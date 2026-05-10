देवर्षि नारद जयंती पर भिलाई में पत्रकार सम्मान समारोह, निष्पक्ष पत्रकारिता का लिया संकल्प
भिलाई के सुपेला में आयोजन, देवर्षि नारद का मंदिर बनाने की मांग, मुख्य वक्ता ने कहा भारतीय पत्रकारिता के मूल सूत्र देवर्षि नारद से मिले
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 10, 2026 at 9:00 PM IST
दुर्ग: विश्व पत्रकार दिवस एवं आद्य पत्रकार देवर्षि नारद जयंती के अवसर पर भिलाई के सुपेला में पत्रकार सम्मान समारोह 2026 का भव्य आयोजन किया गया. कार्यक्रम का आयोजन विश्व संवाद केंद्र छत्तीसगढ़ एवं विनीत प्रचार विभाग के तत्वावधान में किया गया. समारोह में जिले भर के वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, उप संपादक, संवाददाता, स्वतंत्र पत्रकार, फोटो जर्नलिस्ट एवं स्तंभ लेखकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया.
पत्रकारिता के मूल सूत्र देवर्षि नारद से मिले
कार्यक्रम का शुभारंभ देवर्षि नारद के तैल चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ. प्रस्तावना विनय प्रकाश कादमिया ने प्रस्तुत की. इस अवसर पर साहित्यकार, स्तंभकार और वरिष्ठ पत्रकार कृष्णमुरारी त्रिपाठी ‘अटल’ मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे. उन्होंने कहा कि भारतीय पत्रकारिता के मूल सूत्र देवर्षि नारद से प्राप्त होते हैं. पत्रकारिता केवल समाचार देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व निभाने का महत्वपूर्ण दायित्व है.
जब तक पत्रकार अपने कर्तव्यों का ईमानदारी और निष्पक्षता से निर्वहन नहीं करता, तब तक वह सच्चे अर्थों में पत्रकार नहीं कहलाता.- कृष्णमुरारी त्रिपाठी ‘अटल’, वरिष्ठ पत्रकार
लोकतंत्र को मजबूत करने में पत्रकार की भूमिका
पत्रकार अतुल शर्मा ने कहा कि हमें देवर्षि नारद के कदमों का अनुसरण करते हुए अपनी पत्रकारिता करनी चाहिए. वर्तमान समय में पत्रकारिता कई चुनौतियों के बीच जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ रही है. लोकतंत्र को मजबूत करने में पत्रकारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है. उन्होंने युवा पत्रकारों से निष्पक्षता और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील की.
देवर्षि नारद का मंदिर बनाने की मांग
पत्रकार शर्मा ने यह भी कहा कि भिलाई में देवर्षि नारद का एक भव्य मंदिर बनना चाहिए, जहां उनकी प्रतिमा स्थापित कर पत्रकारिता के आदर्शों को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके. इस अवसर पर न्यू प्रेस क्लब के अध्यक्ष अनिल गुप्ता ने कहा कि पत्रकारिता समाजहित और जनकल्याण की भावना से प्रेरित होनी चाहिए. वहीं, सुनील पटेल ने पत्रकारों के बीच संवाद, आत्ममंथन और सकारात्मक चिंतन की आवश्यकता पर बल दिया.
कार्यक्रम के दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला पत्रकार भावना पाण्डेय, कोमल धनेसर, अनुभूति भाखरे, संगीता मिश्रा, दाक्षी साहू, वीणा दुबे, साधना सिंह, पिंकी चौधरी एवं निधि भारद्वाज का सम्मान किया गया. अंत में दिनेश पुरवार ने आभार प्रदर्शन किया.