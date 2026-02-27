ETV Bharat / state

कवरेज कर रहे पत्रकार पर हमला, थाने में धरने पर बैठे जर्नलिस्ट, तीन पर अपराध दर्ज

सरगुजा प्रेस क्लब सहित जिले भर के पत्रकारों ने कोतवाली थाने का घेराव कर दिया. पुलिस प्रशासन और भाजपा विरोधी नारे लगाए गए.

JOURNALIST ATTACKED IN AMBIKAPUR
पत्रकार पर हमला (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 27, 2026 at 9:17 AM IST

Updated : February 27, 2026 at 9:23 AM IST

4 Min Read
सरगुजा: अंबिकापुर में एक निजी अस्पताल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों की भीड़ का कवरेज कर रहे एक पत्रकार की पिटाई कर दी गई. भीड़ में कुछ युवकों ने पत्रकार सुशील कुमार बखला पर हमला कर दिया, इस दौरान बीच बचाव कर रहे अन्य पत्रकारों को भी चोट आई. बड़ी बात यह है कि ये पूरी घटना के वक्त वहां भारी पुलिस बल तैनात था, कोतवाली टीआई भी मौके पर मौजूद थे, बावजूद इसके भीड़ में उपस्थित लोगों ने पत्रकार पर हमला कर दिया.

पत्रकार की पिटाई के बाद कोतवाली थाने का घेराव

इस घटना के बाद सरगुजा प्रेस क्लब सहित जिले भर एक पत्रकारों का जमावड़ा कोतवाली थाने में लग गया. पत्रकार पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद और भाजपा मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए थाने के गेट पर धरने पर बैठ गये. दरअसल अस्पताल के खिलाफ प्रदर्शन भाजपा तो नहीं कर रही थी, लेकिन उस भीड़ में ज्यादातर लोग भाजपा से थे और भाजपा के एक बड़े नेता प्रदर्शन को लीड कर रहे थे. जिस कारण पत्रकारों का आक्रोश भाजपा के प्रति ज्यादा था. घंटों कोतवाली में नारे बाजी चलती रही.

पत्रकार पर हमला (ETV Bharat Chhattisgarh)

वीडियो बनाने और कवरेज के दौरान एक युवक आया और मोबाइल छीन कर मुझसे मारपीट करने लगे. पुलिस भी बैकफुट पर चली गई- सुशील कुमार बखला, पीड़ित पत्रकार

आरोपियों पर कार्रवाई की मांग

इस बीच पत्रकारों के समर्थन में कांग्रेस नेता आदितेश्वर शरण सिंह देव, कांग्रेस जिलाध्यक्ष व अन्य लोगों के साथ कोतवाली पहुंच गए. उन्होंने इस घटना को लेकर नाराजगी जाहिर की.

इस बीच कोतवाली थाने का माहौल गर्म हो गया था, पत्रकारों एक समर्थन में शहर के आम लोग भी थाने पहुंचने लगे थे. विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग, समाजसेवी, व्यापारी भी थाने में एकत्र थे, एडिशनल एसपी और सीएसपी भी थाने पहुंचने, उन्होंने मारपीट का वीडियो देखा और फिर पत्रकारों की शिकायत पर अपराध दर्ज किया गया. पुलिस की एफआईआर में बीएनएस की धारा 296, 351 (2), 115(2), 3(5) एट्रोसिटी एक्ट की धारा 3-1 (R -S) और 3(2) (V) ये तहत अरुणेंद्र प्रताप सिंह, आकाश सिंह व बडू सिंह पर अपराध दर्ज कर लिया गया है.

दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति शहर औऱ समाज केलिए है. लोकतंत्र के चौथा स्तंभ के साथ ऐसी घटना हुई है. दोषियों पर कार्रवाई पुलिस करें- आदितेश्वर शरण सिंहदेव, कांग्रेस नेता

बहरहाल, अपराध दर्ज करने के बाद पत्रकारों ने धरना समाप्त किया और सभी वापस चले गए हैं, लेकिन पत्रकार लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. पत्रकार पर हमला पुलिस के सामने हुआ और पुलिस खड़ी रह गई ऐसे में संबंधित अधिकारी पर भी कार्रवाई की मांग पत्रकार कर रहे हैं.

जानिए किस मामले का कवरेज कर रहे थे पत्रकार

शहर के लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल के बाहर लगे ट्रांसफार्मर को हटाने की मांग को लेकर चल रहे प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया. सड़क किनारे रिहायशी क्षेत्र में ट्रान्सफार्मर लगाए जाने का विरोध कर रहे क्षेत्रवासियों ने जमकर नारेबाजी की. इस दौरान सुबह से लेकर शाम तक क्षेत्र में गहमा गहमी का माहौल बना रहा लेकिन शाम होते होते विरोध प्रदर्शन अचानक मारपीट में बदल गया. दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई. मारपीट की सूचना मिलने के बाद एसडीएम, एएसपी, सीएसपी सहित पुलिस एवं राजस्व के अधिकारी पहुंचे. पुलिस ने फिलहाल स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है और दोनों पक्षों की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है. अस्पताल और प्रदर्शनकारियों के बीच शुरू हुई मारपीट के बीच में कवरेज कर रहे पत्रकार पर हमला किया गया है.

Last Updated : February 27, 2026 at 9:23 AM IST

संपादक की पसंद

