानु सिंह ने बताया कि ''न्यायालय ने मजबूत साक्ष्यों के आधार पर सभी छह अभियुक्तों को दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही जुर्माना भी लगाया है.''

अस्पताल में हुई थी मौत : उन्होंने आगे बताया कि, उस दौरान मथुरा यादव और उनके दोस्त ने उन्हें उठाया और अस्पताल की जा रहे थे. तभी सिमुलतला थाने के थाना प्रभारी विद्यानंद अपनी पुलिस गाड़ी से मौके पर पहुंच गए और उन्होंने घायल गोकुल यादव को जमुई सदर अस्पताल लाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

जमुई में पंचायत चुनाव की रंजिश में हुई हत्या : घटना के पाद मृतक पत्रकार गोकुल यादव के भाई मथुरा यादव के बयान पर सिमुलतला थाने में मामला दर्ज किया गया. कांड संख्या 75/2022 में मथुरा यादव ने बताया कि ''पंचायत चुनाव को लेकर बीरबल और मुनेश्वर ने पत्रकार गोकुल यादव और उसके परिवार से मारपीट की थी, जिस संबंध में केस भी दर्ज हुआ था, जबकि अजय यादव से पूर्व से विवाद चल रहा था. जिसके बाद जान मारने की धमकी दी थी.

पत्रकार गोकुल यादव को घेरकर मारी थी गोली (ETV Bharat)

तीन साल बाद कोर्ट का फैसला : मामला कोर्ट में पहुंचा. तीन साल की लंबी लड़ाई, कई गवाह, एफएसएल की टीम और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के बयान के आधार पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश अमरेंद्र श्रीवास्तव ने ट्रायल फेस कर रहे 6 नामजद को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनायी

आजीवन कारावास के साथ जुर्माना भी लगाया : कोर्ट ने अभियुक्त बीरबल यादव और मुनेश्वर यादव (दोनों भाई), सरफराज अंसारी, पंकज यादव, अजय यादव, और योगेंद्र यादव को अलग-अलग धाराओं में अलग-अलग सजा के साथ अलग-अलग जुर्माना भी लगाया, जिसमें हत्या की धारा 302 में सभी को 25,000-25,000 जुर्माना. इसके अलावा अन्य धाराओं में भी अलग-अलग 3,000 और 5,000 जुर्माना लगाया गया है.

लंबे संघर्ष और इंतजार के बाद फैसला- परिवार : जमुई जिला अदालत के फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने कहा कि ''तीन साल बाद हमें न्याय मिला. हम न्यायालय का धन्यवाद करते है. हम लोगों ने न्याय के लिए काफी संघर्ष किया, लेकिन जो न्याय मिला, इस फैसले से ऐसे अपराधों पर अंकुश लग सकेगा.''