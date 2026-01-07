रांची में पत्रकारों पर जानलेवा हमला, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना
Published : January 7, 2026 at 12:24 PM IST
रांची: राजधानी में अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ खत्म होता दिख रहा है. कहीं खुलेआम लोगों को सड़कों पर कुचलकर मार दिया जा रहा है तो कहीं से मासूम बच्चे गायब हो जा रहे हैं. ताजा मामला रांची के दो पत्रकारों का हैं. मंगलवार की रात अखबार के दफ्तर से वापस घर लौट रहे दो पत्रकारों पर लूटपाट के दौरान जानलेवा हमला किया गया. हमले में एक पत्रकार गंभीर रूप से घायल है.
क्या है पूरा मामला
सोमवार की देर रात रांची के सदर थाना क्षेत्र के सुभाष चौक के पास उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक दैनिक अखबार के दो मीडिया कर्मियों पर बाइक सवार दो असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया. घटना मंगलवार की रात दो बजे के आस पास की है. दोनों पत्रकार अपने कार्यालय से घर लौट रहे थे, तभी बाइक सवार युवकों ने रास्ते में रोककर छिनतई का प्रयास किया. इसके विरोध करने पर अपराधियों ने जानलेवा हमला कर दिया.
दोनों अपराधियों ने एक पत्रकार को अपने कब्जे में ले लिया. जबकि दूसरा उनके कब्जे से निकलने में कामयाब हो गए. इस दौरान दोनों अपराधियों ने एक पत्रकार के साथ मारपीट की. गनीमत थी कि दूसरे पत्रकार ने दौड़कर स्थानीय लोगों से मदद मांग ली.
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने साहस और एकजुटता के साथ दोनों हमलावरों का पीछा किया. जहां कुछ ही दूरी पर लोगों ने उन्हें खदेड़कर पकड़ लिया और बिना किसी हंगामे के पुलिस को सौंप दिया. स्थानीय लोगों की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से बड़ी वारदात टल गई. क्योंकि इसी इलाके में पूर्व में अपराधियो के द्वारा एक पत्रकार की हत्या कर दी गई थी.
सीसीटीवी में कैद हुई घटना
पत्रकारों पर हमले की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. जिसमें अपराधी पत्रकार के साथ बुरी तरह से मारपीट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं. जिस समय पत्रकारों पर हमला हुआ और लूटपाट हुई, उस समय वहां कोई पुलिस पेट्रोलिंग मौजूद नहीं थी. जबकि कोकर इलाके में आधा दर्जन के करीब मीडिया के दफ्तर हैं, जिसमें देर रात तक काम होता है. इसके बावजूद इलाके में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है.
दोनों आरोपी को किया गया गिरफ्तार- थानेदार
सदर थानेदार कुलदीप ने बताया कि दोनों हमलवारों को गिरफ्तार कर लिया गया है. दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा है. वहीं घायल एक पत्रकार को इलाज के लिए रिम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.
