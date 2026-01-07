ETV Bharat / state

रांची में पत्रकारों पर जानलेवा हमला, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना

रांची: राजधानी में अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ खत्म होता दिख रहा है. कहीं खुलेआम लोगों को सड़कों पर कुचलकर मार दिया जा रहा है तो कहीं से मासूम बच्चे गायब हो जा रहे हैं. ताजा मामला रांची के दो पत्रकारों का हैं. मंगलवार की रात अखबार के दफ्तर से वापस घर लौट रहे दो पत्रकारों पर लूटपाट के दौरान जानलेवा हमला किया गया. हमले में एक पत्रकार गंभीर रूप से घायल है.

क्या है पूरा मामला

सोमवार की देर रात रांची के सदर थाना क्षेत्र के सुभाष चौक के पास उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक दैनिक अखबार के दो मीडिया कर्मियों पर बाइक सवार दो असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया. घटना मंगलवार की रात दो बजे के आस पास की है. दोनों पत्रकार अपने कार्यालय से घर लौट रहे थे, तभी बाइक सवार युवकों ने रास्ते में रोककर छिनतई का प्रयास किया. इसके विरोध करने पर अपराधियों ने जानलेवा हमला कर दिया.

पत्रकारों पर जानलेवा हमला (Etv Bharat)

दोनों अपराधियों ने एक पत्रकार को अपने कब्जे में ले लिया. जबकि दूसरा उनके कब्जे से निकलने में कामयाब हो गए. इस दौरान दोनों अपराधियों ने एक पत्रकार के साथ मारपीट की. गनीमत थी कि दूसरे पत्रकार ने दौड़कर स्थानीय लोगों से मदद मांग ली.

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने साहस और एकजुटता के साथ दोनों हमलावरों का पीछा किया. जहां कुछ ही दूरी पर लोगों ने उन्हें खदेड़कर पकड़ लिया और बिना किसी हंगामे के पुलिस को सौंप दिया. स्थानीय लोगों की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से बड़ी वारदात टल गई. क्योंकि इसी इलाके में पूर्व में अपराधियो के द्वारा एक पत्रकार की हत्या कर दी गई थी.

सीसीटीवी में कैद हुई घटना